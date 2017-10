Mingau Pop

00:00 · 11.10.2017

A cantora Clara Nunes (1942-1983) se imortalizou como uma das maiores artistas brasileiras. Toda essa trajetória é revista no documentário "Clara Estrela", dos realizadores Susanna Lira e Rodrigo Alzugui. Feito com imagens de arquivo, o longa-metragem estreou essa semana no Festival do Rio, mostra de cinema que exibe 250 filmes até o próximo domingo. O filme é resultado de um minucioso trabalho de pesquisa e traz cenas inéditas, como a apresentação da cantora na Suécia, na década de 1970. Em outras passagens, a cantora revela as raízes, desde a saída de Paraopeba (MG) até se tornar intérprete de compositores como Cartola e de Candeia (autor de O mar serenou, uma das músicas mais executadas de Clara até hoje). Apesar do vasto material disponível, Clara Nunes não tinha sido retratada em um documentário até hoje. A produção ainda não tem data de estreia anunciada em outras salas brasileiras.

Stones em caixa

Os Rolling Stones irão reunir 18 gravações da banda apresentadas na rádio BBC entre 1963 e 1965 para uma nova compilação, intitulada "On Air". Com previsão de chegada ao mercado em 1º de dezembro, o material inclui performances do grupo em programas como "Saturday Club", "The Joe Loss Pop Show", "Blues in Rhythm", "Top Gear" e "Yeah Yeah". Oito das performances em "On Air" são de músicas que os Rolling Stones nunca gravaram em estúdio ou lançaram comercialmente. Todas as aparições aconteceram entre outubro de 1963 setembro de 1965. Além das inéditas, "On Air" também traz hits como "(I Can't Get No) Satisfaction", "The Last Time" e "The Spider and the Fly".

Musical

A família da diva Amy Winehouse (1983-2011) está negociando um projeto que irá transformar a vida da cantora em um musical. Em entrevista ao The Sun, o pai de Amy, Mitch, afirmou que gostaria de levar a vida da filha aos palcos. Porém, com um foco maior na trajetória musical, e não nos escândalos e batalha contra as drogas. A trajetória até a fama, os problemas contra vícios foram retratados no documentário "Amy" (2015).

Medina e amigos

Para celebrar a campanha de contribuições para o lançamento do disco "Evoé", o cantor cearense Daniel Medina convida todos para uma especial noite ao lado dos amigos. Em "Evóe - Show de Bolso", o artista se apresenta ao lado de Ilya Myesmo, Juruviara, Daniel Groove, Marta Aurélia e Gustavo Portela. O evento acontece no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Praia de Iracema) e o couvert custa R$ 10.

Noite Rocker e solidária

Uma noite para celebrar diversas vertentes de peso do rock e construir a solidariedade em Fortaleza. Hoje, às 20h, o palco do Teatro Boca Rica recebe o inédito giro pelo nordeste dos grupos Surra e Desalmado. Além das duas bandas paulistanas, a abertura ficará por conta de Até Tudo Desmoronar (A.T.D), Bull Control, Astros de Netuno e Aderiva. A entrada custa R$ 10 (antecipado) e R$ 15 no local. Na entrada do evento serão recolhidas doações de brinquedos que serão destinados às crianças no Dia das Crianças (12). A Surra surgiu em 2012 e vem se consolidando na cena nacional de forma sólida já tendo feito duas turnês na Europa. A turma do Desalmado foi formada em 2005 e traz a proposta de fazer um grind core "nervoso".O line up do evento é completado por quatro bandas atuantes na cena alencarina. Entre as atrações, a banda Aderiva (foto) lançou o EP Vida "Longa e Próspera" e clipe da faixa"Conquista de um Ideal". O próximo passo da é finalizar um disco cheio.