Mingau Pop

00:00 · 13.12.2017

Um encontro no próximo sábado (16) deve esquentar a estação de férias em Fortaleza. Em única data no Centro Cultural Dragão do Mar, às 19h, a cantora Céu apresenta sua elogiada interpretação para um dos mais importantes álbuns da história do reggae, o álbum “Catch a Fire” (1973). Quinto disco de estúdio de Bob Marley and The Wailers, esse trabalho conta com canções inesquecíveis do gênero como “Concrete Jungle”, “Stir It Up” e “Kinky Reggae”. Em setembro de 2013, a paulistana estreou o espetáculo com repertório de “Catch a Fire”, dentro do evento 73 Rotações, com curadoria do site Radiola Urbana. Com o sucesso, a cantora segue rodando o Brasil com a homenagem. O show em Fortaleza é o penúltimo da turnê homônima, que se encerra em Salvador, dia 17. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do local, das 14h às 20 horas (terça a domingo).

Shows em 2018

2017 foi considerado um ano prodigioso ao fluxo de atrações internacionais no Brasil. U2, Paul McCartney, Coldplay, Bruno Mars e John Mayer colocaram o País na rota dos shows e a tendência para 2018 é de continuidade. Em fevereiro, James Blunt realiza única apresentação em São Paulo. Entre o final do mês e começo de março, as bandas Foo Fighters e Queen of the Stone Age se apresentam juntas no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Em março, o Lollapalooza reúne Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey e Liam Gallagher. Ainda neste mês, teremos três apresentações de Katy Perry, um show dos Depeche Mode e um dos Gorillaz.

Synth no domingo

O projeto Fortaleza Cidade Marginal retorna com a 3ª edição da “Synth Punk Party”, festival totalmente destinado a bandas eletrônicas. O show acontece domingo (17), às 15h, no Casarão Benfica (Avenida Carapinima, 1884, Benfica) e reúne as bandas Mazela Loud Noise, Vacilant, New Model, S.L.E.A.D. (Sergio Lima & As Decomposições),Lascaux e dronedeus. A entrada custa R$ 10 e tem promoção de R$ 5 para os primeiros 50.

Encontro punk

Reconhecido como um dos espaços culturais mais efervescentes de 2017, o Centro Cultural Patativa do Assaré (Polo de Lazer do Conjunto Ceará) recebe o Gabba Gabba Fest, evento gratuito que reúne bandas diferentes gerações de bandas punk de Fortaleza. Participam os grupos Astros de Netuno, Thrunda, Deturbação, Galhofa e Ebeneser. A festa é realizada pelos próprios integrantes das bandas e começa às 18h.

Faixas inéditas de Hendrix



Um novo disco póstumo do lendário guitarrista Jimi Hendrix deve chegar ao mercado em março de 2018. Intitulado de “Both Sides of the Sky” o álbum tem como destaque 10 gravações inéditas, registradas pelo músico entre os anos de 1968 e 1970. Trata-se do terceiro e último volume de uma trilogia de lançamentos inéditos de arquivo, dando sequência a “Valleys of Neptune” (2010) e “People, Hell and Angels” (2013). O engenheiro Eddie Kramer – que trabalhou em todos os projetos de Hendrix antes da morte dele – coproduziu o álbum com John McDermott e a irmã do artista, Janie. Stephen Stills, Johnny Winter e o vocalista/saxofonista Lonnie Youngblood (companheiro de Hendrix antes da fama na banda Curtis Knight & the Squires) aparecem em algumas das gravações.

O material conta com um total de 13 faixas e sai pela Sony Legacy Recordings, em diversos formatos, incluindo versão digital, CD e uma edição limitada de vinil duplo de 180g.