Márica Travesoni: Exemplo

00:00 · 13.01.2017

Pessoa de caráter exemplar, a querida Camille Cidrão é uma amiga que me inspira diariamente. Mãe de Marcella, Luiz, Letícia e John John - como ela mesma chama seu caçula-, Camille busca se orientar na religião para manter-se com o espírito em equilíbrio e está sempre pronta a nos presentear com um sorriso. Neste mês, ela está em Orlando, com a família, de férias.

Roteiros

Inspirada por grandes viagens, Teresa Távora Ximenes já tem novo roteiro agendado para o mês de março: Irã, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Esta semana, ela recebeu, para jantar intimista em seu apartamento, as amigas Valéria Costa Lima, Flávia Mont'Alverne, Sílvia Campos, Silvânia Sanford, Eunice Gadelha, Mara Maracabá e Ana Cristina Montenegro.

De férias em Orlando com a filha Ana Carolina, Ana Luiza Barreira se juntará a Tatiana e Thiago Barreira para comprar o enxoval da primeira netinha, Lis, que nascerá no mês de maio. /// Em visita a familiares de Fortaleza, Raquel Araújo, com o marido e filhos, retorna nesta segunda para Portugal. No fim de semana, ela esteve em Mulungu, na casa da irmã Isabel e de Hélder Castro. /// Ivan Mota Filho, com a família, passa férias em Portugal.

Por aí

Anice e Roberto de Castro foram curtir as últimas semanas de férias dos filhos no Porto das Dunas. /// Para prestigiar o pai, o mestre de cerimônias Híder Ponte, que aniversaria neste domingo, a psicóloga Hiderlene da Ponte se juntará com a irmã Laressa para almoço festivo no Dom Pastel./// Com casais de amigos, Márcia e Bosco Ferreira Gomes retornaram do México.

Em festa

Por conta de seu aniversário que ocorre dia 15, Zeneida Rangel se reuniu com Gabriela Castro, Ivana Maia, Lenilza Campos, Teresa Borges e Cristina Vidal, terça, no Quintal da Varjota, para colocar os assuntos em dia e degustar petiscos. A comemoração oficial será no dia 19, em almoço no Geppos. ///Hoje é o B-Day de Ana Lúcia Montenegro, Beto Frota, Jorge Wanderley, Aparecida Alencar, Danielle Bellin e Paulo Elpídio Menezes.

Com o tema Super Heróis, Isabela Markan e Fábio Albuquerque recebem a família em seu apartamento, neste sábado, para a comemoração dos 3 anos do filho Fabinho.

Debate

O economista presidente da Ricam Consultoria, Ricardo Amorim, é o convidado da primeira edição de 2017 do Fórum Ideias em Debate, da Federação das Indústrias do Estado Ceará (Fiec). O encontro é dia 24, às 18h30, no Auditório Waldyr Diogo, com o tema "Tendências da economia do Brasil de um novo tempo".

Agenda

A grife cearense de camisetas Squid comemora seu 1º ano no mercado com festa e o lançamento de uma nova coleção. O encontro acontece hoje, às 22h, no Palace Bistrô, com Cat Dealers e o projeto Dubmode, de Sávio Machado e JP Fontes.

"As aventuras de Dom Quixote", recriação teatral baseada na obra literária de Miguel de Cervantes, é apresentado em forma de musical pelo Grupo Mirante de Teatro, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor, nos dias 14,15, 21, 22, 28 e 29 de janeiro, sempre às 17h.

Brasileira radicada na Flórida, Marise Wardwordh, acompanhada por músicos da Big Band Universidade de Fortaleza (Unifor), se apresentará dia 18, às 20h, também no Teatro Celina Queiroz, com seleção de músicas dos anos 1950 e 1960.

Mais doce

Dando início ao plano de expansão de sua Sucré, Lia Quinderé programa para março o início do funcionamento da nova fábrica, que deve atender ao crescimento das lojas da marca. "Atualmente, temos três lojas, mas a partir de julho vamos abrir outras unidades", adianta Lia. O mix de produtos continuará cheio de doçuras, garante ela, mas sempre com novidades para incrementar o paladar - e também a produção.

Quitutes

Ana Cristina Wolf, Abelardo Targino e Marcelo Filho aprovaram as novidades do cardápio da doceria de Anna Paula Rezende, aberta diariamente. /// Com happy-hour na Sablé Diamant Patisserie, o aniversário de Liduína Melo reuniu Bárbara Busgaib, Nildete Parente, Fátima German, Karina Sampaio, Ana Glória Mello e Sérgio Carvalho.

Conhecimento

Com o tema Mulheres Apaixonantes, a palestra de Eduardo Nunes, ontem, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), atraiu nomes como Rachel Melo, Nathália Ponte, Luciana e Adriana Miranda, Karina Bezerra, Letícia e Leticinha Studart, Izabella Fiúza, Sarah Philomeno, Mirela Thomás, Ana Carolina Fontenele, Luiziana Esteves, Cláudia Diniz, Lara Sisnando, Cláudia Quental, Elisabeth Marinho, Suzane Farias, Ângela Bonorandi e Montiele Arruda.

Mosaico

Noivos de amanhã -com recepção elegante agendada no Gran Marquise-, Mariana Pinto e Leopoldo Costa, escolheram curtir a lua de mel nos Estados Unidos (1). /// Apreciadora e colecionadora de arte, Simone Bellin, mãe de Danielle e Phillipe, aniversaria em 15 de fevereiro e planeja brindar a data em Paris, onde costuma passar grande parte do seu tempo (2). /// para celebrar os três anos da pequena Ana Júlia, Juliana Guimarães e Wagner Almeida preparam com muito carinho a festa inspirada na Chapeuzinho Vermelho, que acontece neste sábado, no Aquaville. Os avós Socorro Lima, Fátima e Régis Guimarães, radiantes, na articulação do evento (3). /// comemorando a boa fase da Sucré, Lia Quinderé esbanjou estilo na recente comemoração do aniversário de Thaís Baião (4).

Leopoldo Costa e Mariana Pinto (1)

Danielle e Simone Bellin (2)

Ana Júlia, com os pais Wagner Almeida e Juliana Guimarães (3)

Lia Quinderé (4)

Lounge & Music

Em um ambiente com inspiração retrô, o Coco Bambu Lounge & Music promete ser o novo point para jantar, dançar, ouvir boa música e apreciar drinks exclusivos. "A proposta é ser um lounge com pegada mais voltada para comidinhas, drinks e com música mais alta do que em um restaurante convencional. Adquirimos um acervo de mais de 5 mil músicas e videoclipes das décadas 1970 a 1990", explica Afrânio Barreira, sócio-fundador do Coco Bambu, rede à qual pertence o novo espaço. Entre os drinks da casa, alguns que são queridinhos nos restaurantes de Afrânio, como 'Caipis Gourmet', que incluem o Siciliana, Honolulu, Sertanejo e Tropicália; e os coquetéis, como o Caipicoco Frozen e Moscow Mule (foto). O Lounge & Music abre ao público a partir de hoje, na Rua Canuto Aguiar, 1317.