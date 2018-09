00:00 · 13.09.2018

NA noite de terça-feira, a Casa Cor Ceará 2018 teve abertura especial para convidados e, mesmo sem ter sido possível visitar todos os ambientes, deu para entrar na atmosfera da mostra, que está nada menos que surpreendente. Os profissionais investiram em projetos que mexem com nossas sensações e emoções, deixando claro que cada um deles mergulhou em um universo e contou uma história em cada ambiente. Além disso, a mostra traduz o momento que vivemos, com profissionais inovadores e trabalhando com muita tecnologia aliada à criatividade. Homenageados na edição deste ano - que é também comemorativa pelos 20 anos de Casa Cor Ceará -, os empresários Roberto Macêdo e Silvio Frota estavam no evento, além da presidente nacional da Casa Cor, Lívia Pedreira.

Roberto Macêdo, Neuma Figueirêdo, Silvio Frota e Élcio Batista

Fabiane Tavares, Márcia Travessoni e Lívia Pedreira

Carolina Figueirêdo

Atenção à saúde

Dentre as causas discutidas durante o mês de setembro, a conscientização sobre linfomas é uma delas. A discussão, na verdade, integra uma campanha internacional iniciada há mais de 10 anos, cujo objetivo é aprimorar o diagnóstico precoce e melhorar o acesso ao tratamento contra este tipo de câncer. Médica reumatologista e que já venceu um linfoma, Niedja Bezerra alerta que 70% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados da doença, o que reduz muito as chances de cura. "Vamos unir forças para mostrar que podemos transformar essa realidade", convida ela.

Para reforçar a importância da atenção aos linfomas, o grupo Panapaná, fundado por Niedja, e o Instituto Roda da Vida, dirigido pela onco-hematologista Paôla Torres, conduzem um dia inteiro de atividades, neste sábado, contemplando ações como meditação e biodança e palestra sobre como identificar sinais precoces de linfoma. O Arraial da Saúde acontece das 8h às 17h, na sede do Instituto Roda da Vida.

Plateias

Na plateia do show de Lulu Santos, sábado: Cláudia Martins e Cristina Saboya, Luís Armando, Lucas Saboya Amora, Melissa Freitas, Nicole Lima, Tânia e Betinho Holanda, Luzia, Walter, Cristiano, Bruno, Verônica, Carol, Ana Maria e Pedrinho Castelo Branco.

Wilma e Irapuan Nobre, Maria e Eymard Amoreira, Vanja e Lúcio Flávio Pontes, Mara e José Rodrigues Júnior formam grande mesa para o Baile de Aniversário do Ideal Clube, marcado para este sábado.

Reconhecimento

Tarso Ary e as irmãs Roberta e Cristina Ary superfelizes com a premiação recebida da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Ceará, reconhecendo o hospital que eles dirigem como modelo no segmento de recuperação pós-anestésica. A entrega do prêmio acontece sexta-feira, durante a abertura da XXII Jornada Cearense de Anestesiologia, no Gran Marquise.

Em festa

Carla Melo aniversaria dia 15 e comemora com os amigos e familiares em noite de muita alegria e música, no Gran Marquise. Vera e Antônio Costa entre os convidados. /// Filhas de Betinha e Tito Sampaio, Danielle e Nayara, aniversariantes da semana, celebraram a data juntas em jantar intimista na cantina de Fátima Baquit e Antônio Elísio Aguiar, que estavam presentes com a família.

Bastidores

Com a filha Erilan no cortejo de padrinhos, Érika e José Carlos Girão prestigiaram o casamento de Carolina Ary e Caio Braga. /// Ao encontro de Fábio Rogério Leitão, Isabella Liberato viajou para Nova York com Vitor Macedo e Natália Boris. De lá, seguem juntos para Boston e Filadélfia.

Para mais uma temporada em Lisboa, Fani e Ednilo Soárez viajam sábado para Portugal. /// Julinha Philomeno segue hoje para Recife, para passar o fim da semana com a filha Beatriz Cals Carvalho e os netos.

O Ideal Clube sedia, nesta sexta e sábado, o XVII Encontro de Psicanálise da Universidade Federal do Ceará. A programação inclui lançamento de livros, palestras e mesas-redondas sobre temas como função paterna e transexualidade.

Presenças ilustres



Flávia Laprovítera, Márcia Teixeira, Joana Laprovítera e Patsy Scarpa Nikolaeff

Márcia Teixeira e Flávia Laprovítera estão em São Paulo, para onde levaram os Biscoitos Briejer para expor em um evento no shopping Cidade Jardim - cuja diretora de marketing é Joana Laprovítera, filha de Totonho e Elusa.



Aline, Luigi e Diogo Ferreira Gomes



André Albuquerque e Ben Pedrosa

Convidados do casamento de Juliana Quinderé e Rodrigo Castelo Branco, Aline, Luigi e Diogo Ferreira Gomes, André Albuquerque e Ben Pedrosa fizeram bonito na lista de presentes que chamaram atenção pela elegância.



Roberta e Cadeh Juaçaba, Anik Mourão e Victor Perlingeiro



Rafaela Carvalho e Brícia Teixeira

A abertura da Casa Cor Ceará 2018 para imprensa e convidados também foi prestigiada por Roberta e Cadeh Juaçaba, Anik Mourão, Victor Perlingeiro, Rafaela Carvalho e Brícia Teixeira.

Curtas

Vera Rocha retornando para Paris, este fim de semana, depois de longo período em Fortaleza. /// Recebendo amigos de longa data em seu apartamento, Francisco e Socorro Oliveira celebraram o aniversário dele. /// Fátima e Duca Sales foram comemorar os 41 anos de casados em Miami. /// Anna Christina Henriques aguardando, para este domingo, a chegada do médico e amigo Zaqueu Esmeraldo. /// Para esta quinta, Saile Simões preparou mais uma ação de apresentação das tendências de verão, ao longo de todo o dia em sua Anjo Colours.