Márcia Travessoni

00:00 · 08.05.2018

A Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, juntamente com a irmã, Renata Jereissati, receberam na tarde de sexta-feira (4), na Universidade de Fortaleza, a embaixadora do Brasil na Holanda, Regina Maria Cordeiro Dunlop. A diplomata apreciou a Exposição Terra Brasilis durante a visita à Unifor, acompanhada de Renata, amiga de longa data. Regina Dunlop chegou a Fortaleza no voo inaugural da KLM, na quinta-feira (3). "Estive em Fortaleza 15 anos atrás, essa é a segunda vez", disse ela.

Mosaico



Uma Programação intensa na Capital marcou a inauguração do hub da Air France-KLM e Gol ao Ceará na última semana: chegada dos voos, solenidades, coletivas para a imprensa, almoços com empresários internacionais e uma festa coquetel no Coco Bambu by Toca. No evento, foram recebidos o governador Camilo Santana; o prefeito Roberto Cláudio; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Gladyson Pontes; o CEO da KLM, Pieter Elbers; e do vice-presidente Global de Alianças do Grupo Air France-KLM, Patrick Alexandre. Representantes do trade turístico da França, da Holanda, do Brasil e do Ceará também estiveram presentes. Em uma sala reservada, antes de iniciar a solenidade, houve momento "troca de presentes" entre eles. /// De férias na praia de Algarve, hóspede da amiga portuguesa Fernanda de Jesus, Islay Rangel percorre roteiro até dia 20 por Guimarães, Porto, Cascais e Sintra. /// Aniversariante de hoje (8), Auricélia Queirós ganhou comemoração antecipada da família, com almoço na casa da filha Patriciana neste domingo (6).

Conexões



Muitos empresários franceses vieram para o lançamento do hub da Air France-KLM e Gol. O evento de inauguração dos voos contou com a presença do CEO da Hermès na América Latina, Eric Grellety Bosviel, que visitou Fortaleza pela primeira vez. Estivemos juntos na ocasião, na qual ele afirmou que a instalação do hub promoverá conexões entre a Capital cearense e a Europa, o que pode abrir as portas para a vinda da marca ao Estado no futuro. O CEO também demonstrou interesse em participar da edição deste ano do Maxi Moda.

Destaque



Amigas de longa data, Etel Rios e Ivone Figueiredo se reuniram na celebração que marcou os 70 anos de Etel.

Presenças



Clicados na festa do hub: Fernanda Jensen, consulesa honorária da França em Fortaleza, juntamente com o embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet, que também participou dos 50 anos da Casa da Cultura Francesa, comemorados na última quinta-feira (3), na Reitoria da Universidade Federal do Ceará.

Investimentos

Representantes de empresas francesas e holandesas participaram, na última sexta-feira (4), de visita ao Complexo Industrial do Porto do Pecém (CIPP) organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE). Os empresários conheceram as instalações da região e as oportunidades de investimentos na Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará). No mesmo dia, os gestores se reuniram durante o encontro mensal da Câmara de Comércio Holandesa, no Hotel Gran Marquise.

Bastidores

Artista plástico e cartunista cearense Hermínio Macedo Castelo Branco, o Mino, assinou o design exclusivo das bolsas da campanha de Dia das Mães do Shopping Del Paseo. A promoção é válida até o dia 13 ou enquanto durar o estoque.

O músico carioca Jefferson Gonçalves, reconhecido como um dos mais criativos gaitistas brasileiros, e parceiro de artistas cearenses em CDs e festivais, desenvolveu método de ensino de harmônica a distância e está ministrando aulas pelo site wimelo.Com/Harmonicamente.

Dia das Mães

Lara Romcy, Iorrana Aguiar e a Galeria Multiarte fizeram uma ação inspiradora e artística para celebrar o Dia das Mães. Após visitarem a exposição do pernambucano Jaildo Marinho, as mães finalizaram o tour artístico no jardim da Multiarte, onde encontraram seus filhos caracterizados segundo algumas das mais famosas pinturas do mundo.

Ana Carolina Fontenele prepara noite cheia de surpresa para as mães, com direito a sorteio de mimos, nesta terça-feira (8), às 18h30.

No domingo (13), para brindar o Dia das Mães, Emilse Barros de Oliveira receberá a família para almoço. Na ocasião, está programada uma homenagem especial a Maria, mãe de Jesus.

Anfitriãs

Na manhã de sábado (5), Camila e Vitor Praça receberam a família e os amigos mais íntimos para o batizado da filha Maria Vitoria. A recepção aconteceu na residência dos avós Sônia e Adérito Praça e contou com cardápio do Lulla's Buffet.

No dia 26, Bianca Franco receberá amigos para a despedida de solteiro de Mariana, filha de Nelson e Ana Montenegro. Natália Machado e Rhaina Hulland estão na organização da festa.

Elza e Maurílio Moreira passaram o fim de semana em Sobral para participar da festa de Bodas de Ouro dos amigos Raimundo e Erivalda Dias Gomes. Após a cerimônia na Catedral da Sé, os convidados foram recepcionados no Derby Club Sobralense.

Por aí

Juliana Batista, Lara Fiúza, Marília Fiuza, Milena Diniz, Mariana Laprovítera estão passeando em Nova York.

Almoçaram no último domingo (6) no Santa Grelha: Rita e Paulo Cruz, com a filha Paulinha e o marido Ademar Bezerra, e o filho Jorge Hildo, acompanhado da esposa Raquel.

A convite do casal Clarissa e Kalu Brandão, Cecília Pinheiro, Nadya e Dão Cabral passaram o fim de semana na Lagoa do Uruaú.

Mariana e Raul Carneiro Neto formaram grande mesa na festa das Bodas de Ouro dos tios Lúcio e Ana Virginia Carneiro.

Agenda

Baseada na obra de Chico Xavier, a peça teatral espírita "Além da Vida" nasceu da vontade do médium em criar um espetáculo que falasse de vida após a morte. Ele contou com a ajuda do amigo Augusto César Vanucci, que trabalhava no meio artístico e era diretor de novelas e programas da TV Globo. A apresentação única acontecerá no Teatro RioMar Fortaleza, nesta quarta-feira (9), às 21h.

Em Fortaleza, vinda de São Paulo, a designer de joias Maria Lúcia Barbosa lança suas criações na tarde desta terça-feira (8), a partir das 15h, na Vestigium Art Gallery do Ibeu-CE. Regina Pires do Rio forma turma para prestigiar a amiga.