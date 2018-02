Márcia Travessoni

00:00 · 26.02.2018

Marília Queiroz, Daniela Eloy, Adriana Queiroz, Paula Frota e Manoela Bacelar

Muitas surpresas e animação garantida são as marcas registradas das festas promovidas por Adriana Queiroz, ou Didi, como ela é chamada pelas amigas mais próximas. Neste ano, a comemoração do aniversário dela não poderia ser diferente - e o alto astral começou ainda no grupo, criado no WhatsApp, com todas as convidadas da festa. O encontro aconteceu na última quinta, no Garrafeira Bistrô, que foi cuidadosamente decorado por Dito Machado com muitas flores amarelas. A trilha sonora da festa foi pensada pelo filho de Adriana, que teve o cuidado de reservar uma banda que passasse por todos os estilos musicais, e completar a playlist com o DJ Gilvan Magno. Os doces foram de Toca Couto e o bolo, da Cacau 2You.

Jeritza Gurgel

Niedja Bezerra, Daniela Barreira e Ticiana Parente

Luciana Gentil e Claudiana Loureiro

Cristiana Carneiro e Adriana Miranda

Contribuintes

Nesta quarta-feira, o Sistema Verdes Mares e o Governo do Estado realizam a solenidade de entrega do Prêmio Contribuintes 2017 - Ano 10. Serão agraciadas as 25 empresas com maior arrecadação de ICMS no Estado nos segmentos de Combustível e Energia, Comunicação e Transporte, Indústria, Atacado e Varejo.

Conhecimento

O Grupo Edson Queiroz e o Instituto Myra Eliane realizam hoje, na Biblioteca Pública Espaço Estação, a doação de 1.500 exemplares dos livros "O Cearense", de Parsifal Barroso, e "Olga Barroso - Na Vanguarda da Vida", do escritor e historiador Juarez Leitão. As obras serão utilizadas em mais de 200 bibliotecas e acervos de escolas do Estado. A solenidade acontece às 10h e terá a presença do diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz e presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, e do secretário estadual de Cultura, Fabiano Piúba.

Em festa

Aniversariantes desta semana, Mônica Arruda e Selene Bezerra dividem os parabéns nesta terça, com as amigas do jogo reunidas no Ideal Clube. /// Ganham parabéns hoje pelo aniversário Elusa Laprovítera, Diana Cavalcante, Patrícia Ary, Selene Bezerra, Wilson Ibiapina e Terezinha Martins.

Em seu aniversário, a jovem empresária Viviane Almada foi surpreendida pela família com almoço, ontem, no Ideal Clube. /// Fernanda Markan comemorou a sua nova idade com o marido Maia Neto e a filha Maria Fernanda.

Noivos

Após cerimônia na Igreja do Pequeno Grande, o Athénée buffet foi o local escolhido para a festa do casamento de Giordana Braga e António Luiz Rodrigues Jr, último sábado. A noiva vestiu uma criação da Maison Cris. Gustavo Serpa e Ivo Brown animaram a festa.

Marcado para 9 de março, na Igreja São Vicente de Paulo, o casamento de Eveline de Castro e Alexandre Bezerra Aragão. A mãe do noivo, Alessandra Aragão, cuida dos detalhes com a cerimonialista Lana Cabral.

Bastidores

Com o nascimento de Maria Cecília para Sarinha e Paulo Eduardo Rolim, Beatriz Philomeno Gomes ganhou mais uma bisneta, e Sarah Philomeno, a segunda netinha.

Diana Ferreira Gomes teve seu aniversário comemorado quarta, pela turma do consórcio formada por Ana dos Santos, Bia Jucá, Beta Aragão, Deborah Campos, Lourdinha Leite Barbosa, Josiane Ferreira Gomes, Valdísia Sousa, Leida Pessoa e Mariô Parente.

Newton Whitehurst recebe amanhã, às 19h30, para a inauguração do novo espaço da Galeria Menu das Artes, no Street Wall da Marcos Macedo.

Agenda

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza ( AJE) recebe, nesta terça, às 19h, o CEO da Riachuelo, Flávio Rocha, para participar do Encontro Empresarial. Durante o evento, que acontece no Auditório Waldyr Diogo, na Fiec, Flávio Rocha deve apresentar um projeto voltado para o protagonismo dos empreendedores.

Ideias em debate

Beto Studart, Nicolle Barbosa e Paulo Rabello de Castro

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, foi o convidado da última edição do Fórum Ideias em Debate, promovido pela Fiec, quinta-feira. Em sua fala, o gestor salientou a postura que o BNDES tem adotado de se aproximar dos micro e pequenos empreendedores no Ceará, deixando mais acessíveis os canais de financiamento, e contribuir mais energicamente para o andamento de grandes obras como a Linha Leste do metrô de Fortaleza, que depende em parte dos recursos da entidade. Após a palestra, Paulo Rabello e outros gestores participaram de um jantar no Faustino, oferecido pela presidente da Adece, Nicolle Barbosa.

Deusmar Queirós, Carlos Prado, Firmo de Castro e Fernando Cirino Gurgel

André Montenegro e Roberto Macedo

Ester Batista e Everaldo Pereira