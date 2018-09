Márcia Travessoni

00:00 · 14.09.2018



É das arquitetas Érica Dantas, Fernanda Levi e Juliana Rolim Dias o espaço "Mundo de Alice", na Casa Cor Ceará 2018, inspirado na bisneta de uma das antigas moradoras do imóvel que sedia a mostra. A personalidade e a rotina da jovem estudante Alice Macêdo levaram o trio a desenvolver um projeto que valoriza os tons de rosa seco e verde e elementos rústicos, integrando-se aos espaços verdes abundantes no imóvel.

Giro

A famosa rede de restaurantes Madero chegou em Fortaleza, mais especificamente na praça de alimentação do RioMar Fortaleza. Na última terça, os gestores do restaurante e do shopping receberam convidados para a pré-inauguração do menu (1). /// Ainda rende ótimos registros a abertura, para convidados, da Casa Cor Ceará 2018, edição comemorativa de 20 anos da mostra (2) e (4). /// Edilson Pinheiro participou na última semana, em São Paulo, de evento internacional de sua especialidade, reunindo renomados especialistas e convidados no hotel Sheraton (3).



Gian Franco, Michele Ribeiro e Giuglio Manuretto (1)



Dalva Arraes, Marize Castelo Branco, Sandra Lazera, Rejane Oliveira e Gláucia Andrade (2)



Edilson Pinheiro (3)



Renata Marinho (4)

Júri

O estilista Lino Villlaventura está no Rio de Janeiro, participando de mais uma edição do Senai Brasil Fashion. Junto de Ronaldo Fraga, Alexandre Herchcovitch e Lenny Niemeyer, ele vai selecionar 12 duplas de alunos para vivenciar um percurso de coaching, criar, desenvolver e apresentar uma minicoleção.

Bodas

Sara Ary e Lucas Asfor, Roberta Ary e Dico Carneiro, Renata e David Asfor, Larissa e Emilio Ary, Mariana Araújo, Amélia Silva, David e Ana Elisa Perdigão, Lucas e Laime Câmara, Luís e Larissa Camelo, Silas e Cecília Araújo, Lívia e Domingos Neto, Rômulo e Ariana Silva, Panta Neto, Ivo Dias, Fernanda Esteves e Diego Cabral, Júlio e Priscila Bezerra no rol dos padrinhos dos noivos de sábado, Amanda e Bruno, filhos de Fátima e Bolívar Gonçalves Filho e de Verônica e Hélio Perdigão.

Thicyane Pinheiro e Felipe Lima, Gustavo e Sara Monteiro casam-se neste sábado, e celebram com festa nos buffets comandados por Lucília Loureiro e Virgínia Morais.

Entre amigas

Para brindar a chegada da primavera, Emilse Barros de Oliveira recebe as integrantes do Grupo Acad, dia 18, em casa. Na ocasião, a arquiteta Mariana Araújo Oliveira, convidada do encontro, falará sobre a importância da estação, aplicando a dinâmica das flores.

Bastidores

Recém-chegada de Porto Velho, onde participou do 1° Fórum sobre Licenciamento de Construções, a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, comemora o sucesso do Fortaleza Online, sistema de emissão de licenciamentos online da Prefeitura, e que se transformou em referência nacional no segmento. ///Danilo Dias viaja hoje para Portugal, onde ministra palestras em Lisboa e Algarve.

Registros

A convite de Luciana e Binho Bezerra, Dito Machado, Thiago Holanda e Lisieux Brasileiro embarcam hoje para São Paulo, onde assistirão ao casamento de Isabella Vasone e Rafael Bezerra, no clube hípico.

Andréa Lucena e Daniel Machado casam-se hoje, em buffet no bairro Luciano Cavalcante. Ivana Castro coordena. /// O Shopping Iguatemi ativou, nesta semana, a rede gratuita de wifi, disponível para quem visitar o centro de compras.

Agenda

Inspirado em uma das obras mais famosas de Victor Hugo, o musical "O Corcunda de Notre Dame" será apresentado no Theatro Via Sul Fortaleza, dia 15, nas sessões de 19h e 21h. Sobrinha de Vera Costa, a atriz mirim Any Maia - que cumpre temporada teatral no Rio de Janeiro-, veio à Capital para uma participação na peça.

Dica Vip

Amsterdã contemporânea,



Em tour pela Europa, Gisela Vieira tem experimentado novos destinos e sabores, até então pouco explorados por quem visita o continente. Uma das descobertas dela foi o restaurante Moon, em Amsterdã. Indicação do casal de amigos Helder e Thaís Moreno, o local oferece uma experiência de cozinha contemporânea e vista panorâmica da capital holandesa, com um detalhe especial: o espaço está instalado no 19º andar da A'dam Toren (foto), cujo topo vai girando lentamente, completando uma volta inteira a cada hora. Para agregar ainda mais surpresas à visita, é possível combinar a experiência no Moon com uma visita ao Eye Film Institut, museu de cinema que abriga desde exposições até exibições de películas produzidas em diversas partes do mundo.