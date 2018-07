Márcia Travessoni

00:00 · 18.07.2018

Eleitos em sessão do Tribunal Pleno no mês de junho, os juízes Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia de Araújo Bezerra - na foto com o presidente do Tribunal de Justiça no Ceará (TJCE), Gladyson Pontes - foram empossados como desembargadores, em solenidade na semana passada. O evento foi prestigiado por diversas personalidades da área jurídica do Estado.

Babies

Sob a articulação da mãe Renata Andrade Ribeiro Bezerra e da avó Venúsia Ribeiro, Maria Luana ganhou linda festinha de aniversário, dia 14, no Pátio Dom Luís. A pequena completou 2 anos.

Neto de Julinha Philomeno Gurjão e filho de Natália e Eduardo Cals, Tiago será batizado neste sábado, na cripta da Catedral, tendo como padrinhos Beatriz e Leonardo Carvalho.

Agenda

O Theatro Via Sul Fortaleza apresenta, nos dias 20 e 21 de julho, às 21h, o show da nova turnê "Brasileiro", do cantor Silva, que sobe ao palco junto de Lucas Arruda e Hugo Coutinho.

O mesmo teatro recebe, nos dias 4 e 5 de agosto, com exclusividade, o musical da Broadway 'Godspell', concebido pelos premiados compositores Stephen Schwartz e John Michael. No dia 4, a apresentação acontece às 20h, e no domingo, às 19h.

Mandela

A Capital tem uma movimentada programação, nesta quarta-feira, para celebrar o Mandela Day, ou Dia Internacional de Nelson Mandela, homenageando as importantes conquistas do líder humanitário sul-africano. Entre as atividades, conversa aberta sobre o legado de Mandela com a participação do presidente do Instituto Brasil África, João Bosco Monte (foto) e a professora Vera Regina, da Unilab, às 16h, no auditório do Dragão do Mar; e cortejo de maracatu, às 17h, na saída do auditório e no calçadão do Centro Cultural Belchior. No Brasil, apenas Fortaleza e Curitiba terão ações especiais pelo dia. A programação completa pode ser consultada no site da Prefeitura de Fortaleza.

News

Caps da Lasso Lingerie, Nathália Petrone (foto) e Giovanna Gripp estão em fase de mudanças. A loja da Rua Marcondes Pereira - onde também eram produzidas as peças da marca - agora vai para um novo espaço, uma casa maior, na Rua Tibúrcio Cavalcante. "Queremos inaugurar no dia 9 de agosto, o mesmo dia em que a unidade da (Rua Professor) Dias da Rocha foi inaugurada, e aquela é uma loja muito abençoada", adianta Nathália. Hoje, a dupla prepara o lançamento da coleção "Comfy", com peças para serem usadas em casa, transformando em instantes de prazer os momentos de descanso. Os modelos são feitos em malha mescla, em tom de rosa blush, típico das criações da Lasso.

Acadêmicos

Zelito Nunes Magalhães, Révia Herculano e Vera Moraes são os candidatos a ocupar a cadeira Nº 36 da Academia Cearense de Letras, antes ocupada por Carlos D'Alge. A eleição está prevista para o dia 10 de agosto.

Roteiros

Depois de comandar o cerimonial de uma festa de formatura em Medicina em Juazeiro do Norte, nesta quinta, Mafrense segue para Miami e Aruba, aonde permanecerá até agosto. /// Em visita a familiares, Deborah Campos tomou a rota de Recife. Antes, participou da reunião do consórcio das Poderosas de Maria, na casa de Cristina Auip que foi anfitriã do encontro.

Hóspede de Aparecida Alencar, Socorro Serruya chegou do Pará com o filho Rennard, para temporada de férias em Fortaleza. /// Acompanhada da filha Denise e da neta Natália, Nellie Lafuente viaja na próxima semana para Las Vegas e Orlando.

Encontros

Depois de jantar no Medit, sexta, com Roberta e Ricardo Ary, Melaine e Eduardo Diogo - recém-chegados dos Estados Unidos -, Anice e Roberto de Castro foram curtir o fim das férias no Parque das Ilhas.

Miloca Holanda promoveu brinde de aniversário, em seu apartamento. Presenças de Ada Faganello, Tânia e Betinho Holanda e das primas Eliete, Janice, Teresa e Vânia Soares.

Fátima Goulart e Jeovah Lucena chegaram de Lisboa para férias em Fortaleza. Em agosto ela retoma os estudos do doutorado na capital portuguesa.

Em festa

Roberta Bonorandi comemora o aniversário hoje em dois momentos: almoço em casa, para as amigas, e encontro com a família no Café Viriato, à tardinha. /// Também mudam hoje de idade Josy Aguiar, Ana Alcântara, Alexandre Pereira e Ivoneide Rabelo.

Um jantar em estilo francês, hoje, no La Marine, marcará a troca de idade de Aurício Oliveira e da filha Mariana, que também brinda a formatura em Arquitetura e Urbanismo.

Novo ciclo

Sellene Câmara comemorou a nova idade com um almoço especial, reunindo as amigas em seu apartamento na Beira Mar. O menu foi assinado pela chef Camila Câmara e Dito Machado cuidou da decoração do espaço. Filha de Sellene, Marcelle Câmara foi também uma das anfitriãs do evento.