Márcia Travessoni: surpresa

00:00 · 23.12.2016

Com sessão parabéns surpresa no Moranga Bistrô, Márcia Távora comemorou mais um ano de vida ao lado da família e dos amigos. Direto de São Paulo, Luciana Bezerra foi uma das que foi prestigiar a aniversariante e aproveita para celebrar o Natal em Fortaleza. Depois, ela segue para o Réveillon em Trancoso, com a família.

Especial

Dentro da programação Ceará Natal de Luz, a CDL Fortaleza e o Instituto CDL lançam hoje, às 18h, a campanha "Mais Água, Mais Vida", que visa conscientizar as pessoas sobre o uso da água. A abertura das ações será com um 'abraçaço' na Praça do Ferreira, com as crianças do Coral Natal de Luz. Em seguida, haverá apresentação do tenor Franklin Dantas e do espetáculo Fantástico Mundo do Natal do diretor de artes cênicas, Carri Costa.

Secretariado

O prefeito Roberto Cláudio anuncia, hoje, o secretariado de seu segundo mandato, que se inicia em 2017.

Celebrações

Lúcia Praciano e Tadeu Costa estarão com a família reunida em Flecheiras para celebrar o Natal. O Réveillon será no Aquiraz Riviera. Dia 3, viajam para Paris e seguem para esquiar em Courchevel.

Um dos casais convidados para o aniversário de Racine Mourão, na madrugada deste sábado para domingo, Patrícia e Danilo Dias agendaram passar o Réveillon no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro.

Alexandrina Sancho e Márcio Aguiar participam, amanhã, da celebração anual de Carísia Sancho e Luís Teixeira. Dia 31, estarão na festa do Golf Ville, onde dividirão mesa com Sumaia e Estevão Rocha e os filhos Raul e Mayara, e Hugo Fenelon.

Curtas

Ao lado dos filhos Ozires (com Bia) e Lucas (com Natália), Karísia e Luiz Pontes serão anfitriões, hoje, da celebração natalina da família Andrade. /// Depois do tradicional almoço do dia 25 na casa dos pais Vera e Ivan Mota, Mônica Mota e Hervê Tarsigny seguem para Paris, em visita a familiares dele.

Cristiane e Antônio Marques brindarão a noite do Natal com a família reunida no D'Abelle Bistrô. O ano novo, passarão na casa de Guaramiranga, acompanhados de Helmo Roberto e Paula Coelho.

Para a noite de Natal, Rebeca e Carlinhos Fujita organizam uma festa para receber a família formada por Novo e Jacqueline Mota, Aline e Diogo Ferreira, com o pequeno Luigi, Eveline e Felipe Mota, Márcia e Bosco, Aníbal, Marcela e Armando Ferreira Gomes.

Bastidores

Na noite de hoje, na Igreja do Rosário, no Crato, acontece o casamento de Ricardo de Sá Barreto Callou Filho e Laís Parente Alencar, que usará um vestido de Simone Jucá. Os convidados serão recepcionados no Buffet Lagarta Pintada, com Gisele Café e Banda e Mafrense Eventos no cerimonial.

Contemporâneo

Em seu aniversário, Alysson Aragão ganhou homenagem surpresa na Doceria Contemporânea, com direito ao som do Dj Gilvan Magno e cake especial da chef Anna Paula Rezende. Sob a coordenação de Camila Fiúza, Alessandra Aragão e Luciana Fiúza, o encontro reuniu Regina Aragão, Beta Fiúza, Patrícia Dias, Mark Greiner, Anderson Braz, Kássio Cesar, Naura Franco, Eveline Albuquerque, Bianca Cipolla, Sarah Bezerra, Kal e Carol Aragão, Rebeca Oliveira e Juliana Veras.

Aniversário

Quem ganhou parabéns surpresa foi Rodrigo Frota, com festa no Zoi, restô do Colosso Lake Lounge. Com direito a petiscos volantes e DJ, a noite foi prestigiada pelos amigos mais íntimos e família.

Em festa

Com decoração de Dito Machado e menu de Alain Tortosa, Roberta e Etevaldo Nogueira abriram as portas de sua bela residência para confraternização das famílias Oliveira e Nogueira. Entre os amigos presentes, Maira e Aderaldo Silva, Rilka e Max Bezerra, Liana e Célio Thomaz, Elisa Oliveira, Wayne e Cláudio Moreira, Eveline e Lizandro Fujita, Cristine e Ferruccio Feitosa, Sakie e Phillipe Brookes. Dj Thiago Camargo comandou os hits musicais.

Lançamento

Com diversos livros e trabalhos técnicos publicados, o ex-governador Gonzaga Mota lançou "Pensamentos sobre a Vida - Para Meditar". A obra tem atraído muitos leitores até a Livraria Escritores do Ceará, na Rua Nunes Valente.

Registros

Mudam de idade hoje Adrísio Câmara Jr, Suetônio Mota, Ricardo Nibon e Débora Moreira. /// Para garantir que todos saiam com presentes neste Natal, Saile Simões movimenta a Anjo Colours, hoje e amanhã, com brindes para as clientes.

Giro

O encontro natalino de Roberta e Etevaldo Nogueira colecionou momentos de gratidão pelo ano que está terminando (1). /// depois das homenagens pelos 50 anos da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará, as irmãs Roberta e Cristina Ary levaram o núcleo familiar para saudar 2017 em Los Angeles (2). /// com bolo especialmente feito por Anna Paula Rezende, Alysson Aragão comemorou aniversário na Doceria Contemporânea (3). /// Ainda rendem cliques de presenças muito elegantes a festa de fim de ano promovida pela Tallis Joias, ocasião em que a joalheria apresentou seu catálogo Black & White. Nicole Benevides e Nathália Nogueira foram convidadas cheias de estilo que passaram por lá (4).

Isabella Nogueira,Fátima Oliveira e Roberta Nogueira (1)

Anna Paula Rezende e o estilista Alysson Aragão (3)

Roberta, Edgar Nadra, Cristina e Tarso Ary (2)

Nicole Benevides e Nathália Nogueira (4)

Arte em Paris

De passagem recente por Paris, Denise Montenegro ficou impressionada com a exposição "Ícones da Arte Moderna - Coleção Shchukin", em cartaz na Fondation Louis Vuitton. Quem passar pela cidade-luz até o dia 20 de fevereiro de 2017 não pode deixar de conferir a mostra, que reúne 130 obras de artistas impressionistas, pós-impressionistas e modernos, da coleção de Shchukin, um dos maiores mecenas da arte do início do século XX. Entre as peças expostas, destacam-se as que contam um pouco do traço da arte de Monet, Cézanne, Gauguin, Rousseau, Derain, Matisse e Picasso, em conjunto com obras de Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec e Van Gogh. A construção do acervo foi possível com a contribuição do Museu Hermitage e do Museu Pushkin.