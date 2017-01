Márcia Travessoni: Sucessor

00:00 · 25.01.2017

Eleito em outubro do ano passado, o desembargador Francisco Gladyson Pontes será empossado, no dia 31, como presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), sucedendo a desembargadora Iracema do Vale. Mesmo antes de assumir o cargo, ele adianta que contará com a participação dos colegas para fazer uma administração justa e transparente. Natural de Jaguaruana, Gladyson Pontes é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da UFC, possui MBA em Finanças e pós-graduação em Processo Civil. É desembargador do Tribunal desde janeiro de 2011, ingressando pelo quinto constitucional, em vaga destinada aos advogados.

Concerto

Em plateia repleta de amigos, familiares e admiradores da boa música, Ricardo Bacelar apresentou seu show "Concerto para Moviola", no Cineteatro São Luiz. Aplaudindo o pianista, Patrícia e Amarílio Macedo, Jô e Pádua Lopes, Expedito e Marília Queiroz Machado, Manoela e Márcio Crisóstomo, Karine e Valdetário Monteiro, Alexandrina e Márcio Aguiar, Ana Luíza e Urbano Costa Lima, Ildefonso Rodrigues, Dito Machado, Thiago Holanda, Wilson Loureiro, Roberta e Cadeh Juaçaba, Ticiana Viana, Fernando Bacelar, Márcia e Nara Salmito, Ana Maria e Riamburgo Ximenes, Jorge Vieira, Germana Morais, Marne Beviláqua e Erick Dantas.

Em festa

Aniversariam hoje Cláudio Aguiar, Marcus Albuquerque e Stênio Martins. /// Ludmila Amaral será a atração desta quarta na LA & L'Ô Session, no L'Ô Restaurante, interpretando canções de compositores cearenses, a partir das 20h30.

Estética

A dermatologista Kaline Ferraz acabou de retornar de São Paulo, onde particiopou de curso com o requisitado Dr. Maurício de Maio, médico brasileiro que revolucionou o cenário da estética ao desenvolver o MD Codes, técnica avançada de preenchimento facial com ácido hialurônico, que apresenta resultados muito mais harmoniosos e naturais. O especialista, aliás, está sempre viajando o mundo inteiro e, neste mês, fez uma pausa no Brasil para compartilhar as novidades da área. A dra. Kaline foi uma das poucas privilegiadas que tiveram a oportunidade de participar da formação - e ela já adianta que trouxe muitas novidades para as clientes da Capital. Com formação em biologia molecular pela Universidade Michigan, nos Estados Unidos, e especialização no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, a dermatologista é um dos nomes que está despontando em tratamentos estéticos em Fortaleza.

Astral

Herdeira do renomado advogado José Auriz Barreira, a também advogada Ana Vládia Sales celebrou seu aniversário em encontro elegante, no fim de semana. Acompanhada do marido, Cássio Sales, e da filha, Maria Eduarda Sales, ela aproveitou a ocasião para reunir os amigos que não encontra desde o Réveillon. "Eu adoro receber os amigos em casa, então, essa foi mais uma oportunidade de celebrar mesmo", confessa a advogada. O que não pode faltar em um desses get-togheter que ela articula? "Ah, muito astral. Não importa se for a melhor comida ou bebida e a festa não ter um clima bom", atesta. E boas energias não faltaram na festa, que reuniu nomes como Rose Carneiro, Paulo Tomaz, Renata e Patriolino Dias, Thaís e Adriano Pinto, Felipe Studart, Bianca e Michelle Aragão, Jória Araripe, Márcia Peixoto, Edson Ventura Filho, Georgiana e Guedes Neto e Katiane Valença.

Babies

No chá revelação que promoveram sábado, Juliana e Arthur Costa Lima descobriram que esperam um menino. Isac será o primeiro netinho de Excelsa e Arthur Costa Lima, Eliane Hissa e Arnaldo Ferreira. /// Sandra Fujita contando os dias para o nascimento do terceiro netinho! Pedro chegará no início de fevereiro para alegrar o lar de Sabino Filho e Mariah Fujita.

Encontros

Para jantar e agradável bate papo, Rodrigo Maia recebeu sábado, em seu apartamento, Patrícia e Danilo Dias, Cheyla e Isaac Furtado, Branca, Racine e Anik Mourão, Glaydes e Rossine Esmeraldo. /// O aniversário da Luciene Alencar foi comemorado, ontem no Moana, com as presenças de Rita Cruz, Ana dos Santos, Francisca Gondim, Sheila Machado, Ana Georgina Sales, Regina Targino, Regine Limaverde, Hilda Hipólito e Maria Costa Lima.

Extasiados com o espetacular concerto de Ricardo Bacelar, Zaqueu Esmeraldo e Lourdes Meira, Niliane Meira e Rodrigo Greco esticaram para jantar no Cabaña del Primo, sábado. Em outra mesa estavam a maestrina Miriam Carlos com Nathália, Marina e Cláudio Mesquita, recém-chegados do Rio de Janeiro.

Bastidores

Na manhã do último domingo, Munik Pierre e André Guergolet receberam os cumprimentos pelo casamento em elegante recepção no Salão Prattes do Teka's Buffet. /// Com filhos, netos e genros, Nádya e Dão Cabral comandavam grande mesa no almoço de domingo, no Santa Grelha.

Para alegria de Adriana e Paulo Gurgel, o filho Davi Gurgel concluiu a graduação em Farmácia pela Universidade de Fortaleza (Unifor). /// Inês e Miguel Oliveira, que moram na Bahia, virão este fim de semana com os filhos visitar o pai e avô, Danísio Correa.

De Vancouver, no Canadá, onde está fazendo doutorado em Tradução juramentada na University British Columbia, Kedma Marino abastece sua Black White com fantasias nacionais e importadas.

Arte

"Um show sensacional, um espetáculo que merecia estar em qualquer grande palco do mundo". Foi assim que Patrícia Macedo descreveu o Concerto para Moviola, espetáculo de Ricardo Bacelar que ela assistiu, sábado, acompanhada do marido, Amarílio Macedo. O casal é presença garantida nos eventos culturais de Fortaleza. À frente da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura, Patrícia Macedo é uma das principais articuladoras do Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras Para Cidades, que acontece do dia 26 ao dia 28, no Marina Park Hotel, voltado para os gestores da cidade.