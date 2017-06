Márcia Travessoni

00:00 · 14.06.2017

Antes de subir ao altar praiano em Flecheiras, Mariana Pinto já havia recebido as bênçãos do casamento e oficializado a união civil com Lucas Ximenes, em maio. A cerimônia do último sábado, contudo, teve um significado ainda mais especial: a noiva realizou o sonho de casar com os pés na areia e, ainda, no mesmo dia em que os pais, Alexandra e Fred Pinto, se casaram, há 26 anos. A emoção era evidente não apenas em Mariana, mas também em Lucas, que não conteve as lágrimas ao ver a amada caminhando até o momento do "sim", assim como dos pais dele, Cristina e Edgar Ximenes. Com cerimonial da Celebre, a festa teve décor de Geórgia Fontes e bolo da Doceville.

Catálogo

O pintor, desenhista e escultor cearense Leonilson terá, agora, todas as obras listadas em um catálogo raisonné, publicação que mapeia toda a produção de um artista e que, no Brasil, apenas nomes como Portinari, Volpi e Tarsila do Amaral tiveram os trabalhos registrados em um guia como este. O catálogo será lançado dia 30, às 9h, na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Produzida graças ao apoio da Fundação Edson Queiroz, a publicação levou quase dois anos para ser feita e reunir todas as peças do artista, difundidas em acervos pessoais e públicos mundo afora. A irmã do artista, Ana Lenice Silva, ou Nicinha, é quem está organizando o catálogo. E em breve, outro artista brasileiro terá seu próprio raisonné: o pernambucano Cícero Dias, também com o apoio da Fundação.

Em tempo: o Espaço Cultural Unifor sedia, até o dia 9 de julho, a mostra "Leonilson: Arquivo e Memória Vivos", com visitação gratuita.

Ministro

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, estará em Fortaleza dia 23 para palestrar no seminário "A Reforma Trabalhista e o Impacto na Geração de Empregos no Brasil", promovido pelo Lide Ceará e CDL Fortaleza. O encontro, para convidados, acontece na CDL Fortaleza.

Roteiros

Renata e Cláudio Vale, Ana Vládia e Cássio Sales, Márcia Peixoto e Edson Ventura Filho passarão o feriado prolongado em Campos do Jordão, São Paulo. Já Nazaré e Bob Sales farão passeio pelo Rio de Janeiro.

A convite de Cláudia e Arthurzinho Mello, Mônica Arruda, Heloísa e Firmo de Castro viajam hoje para a capital paraense, onde serão convidados da festa de 15 anos de Sofia Mello. A debutante é neta de Lúcia e Arthur Mello.

Nascidas na mesma semana, Leticinha e Laís, filhas de Letícia e Ricardo Studart, celebraram seus aniversários com os familiares. No feriado, a família irá para o Cumbuco.

Em festa

No retorno à Capital após roteiro por Portugal e França - que ela fez acompanhada da mãe e da irmã, Filomena Alencar e Anice de Castro -, Thaís Ary ganhou recepção surpresa das cunhadas Cristina e Roberta Ary, no almoço de família no domingo, quando ela comemorou aniversário.

Com almoço na La Brasilerie, Natasha Martins brindou a nova idade cercada do carinho de amigas como Ana Virgínia Martins, Nara Amaral, Ailza Ventura, Cristiane Faria, Andréa Rios, Elisa Oliveira, Martinha Assunção, Genna Campos e Izabella Fiúza.

Bastidores

Em Fortaleza para o casamento de Raquel Costa e Jorge Hildo Furtado Leite, Robert e Janice Hammond passarão o feriado com Paulinha Cruz e Ademar Bezerra, no Aquiraz Riviera.

Com show no formato voz e violão, Frejat se apresenta dia 16, às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza.

Princesa

Gisela e herbert Vieira reuniram gerações de suas famílias e da sociedade cearense para soprar as cinco velinhas da caçula Giovanna. A pequena se encantou com a decoração inspirada na princesa polinésia Moana, elaborada por Paula Athayde, e com o colorido do bolo de Adriana Pessoa. Além dos muitos amiguinhos de Giovanna, que se divertiram com ela, a festa foi prestigiada por Alfeu, Carol e Valentina Simões, Lia e Ana Carolina Freire, Ana Carolina Fontenele com Ana Sofia e Ana Inês.

Bem maior

Benfeitora há mais de dois anos do Lar Santa Mônica, ligado ao Condomínio Espiritual Uirapuru, Adélia Magalhães segue empenhada na gincana de arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal e íntima para as meninas atendidas pela entidade. "O abrigo existe há sete anos e atualmente acolhe 32 meninas, de até 18 anos, que foram vítimas de abuso sexual, e precisam não só da nossa ajuda, mas também do nosso carinho", destaca Adélia. Os recursos serão coletados até setembro, e a empresária ajuda nessa missão por meio do grupo Bem Maior, equipe da qual ela faz parte. Além dessa ação, os voluntários que mantêm a casa promovem iniciativas como a festa junina, no dia 24, cuja renda dos ingressos será encaminhada para a entidade.

Análises

Marcando a reinauguração do Auditório Waldyr Diogo, da Fiec, a jornalista e comentarista da Globo News, Cristiana Lôbo, foi a convidada da última edição do Fórum Ideias em Debate, ocasião em que atribuiu, ao público mais jovem e ansioso por mudanças, um dos motores das transformações pelas quais o País deve passar. "Ele não vai aceitar a corrupção, a política como ela está", declarou a jornalista. Ela citou ainda as tensões que marcam o Congresso atualmente, e como elas devem impactar na repercussão de reformas como a trabalhista, que deve ser aprovada "bem magrinha". Quanto ao retorno da estabilidade política - e consequentemente econômica - , Cristiana analisa que apenas nas eleições de 2020 esse será um cenário possível.