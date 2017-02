Márcia Travessoni

00:00 · 03.02.2017

Convidados de honra do casamento de Priscila Hernández e Alcy Neto, a empresária Ana Paula Daud e o médico João Cateb são um casal muito querido e sempre presente nos eventos mais requisitados da sociedade. Parceiros de vida, eles não abrem mão das caminhadas na beira do mar, nos fins de semana, quando descansam no Portamaris.

Comemoração

Fora do calendário tradicional de confraternizações, a festa dos colaboradores do Marina Park Hotel aconteceu esta semana, permeada pelos sentimentos de gratidão pelo ano que passou e de esperança para um 2017 cheio de conquistas. Além do discurso do presidente do hotel, Gil Bezerra, o evento contou com apresentação de bandas, premiação de funcionários e a participação de toda a diretoria, formada por Elisa Bezerra, Elise Magalhães, Roberta e Cláudia Bezerra, Flávia e Eliseu Barros.

Encontro

Sob o comando de Adyr Sampaio, o jantar da Sociedade Amigos da 10ª Região Militar aconteceu no último dia 31, com as presenças de Mônica Arruda, Margarida Borges de Carvalho, Ana Sampaio, Victor Frota Pinto, Liane e Gal. Theóphilo Estevam Cals. O ato foi finalizado com a entrega do Diploma de Sócio Efetivo a 15 personalidades.

Registros

Arinete e Américo Timbó reúnem a família dia 4 para o parabéns da filha Ticiana Timbó Queiroz. /// Sob a coordenação de Gracy Viana, o casamento de Gizelly e Durval Ícaro Martins Mendonça será neste sábado, na Igreja de Fátima, com recepção no Teka's Buffet.

Com a neta Camila, Zelma Câmara passa uns dias na capital paulista, hóspede do filho Adrísio Camara Jr. /// Mudam de idade hoje Gaudêncio Lucena, Gony Arruda, Miriam Leite, Tânia Vieira, Priscilla Henriques, Roberto Pinheiro e Beth Pinto. ///Najla Correia retornou de viagem a São Paulo.

Renascença

Luciano Vidal Jr. Escolheu o ateliê de Sandra Silva para executar a camisa, em renascença, que ele usará na festa dos 40 anos do empresário Miguel Dias Filho, próximo dia 11, na praia da Lagoinha.

Roteiros

A convite de Aunésia Ayres de Moura, grupo formado por Cláudia Martins Saboya, Marly Miranda, Luzia e Marize Castelo Branco, Maria Correia Lima, Célia Levi e Eliete Braga segue hoje para Flecheiras, para um divertido fim de semana.

Depois de temporada de férias com a família em Orlando, a fisioterapeuta Anna Christina Henriques retornou ao trabalho com novos conhecimentos adquiridos em pesquisas nos Estados Unidos.

Agenda

Com talentos reconhecidos internacionalmente, Manassés e Cristiano Pinho dividem o palco do Cineteatro São Luiz neste domingo, às 18h, com show que resgata as composições mais aclamadas dos dois artistas.

Camile Rola será a facilitadora do Workshop Planejando 2017, para pensar, planejar e agir, dia 11 de fevereiro, de 8h30 às 17h, no Hotel Sonata de Iracema.

O Carnaval 2017 "Pais e Filhos na Folia", do Ideal Clube, acontece dia 11, a partir das 18h, com Os Brasas e Hora da Alegria.

Acontece dia 6, às 15h, a eleição para diretoria do Instituto do Ceará para o biênio 2017/2019. O ex-governador Lúcio Alcântara presidirá a única chapa registrada para a disputa do pleito.

Adeus

Ícone das artes plásticas no Ceará - e no mundo -, Sérvulo Esmeraldo faleceu na tarde da última quarta-feira, aos 87 anos. Perda lamentável para a cultura do nosso Estado, Sérvulo foi um companheiro de vida exemplar para Dodora Guimarães, sua esposa, e deixa um legado importantíssimo de arte e difusão dos talentos cearenses mundo afora. No ano passado, ele realizou a exposição "A Linha, a Luz, o Crato", que classificou como a mostra da sua vida, no Crato, terra natal. Gratidão, Sérvulo!

Logística

Obra considerada fundamental para desfazer boa parte dos gargalos logísticas da região Nordeste, especialmente do Ceará, a ferrovia Transnordestina deverá ficar pronta em 2019, segundo garantiu o Governo Federal. A informação é do diretor presidente do empreendimento, Sérgio Leite. No fim do ano passado, a obra tinha cerca de 34% concluídos.

Operada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a Transnordestina Logística é a maior obra linear em execução no Brasil, com cerca de 1,7 mil Km. Programada para atravessar 81 municípios, ela passará pelo Ceará, Piauí e Pernambuco, ligando o sertão do Piauí, a partir da cidade de Eliseu Martins, até os portos de Suape (PE) e Pecém (CE). Por aqui, a ferrovia deve contribuir para que o Estado se consolide como um hub de cargas, a partir do porto do Pecém.

Giro

Após revisitarem o fantástico acervo do Museu do Louvre, em Paris, Edilson e Micheline Pinheiro estão de volta ao Brasil. Dia 18, o casal dividirá mesa com Tito e Betinha Sampaio, Roberto Machado e Silvânia, João Jorge e Tânia Vieira, André e Arlete Holanda, Marco Pinheiro e Jorgeana, no Baile da Saudade, no Náutico (1). /// Teca leitão comemorou, com um chá das cinco, sua troca de idade, na última segunda. A filha Claudiana Loureiro coordenou o encontro (2). /// em almoço no Pipo, o escritor, pesquisador e historiador Airton Fontenele comemorou seus 90 anos, recebendo familiares e amigos junto da filha Elizabeth Fontenele (3). /// recém-chegada de Punta del Este - onde encontrou-se com Nora Teixeira-, a empresária Liana Thomaz tem desfrutado dos fins de semana em sua confortável casa em Guaramiranga, que tem projeto assinado por Marcos Novais (4).

Edilson e Micheline Pinheiro (1)

Teca Leitão, Gabriela Monteiro, Letícia Loureiro, Ticiana Monteiro, Claudiana Loureiro e Rosa Virgínia Ferreira Gomes (2)

Eduardo, Airton, Beth e Francisco Airton

Fontenele (3)

Liana Thomaz (4)

Dica Vip

Encantos portugueses

Paula Cristina Barreira está conhecendo, com a família, as belezas de Portugal e está encantada com a cidade de Vouzela, que fica a pouco mais de uma hora da cidade do Porto. "Vouzela é uma pequenina cidade, com a Igreja e a pequena Câmara Municipal. Ela é famosa por seus pasteis de massa folhada finíssima, com recheio de ovos. É um doce dos deuses", conta Paula. A seguir, as Termas de São Pedro do Sul (foto abaixo) também surpreendem. "Local maravilhoso e turístico para aqueles que procuram um tratamento natural e alternativo para várias doenças", explica. Já na Serra da Estrela, mais precisamente em Covilhã, os encantos são muitos. "Conhecemos o Museu dos Lanifícios, pois Covilhã foi pioneira na produção da lã. A Serra da Estrela é famosa também pelos queijos de ovelha, que são vendidos para o mundo inteiro", ressalta.