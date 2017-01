Márcia Travessoni: Sempre amigas

00:00 · 20.01.2017

No clique com as queridas Renata Vale e Ana Virgínia Martins, Ana Vládia Barreira Sales (à direita, de preto), aniversariante do último fim de semana, foi figura central de várias manifestações de carinho de seu vasto círculo de amizades. Amanhã, ela reúne seleto grupo, em casa, para finalizar as comemorações da nova idade.

Por aí

De férias em Barcelona, acompanhados de Madeline e Erilan Girão e Felipe Carneiro, Érika e Zé Carlos Girão aproveitaram para comemorar o aniversário dele junto do filho José, que nasceu no mesmo mês do pai. /// Saile Simões passou a semana em São Paulo, buscando novidades para sua Anjo Colours.

Recém-chegados de São Paulo, Daniel e Andréa Arruda foram com Mônica Arruda visitar a exposição de Raimundo Cela no Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar e prestigiar o rico acervo do célebre artista cearense. Também em cartaz no Dragão, a exposição do fotógrafo Márcio Távora, que retrata a saudade por meio de velhos e abandonados hotéis de São Paulo, também encantou o grupo de apreciadores de arte.

Encontros

Em reunião do consórcio, a Turma da Arte almoçou, na última quarta, no Zoi, charmoso e aconchegante restaurante do Colosso Lake Lounge. Lá estiveram Teresa Távora, Ana Pinto, Cristina Miranda, Denise Pontes, Cristiana Carneiro, Ana D'áurea Chaves, Ana Virgínia Carneiro e Liliana Fiúza.

Curtas

Lara Almeida Romcy comemora a troca de idade com a família reunida em seu bonito apartamento, neste sábado. /// Ao som de Paulo José, a festa do casamento de Solon e Luciana Vasconcelos, hoje, no Athénée, terá cerimonial de Ticiana Firmeza e chocolates de Toca Couto. ///Amanhã, o bufê de Lucília Loureiro será palco do baile de formatura da turma de Farmácia da Unifor.///As comemorações do aniversário de Tamar Barreto, terão início amanhã com missa na Capela Santa Filomena.

Novidades

Apaixonada por gastronomia, a jovem Alessandra Félix retornou de Paris, onde fez especialização em patisserie na Ferrandi e cursos na renomada Le Cordon Bleu, e já adianta: Fortaleza deve ganhar, em breve, novidades deliciosas assinadas por ela. Na terra da cozinha refinada, Alessandra foi aluna do chef Michalak, considerado o melhor do mundo em 2015-2016.

Dia D

O Blue D SPA realiza, de 26 a 29 deste mês, o Detox Blue, dias de intensa atividade física, alimentação gourmet saudável, terapias e massagens. Para curtir essa temporada, nomes como Paloma Duarte, Bruno Ferrari, Ricky Tavares, Marcela Barrozo e Paula Lima foram convidados. A programação inclui, ainda, um lual, dia 27, ao som de Fabinho Varela.

Agenda

Fruto da parceria entre a For You Eventos, Social Music, Colosso e Hot Produções, a 2º edição do Bloquinho de Verão acontece dia 21, a partir das 16h, no Terminal Marítimo de Passageiros, com atrações cariocas.

Os cinemas da rede Centerplex receberam dois grandes lançamentos de produções nacionais: "Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood", comédia com os eternos Trapalhões Renato Aragão e Dedé Santana; e "Os Penetras 2 - Quem dá mais?", estrelado por comediantes como Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch.

Concerto

O pianista, compositor e arranjador Ricardo Bacelar apresenta o show "Concerto para Moviola" neste sábado, às 19h30 no Cineteatro São Luiz. O disco foi lançado no Brasil e nos Estados Unidos, obtendo boa repercussão em grandes jornais brasileiros e na mídia especializada de jazz.

Bastidores

Perfeccionista que é, Graça da Escóssia já esteve reunida com Branca Mourão para tratar da décor e cenografia da festa de 15 anos da filha Gabriela, programada para janeiro de 2018 na mansão da família Dias Branco, na Av. Antônio Sales.

Direito

O presidente da Academia Cearense de Direito, professor Roberto Victor Ribeiro, já está em contato com escolas públicas municipais e estaduais, na intenção de firmar parcerias que levarão para essas instituições, uma vez ao mês, aulas de Direito e cidadania. Roberto Victor também já tem agendado um encontro o secretário de Cultura de Fortaleza, Evaldo Lima, para apresentar o projeto, visando difundir o conhecimento jurídico em formato cultural.

Brinde

Carol e Germano Belchior receberam ontem para jantar, por ocasião da comemoração de 44 anos de casados (Bodas de Carbonato) de Roberto e Carlotinha Pinheiro.

Giro

O presidente da Unimed Fortaleza, Dr. João Borges, recebeu 20 clientes da empresa, na última terça, para a primeira edição do Amigos da Marca, ação que prevê encontros mensais do médico para um bate papo com os usuários do serviço de saúde, para conhecê-los mais de perto e compartilhar experiências (1). /// Na Saraiva Mega Store do Shopping Iguatemi, o cartunista e escritor Ziraldo lançou, com direito a sessão de autógrafos, sua nova obra "Meninas", livro que contempla a segunda parte da infância das garotas, dos 7 aos 11 anos de idade, tudo em forma de poema (2). /// em cerimônia emocionante, Alan Barros e Maísa Holanda casaram-se no último sábado, no Espaço Hibisco. A lua de mel do casal é na paradisíaca Jeri (3). /// sempre elegante e cheia de estilo, Themis Briand tem feito sucesso com os tutoriais de make voltados para deficientes visuais (4).

João e Aldira Borges (1)

Ziraldo (2)

Maísa Holanda, Alan Barros e a juíza Toia Vasconcelos Foto: José Leomar (3)

Themis Briand, na avant première do Coco Bambu Lounge & Music (4)