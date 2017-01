Márcia Travessoni: Santa Casa

00:00 · 30.01.2017

Honrando a memória do patriarca Ivens Dias Branco, Graça da Escóssia, Consuelo, Morgana, Ivens Jr., Marcos, Suyane e Cláudio Dias Branco presenciaram a inauguração dos nove centros cirúrgicos da Santa Casa de Misericórdia, que foram reformados e equipados à partir da doação feita pelo saudoso empresário, antes de seu falecimento. Com a melhoria das unidades cirúrgicas, a Santa Casa vai aumentar a capacidade de atendimento para esses procedimentos.

Lado A, Lado B

Cearense residindo em Brasília, o professor Nirton Venâncio tem se dedicado a um trabalho especial: documentar, em filme, a história da música cearense, partindo do surgimento do Pessoal do Ceará até as produções de 2014. Batizado de "Pessoal do Ceará - Lado A, Lado B", o longa tem entrevistas, registros de arquivos e constitui um importante acervo sobre essa manifestação cultural. O trabalho, contudo, está parado desde agosto do ano passado, devido aos altos custos de produção. "Ainda não consegui ser contemplado por editais, mas estou buscando parceiros", diz ele, que retornou hoje para Brasília, após participar da Bienal da UNE, em Fortaleza.

Curtas

Nara e Raul Amaral levaram Raulzinho para a primeira viagem a Disney. /// Carminha e Aurélio Barbosa estavam em Canoa Quebrada, comemorando o aniversário dele ao lado do filho Igor.

Arte

Destinado às crianças de 8 a 14 anos, o programa Tarde com Arte, da Universidade de Fortaleza (Unifor), acontece todas as quartas-feiras de fevereiro, das 15h às 17h, promovendo uma viagem no tempo a partir das obras da Coleção Airton Queiroz, em exposição no Espaço Cultural Unifor.

Chá

Compareceram ao chá de fraldas de Pedro Fujita Freire, na residência da tia Larissa: Layla, Cláudia e Dulce Fujita, Cláudia Gradvohl, Najla Correia, Rita Cruz, Martinha Assunção, Priscila Leal, Paula Graça, Renata Fiúza, Vanessa Câmara, Rayana Dias, Gabriela Mota, Livia Pontes, Livia Torres, Mayara Collyer, Priscila Afio, Katherine Brasil, Patrícia Santiago e Valéria Reis. Os papais Mariah Fujita e Sabino Neto estão ansiosos pela chegada do primogênito.

Inauguração

Marcaram presença na prestigiada inauguração da Zeiss Vision Center: Excelsa e Arthur Costa Lima, Rosângela e Ticiana De Francesco, César e Sônia Juaçaba, Aristófanes e Vânia Canamary, Amélia e Jorge Eldo, Rodrigo Vicentini, Eugênio Gifonni, David Lucena, Lia e Marister Quinderé, Ana Liady Accioly, Graça Romcy, Maira Silva, Wayne Moreira, Célia e Bruna Magalhães, Nathália Ponte, Márcia Andréa, Lorena Pouchain, Liliana Diniz, Letícia Studart, Daniele Pontes, Rodrigo Maia, Beth Pinto, Suzane Farias e Luiz Eduardo, Camille Cidrão e os filhos Marcella e João Paulo.

Encontros

Para almoço e bate papo, Conceição Câmara recebeu amigas para almoço, última quarta. Por lá, Ana Maria Accioly, Ester Barbosa, Lennie Saboya, Benvinda Martins, Fernanda Vasconcelos, Mires Dantas, Lígia Demétrio, Laura Vieira e Miriam Fialho.

Nicinha Ferreira reuniu amigos para almoço, quarta-feira, em torno de Ariadne e Clayton Marinho - aniversariante da data. Entre os convidados, Regina Bezerra, Yara Félix, Dulce Vieira, Brasilino de Freitas, Bárbara Busgaib, Darcy Sucupira e Adrianna Klippel.

Brindes

Com cerimônia religiosa marcada para o dia 11 de fevereiro nos Estados Unidos, Vittório Bichucher e Natalie Thereza Ziel virão brindar a união dias depois, em Fortaleza. A festa será dia 18, no Ideal Clube. Os noivos, filhos de Cecília e André Bichucher, Bárbara e Jeffrey Ziel, confiaram a organização à Lília Quinderé, a decoração, à Juliana Capelo e os doces, à Toca Couto.

Projetos

Tendo a iluminação diferenciada como uma de suas assinaturas, o arquiteto Philipe Holanda escolheu um lustre na Paroma para o projeto de Ana Cristina Queiroz. /// Renata e Marcelo Pinheiro acabam de estrear novo e moderno apartamento, no Condomínio Palmares.

Com apoio cultural da Verdinha, o lançamento do CD "Eternos Carnavais" de autoria de Rose e Maurício Benevides, Wilca e Fernando Hugo, acontece neste dia 1º, às 19h, no BNB Clube, e arrecadará latas de leite em pó para o Lar Amigos de Jesus.

Giro

Um dos palestrantes do Seminário de Políticas Públicas da Prefeitura, o arquiteto Fausto Nilo (foto), coordenador do Plano Mestre Urbanístico Fortaleza 2040, falou sobre o desenvolvimento da Capital nos próximos 4 anos. /// Personalidades da sociedade cearense prestigiaram a entrega das novas unidades cirúrgicas da Santa Casa de Misericórdia, que vai ter o atendimento melhorado com a reforma. /// A arquiteta Fernanda Torres comemorou aniversário com festa surpresa articulada pelas filhas Carol, Roberta e Manuela Torres. /// Tamar Barreto comemorou 90 anos cercada de amigos e familiares como Lúcia Pierre, Bá Alencar, Carminha Recktenwald, Cinira e Aluísio Cruz. /// Recém-chegada de Orlando, a estudante de Moda Marcella Cidrão esteve na inauguração da Zeiss Vision Center. /// desfrutando de uns dias em Londres, Andréa Bonorandi ficou encantada com o restaurante Clos Maggiore. Ela está na capital inglesa junto do marido Dante, comemorando as Bodas de Prata do casal e o aniversário dela.