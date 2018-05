Márcia Travessoni

00:00 · 02.05.2018



Com homenagens aos 100 anos do artista Zenon Barreto, o 69º Salão de Abril - mostra de artes da Prefeitura de Fortaleza - foi inaugurado na última semana. Instalada na Casa do Barão de Camocim, no Centro de Fortaleza, a exposição tem curadoria de Paulo Klein, fotografado junto de Norma Paula, do secretário municipal de Cultura, Gilvan Paiva, Paulo Amoreira, Davi Gomes e Paloma Santa Rosa. A foto é de Thiago Matine.

Em família



Clicado com esposa Cristina, Valman Miranda ganhou, no último sábado, festa articulada pela filha Cristiana e pelo genro Lúcio Carneiro Filho. O evento intimista reuniu familiares e amigos do aniversariante, que o deixaram bastante emocionado.

Agenda

A programação do Náutico para o Dia das Mães contempla jantar dançante, na noite do dia 12, e almoço com música ao vivo, no dia 13.

O advogado André Parente lança, em 16 de maio, seu livro "O Contrato de Agência Brasileiro e a Indenização de Clientela - Uma análise crítica, reflexiva e comparativa com o sistema português", com prefácio do ministro Raul Araújo. O evento acontece às 19h, no restaurante Coco Bambu Frutos do Mar.

Dom Aldo Pagotto será agraciado com o título de Cidadão Cearense em solenidade no dia 24, às 19h, no plenário da Assembleia.

Especial

Fortaleza sedia, de 16 a 18 de maio, a edição 2018 do Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), no Centro de Eventos do Ceará. Em paralelo, e no mesmo local, a capital recebe ainda o Equipotel Regional, também voltado para o setor hoteleiro.

Joias



Cearense radicada em São Paulo, a designer de joias Caroline Figueiredo vai expôr as peças de sua Carola no DFB Festival deste ano. A filha de Neuma Figueiredo criou itens exclusivos, em latão e prata, para o desfile da estilista Rebeca Sampaio, que dialogam com os modelos que estarão na passarela, no dia 11. Além do desfile, as criações de Carolina poderão ser vistas no stand da Objeto Comum. Lá, a designer vai exibir a coleção Ampère, inspirada na energia das grandes cidades, com peças em prata e cobre.

Anfitrião



Aniversariante desta quarta-feira, o empresário Luciano Vidal Júnior abrirá as portas do original apê em que mora para receber a família e os amigos, em clima de festa. Conhecido pelo apurado e único estilo de moda, Luciano tem, nos sapatos, uma de suas grandes paixões - razão pela qual ele coleciona centenas de pares no closet. De Louis Vuitton a Prada, passando por Espedito Seleiro, os mais renomados e peculiares designers assinam as verdadeiras obras de arte que ele costuma calçar.

Repercussão

Lançado em fevereiro deste ano, o álbum Sebastiana, do pianista, compositor e arranjador Ricardo Bacelar está entre os 50 discos mais executados nas rádios de jazz dos Estados Unidos.

Bastidores

No ano em que comemora cinco décadas de profissão, o decorador e artista plástico Sergei de Castro é um dos nomes confirmados na 20ª edição da Casa Cor Ceará, colocando todo seu talento no Lounge de Boas Vindas (sala de recepção) da conceituada mostra de decoração.

Com as novas técnicas e inovações aprendidas em Paris, o coiffeur Marquinhos estará atendendo sua clientela no espaço de beleza Donna, na Av. Barão de Studart, entre 4 e 19 de maio.

A fim de aperfeiçoar seus conhecimentos em decoração e cerimonial, Sérgio Carvalho viaja dia 11 para temporada de cursos em São Paulo.

Encontros

De Brasília, onde residem, Kátia Daniella e a filha Maria Sophia seguiram para Miami, ao encontro de Selene Bezerra, Giovana Louella, Lorna Manuella e David Chaves, que estão de férias por lá. A família retorna para a festa do casamento de Fernanda Luiza Fontes e Justino Leitão, dia 12, no Lulla's Athénée.

Vindos do Rio de Janeiro, hóspedes dos tios Ila e Enéas Bezerra, os médicos Maria e Walmick Mendes Bezerra curtiram o fim de semana em Jericoacoara com Aline e Daniel Borges.

Em festa

Nascidos no mesmo dia, Luiz Eduardo Moraes e Schubert Machado brindaram os aniversários em dois momentos: almoço no Sobreiro e jantar em casa, com a família, à noite.

Dos pais Tatiana e Thiago Barreira, a princesa Lis ganhará festa em um Castelo Encantado, hoje, para celebrar seu primeiro aniversário, no Fiesta's Buffet.

Régis Medeiros, Patrício Coelho Neto e Luciano Vidal Jr. São os aniversariantes desta quarta-feira.