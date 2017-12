Márcia Travessoni

00:00 · 22.12.2017



Gil santos e Denise Bezerra se inspiraram na magia do circo para celebrar o primeiro aninho do pequeno Bento. Repleta de cores e muita animação, a festa - realizada no Let's Party Buffet - foi, também, uma celebração ao amor tão evidente nesta família, que agora desfruta da fase de travessuras e descobertas junto do baby.

Giro

Amigos de longa data, Cláudio Ibiapina e Euwláudia Fontenele participaram, na última terça, de confraternização na Mansão Macedo. Juiz e triatleta, Cláudio já aguarda a próxima edição do Ironman (1). /// Cláudia Martins Saboya foi a perfeita anfitriã da tarde de domingo, quando organizou uma confraternização envolvendo muita solidariedade, com arrecadação de cestas básicas para entidades filantrópicas (2). /// O encontro natalino das Acadeanas teve como cenário, este ano, a casa de Lennie Saboya (3). /// Os 100 anos de Emir Soares Quinderé foram comemorados com a família reunida em almoço no Lulla's Atheneé (4). /// No dia da inauguração de sua nova Rouge, Melina Dias usou um look com a cor do ano 2018, eleita pela Pantone: ultravioleta (5).



Cláudio Ibiapina e Euwláudia Fontenele (1)



Ada Faganello, Cláudia Martins Saboya, Lourdinha Leite Barbosa, Tânia Holanda e Marize Castelo Branco (2)



Mires Dantas, Elza Moreira e Lúcia Pierre (3)



Emir Soares Quinderé, Eveline Pessoa de Araújo, Roberto Pessoa Jr., Annya Freire, Mazé e Roberto Pessoa (4)



Melina Dias (5)

Noite feliz

Como de costume, Erilan e José Maria Girão celebram o Natal com ato litúrgico para a família, com direito a ceia, árvore, presépio, parabéns para o Menino Deus e procissão com cortejo dos netos.

Raquel e Luca Pantaleo, Estephânia e Daniel Demicheli chegaram para passar as festas de fim de ano em Fortaleza com Eveline e Marcelo Freitas. A família estará toda reunida dia 25 para almoço, com direito a discurso do padre Targino.

Enquanto Karísia e Luiz Pontes se confraternizarão com a família em ceia natalina, dia 24, Ozires e Bia Pontes e filhos foram para Orlando e, de lá, seguem em cruzeiro pelo Caribe, junto da família de Bia.

Com os filhos, noras e netas, Inês e Cesar Cals Neto comemoram o Natal com ceia em casa, dia 24. No Ano Novo, a família irá para Ubajara, onde moram Victor e Soraia Cals.

Curtas

Aniversariam hoje Alessandra Aragão e Marcus Medeiros. /// Samuel e Adriana Arruda, com os filhos, seguiram para Nova York, com esticada até Tokyo.

Maria Ester Campos recebe, dia 24, em seu apartamento, ao lado de Renato Barroso, para ceia festejando o nascimento do Menino Jesus. ///Graça e Jorge Romcy irão para as Flecheiras neste fim de ano, onde serão hóspedes de Régia e Alexander Romcy, para brindar a chegada de 2018.

Em festa

Os 50 anos de Sâmia Távora serão comemorados em festa intimista no Moana, dia 26. Em vez de presentes, a aniversariante pede cestas básicas, que serão doadas à Fundação Terra em Maracanaú.

Registros

Realizada no último fim de semana, a 7ª edição do Bazar Moda do Bem, no Maraponga Mart Moda, foi sucesso de público e de solidariedade. Organizado por Mana e Manoel Holanda, o evento resultou na doação de R$ 30 mil para o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, conduzido pelo médico Luiz Porto.

Os oficiais de Justiça do Ceará realizaram dia 10, no Marina Park, a confraternização da categoria, ocasião em que também celebraram os 25 anos do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará (Sindojus-CE).

Agenda

A Associação de Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza reinaugura hoje, na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, o impostômetro da Capital, às 8h30.

No próximo dia 28, o Terminal Marítimo de Fortaleza recebe a primeira edição da festa Só Track Boa, ao som de DJs renomados como Vintage Culture. O evento, assinado por Rodrigo Machado, João Victor Adjafre, Kleiton Holanda e Cláudio Nelson, promete 14 horas de muita animação.

Dica Vip

Tour em Milão



Em sua mais recente viagem, Denise Montenegro escolheu as terras italianas como destino e desembarcou em Milão. Das andanças por lá, um dos momentos de maior emoção foi a visita à Exposição de Caravaggio, uma das maiores mostras da obra do pintor italiano feita nos últimos tempos. Também foi marcante para a empresária assistir à ópera "Andrea Chénier", no Teatro alla Scala (foto), é baseada na vida do poeta francês André Chénier, morto durante a Revolução Francesa. "Uma das músicas dessa ópera é 'La Mamma Morta', que o ator Tom Hanks, em um momento antológico do filme Filadélfia, ouve e canta para o Denzel Washington", recorda Denise, mencionando que considera a cena uma das mais tocantes do longa.