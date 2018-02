Márcia Travessoni

00:00 · 23.02.2018

Filho de Mariah Fujita e Sabino Neto, o pequeno Pedro ganhou festinha inspirada em aviões para celebrar seu primeiro ano de vida. A avó do baby, Sandra Fujita, era só alegria no evento, que teve décor assinada pela Le Festive e bolo da Miss Cake.

Inclusão

O prefeito Roberto Cláudio e a primeira-dama Carol Bezerra, junto do titular da Coordenadoria de Pessoas com Deficiência, Emerson Damasceno, e a secretária municipal da Saúde, Joana Maciel, entregam hoje mais de 300 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. A solenidade acontece no Ginásio Paulo Sarasate, às 14h.

Passarelas

As irmãs Bruna Waleska e Melina Dias celebram a chegada da nova coleção em sua Rouge e promovem o lançamento neste sábado, a partir das 11h. Destaque para as roupas de inverno, estampas exclusivas, peças-chave, além das cores do momento, que são roxo e telha.

O produtor de moda Franklei Tavares e o ex-BBB Eliézer Ambrósio são convidados para compor a comissão julgadora do Concurso Miss Jijoca de Jericoacoara, que abre as festividades dos 27 anos do município, no dia 5 de março. Na passarela, 18 candidatas concorrem ao título de beleza.

Preparativos

Feira que proporciona ao mercado local de hospitalidade a oportunidade de expandir os negócios, a Equipotel Regional - que acontece em Fortaleza, em maio, no Centro de Eventos do Ceará, em paralelo à Conotel - será lançada no dia 28, em evento no La Maison, marcando a abertura do calendário de atividades do segmento hoteleiro no Estado.

Bastidores

Ao lado dos filhos João Cláudio e Marcela e de Tânia Teixeira, Suyane e Cláudio Dias Branco voltaram ontem de temporada em Portugal. ///Com a família, Jovita e Francisco José Martins Câmara comemoram o aniversário dele neste domingo.

Constança Távora, Priscilla Ximenes, Ângela Batista, Iorrana Aguiar, Margarida Magalhães e Lourdinha Rodrigues na turma que participa do curso de História da Arte Venezia, com a professora Sandra Viana.

Diretoria

O empresário Horácio Bezerra de Menezes Filho será reconduzido, hoje, à presidência do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindloce), em solenidade marcada para as 15h30, no auditório da Fecomércio-CE.

Agenda

O bloco Siriguella comemora 25 anos no dia 18 de março, em festa no Marina Park Hotel que terá Anitta, Luan Santana, Alok e Bell Marques como atrações. Wallas Arrais e Jefferson Moraes completam o line-up do evento.

O espetáculo A História de Nós 2, sucesso da temporada teatral carioca, chega ao Teatro RioMar Fortaleza com apresentações nos dias 10 e 11 de março (sábado, às 21h, e domingo, às 20h).

Mosaico

Irmão de Denise Montenegro, o colecionador de arte Luís Paulo Montenegro foi convidado pela Fundação Banco Santander a expôr parte de seu acervo na sala de arte da entidade, em Madri. A mostra "Visiones de la tierra / El mundo planeado" fica em cartaz até o dia 10 de junho e contou com consultoria estratégica e logística de Max Perlingeiro (1). /// em Encontro com amigos no Hotel Crillon , em Paris, Simone Bellin comemorou mais um aniversário na Cidade Luz (2). /// O casamento de Amanda Cardoso e Bruno Cavalcante reuniu diversas presenças ilustres, no La Maison (3) e (4). /// Sogra de mariana Pinto, Ana Cristina Ximenes marcou presença no encontro que celebrou o aniversário de Alexandra Pinto, na última terça-feira (5).



Luís Paulo e Denise Montenegro e Max Perlingeiro (1)



Osimar Pinheiro, Carlos Otávio Oliveira, Eneldo Peixoto, Simone Bellin e Marcos Monteiro (2)



Dolores Pierre Ferreira, Cinira Cruz, Denise Pierre Mattos e Lúcia Pierre (3)



Ana Cristina Ximenes (5)



Rosângela Otoch e Ana Lúcia Pierre Rodrigues (4)

Dica Vip



Música

Já está disponível nas plataformas musicais de streaming o terceiro álbum de estúdio do pianista, compositor e arranjador cearense Ricardo Bacelar. Intitulado "Sebastiana", o disco apresenta 15 faixas, incluindo sublimes releituras da obra de compositores como Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Villa-Lobos, Tom Jobim, dentre outros. Trata-se de um disco instrumental, com quatro canções cantadas, que mescla referências de outros países latino-americanos a nomes da música popular brasileira - a começar pelo título, que homenageia Jackson do Pandeiro pelos 35 anos da morte do sambista. Para além da música, "Sebastiana" é arte até mesmo no encarte: a capa (foto abaixo) reproduz a obra "Carnaval", do pintor modernista brasileiro Emiliano di Cavalcanti.