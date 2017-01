Márcia Travessoni: Primeira infância

00:00 · 26.01.2017

A primeira-dama do Estado, Onélia Leite Santana, participou até ontem, em Brasília, da Oficina de Alinhamento Intersetorial dos Comitês Estaduais do Programa Criança Feliz. No encontro, foram abordados diversos aspectos do programa e estratégias para a implementação em cada Estado. O evento reuniu integrantes do Comitê Gestor dos 26 estados e do Distrito Federal e representantes das gestões estaduais.

Projeto

A arquiteta Ione Fiúza assinou as áreas comuns dos prédios do Evolution Central Park, complexo imobiliário erguido nas imediações do Shopping RioMar Fortaleza. As recepções, salão de jogos, academia, sauna e salão gourmet são alguns dos ambientes projetados por ela.

Iniciativas

Chuvas abaixo da média, grandes açudes secos e previsões nada favoráveis reforçam uma campanha antiga no Ceará, mas que ganha cada vez mais importância: a economia de água. Nesse sentido, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) movimenta a campanha "Não espere até a última gota -Economize Água".

Preocupado com a degradação das falésias da praia de Quixaba, no litoral de Aracati, o engenheiro agrônomo Paulo de Tarso Meyer Ferreira tem feito um trabalho de formiguinha, mas essencial na preservação dessas formações naturais: nos períodos em que visita a região, ele aproveita para conversar com os moradores de lá, conscientizando sobre o uso correto das falésias e os cuidados com o ambiente como um todo.

Pedido

No baile da turma de Arquitetura da Universidade de Fortaleza (Unifor), no Barbra's Cambeba, Paulo Barbosa Neto, filho de Paulo e Sílvia Chacon, surpreendeu a todos com o pedido de noivado a Juliana Rocha Aboim, uma das formandas da noite.

Registros

Em viagem inesquecível e desbravadora em comemoração aos 15 anos da filha Ingrid, Alessandro Cidrão Pinheiro e Metoniza Vieira percorreram roteiro por cidades dos Estados Unidos e Canadá. /// Paulo Vale, Tatiana Luna, Mychele e Roberto Moura, Vera e Costinha, Tânia e João Jorge Vieira e Ticiana Albuquerque marcaram presença na balada de parabéns a Tânia Albuquerque, dia 21, no Coco Bambu Lounge & Music.

Em festa

Ao lado do marido Fábio, Cibele Campos recebe as amigas em casa neste sábado, para comemorar sua troca de idade. ///Com jantar em família, Fernando Machado comemora aniversário ao lado do filho Fernandinho e da esposa Maria Cláudia Filgueiras Lima, que estava em Orlando a negócios.

Depois da comemoração dos 46 anos de casados dos pais Wilma e Irapuã, Flávia Nobre, que mora na Inglaterra, viaja hoje para o Havaí, para visitar o filho Inaldo Vieira e o neto Kealohi Ocean.

Giro

Cercada de amiguinhos e muito carinho, a caçula de Rebeca e Bruno Bastos, Athina, comemorou aniversário do Bambolim do Iguatemi (1). /// elisa oliveira inicia o ano assumindo uma nova missão: vai gerenciar a loja de Luiziana Esteves e Ana Carolina Fontenele no RioMar Fortaleza - e ela revela que está preparando várias ações (2). /// Ao completar 4 anos, Bruninho ganhou caprichada festinha dos pais Celina e Bruno Tigre. A criançada se divertiu pra valer com a Patrulha Canina, que foi tema da decoração (3). /// Francisco Mattos Brito comemorou aniversário no fim de semana, na Taíba, com Tane Albuquerque, filhos e netos. Na terça-feira foi a vez do filho André Albuquerque, que recebeu parabéns da cúpula da Meia Sola/Arezzo, finalizando os brindes com almoço em família (4).

Novas do lounge

A avant-premiére do Coco Bambu Lounge & Music, há pouco mais de duas semanas, foi também oportunidade para os convidados adiantarem as novidades que preparam para 2017. Enquanto o sócio do Coco Bambu, Idézio Rolim, acompanhado da esposa Mariana, comemorava o sucesso de mais uma empreitada da rede, Talyzie Mihaliuc antecipava o roteiro de viagens para selecionar os lançamentos de coleções de joias, óculos e relógios para a Tallis Joias. Já Synara Leal está finalizando a coleção de Carnaval da Line Up SportsWear, que contará agora também com a linha beach wear.

Talyzie Mihaliuc e Branca Mourão

Cláudio e Synara Leal

Mariana e Idézio Rolim

Curtas

Andréa rios articulando para este sábado, no Limone, o almoço que marcará o aniversário de sua filha Rebeca. /// Hoje é o B-Day de Tales de Sá Cavalcante, Fernando Machado e Andréa Bonorandi. /// Para alegria de Vera e Ivan Mota, a filha Mônica e o genro Hervê Tassigny retornam domingo de temporada na Europa. /// jornalista Eduardo Fontes convida para o lançamento de mais um livro de sua autoria, "Devaneios". Hoje, às 19h, nos jardins da Reitoria da UFC. /// Esther e paulo Barbosa saudosos com a volta da filha Fernanda para Joinville, onde mora. /// Gabriela de Castro aniversaria dia 27 mas adia a comemoração para data próxima.