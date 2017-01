Márcia Travessoni: Prestígio

00:00 · 09.01.2017

PERSONALIDADE QUE admiro pelos seus valores pessoais e sua atuação exemplar em prol da primeira infância no Governo do Estado, a primeira-dama do Ceará, Onélia Leite, me deu a honra de sua companhia na missa de Ação de Graças no dia de meu aniversário, na semana passada.

Boas novas

Na volta da Austrália - em roteiro que se estendeu por Melbourne, Tasmânia, Hamilton Island, Outback e Sydney -, Teresa Távora Ximenes, com Ruy Castelo Branco, recebeu com alegria a notícia de que ganhará mais um neto: a filha Priscilla Ximenes e Bruno Becco esperam mais um baby.

Nathália Carlos e Cláudio Mesquita seguem amanhã para o Rio de Janeiro a fim de apresentar a filha Marina a alguns produtores de música gospel. A família aproveita para conferir shows de amigos cariocas, mineiros e capixabas.

Roteiros

Na volta do México, Regina Alice e Danísio Correa fizeram pausa em São Paulo, sexta-feira, onde comemoraram o aniversário dela com jantar no Chef Rouge. No grupo, Tane Albuquerque e Francisco Mattos Brito, Verinha Valente e Carlos Alberto Farias, Elenir e Edson Liberato, além de Adriana Bezerra, que foi de Fortaleza especialmente para abraçar a mãe.

Sob a articulação de Gracy e Flávio Liffeman e de Fabiane Lucena e Geraldo Martins Filho, Kátia Maggy e Armando Martins, com toda família, curtiram os primeiros dias deste ano na fazenda Repouso das Águas, onde aconteceu o Encontrão dos Martins, com a presença da matriarca Teresinha Martins.

Ticiana Sanford passou o Réveillon em Jericoacoara, na Villa Chic, na companhia de Marcelo Costa, Brenda Rolim, Camila Bezerra, Iury Costa, Rômulo Sanford, Mário Pedrosa, Débora Villas Boas, Raquel Leite e Daniel Montenegro.

Bastidores

Após a posse na Prefeitura de Aracati, os amigos levaram Bismarck e Gláucia Maia para um jantar em Canoa Quebrada. Urbano e Ana Luíza Costa Lima, Fátima e Dedé Maia (de Brasília), Eduardo e Nadja Maia, Guilherme Bismarck, Roberto e Carlota Pinheiro, Totonho e Elusa Laprovítera, Marcílio Fiúza, Chiquinho e Cristina Aragão participaram.

Bá Alencar aguardando a chegada da irmã Carminha Recktenwald, que mora em Munique, para dar início aos preparativos da comemoração dos 90 anos da mãe Tamar Pierre Barreto, próximo dia 21.

Cunhadas e amigas, Tânia Holanda e Luzia Castelo Branco dividirão o parabéns em encontro amanhã, com jantar seguido de sessão de jogos, no Ideal Clube. Ada Faganello na articulação. /// Aniversariantes de hoje, Ivânia Araújo, Islay Rangel e Safira Moreira iniciaram ontem as respectivas comemorações, em família.

Agenda

Músico cearense que vem se destacando no cenário do blues e pelo trabalho pautado no diálogo com outros estilos como funk, soul, reggae, country e música nordestina, Artur Menezes está com turnê internacional até maio. A próxima apresentação será dia 27, na Califórnia.

A exposição "Bestiário Nordestino" propõe lançar um olhar sobre o universo fantástico pela ótica do cordel e da gravura. A mostra tem espaço na Multigaleria do Centro Dragão do Mar e segue em cartaz até dia 22, com visitação de terça a domingo, das 14h às 21h.

"Rir de tudo é coisa dos tontos, mas não rir de nada é coisa dos estúpidos", Erasmo de Rotterdam - Teólogo e humanista neerlândes

Café em expansão

Após fechar o ano assinando 17 festas de Réveillon em todo o País, a rede Cafe de La Musique, criada pelos empresários Álvaro Garnero e Kadu Paes, comemora o sucesso da empreitada, que já soma dez anos desde a inauguração da primeira casa, em São Paulo. "Em Trancoso, até o dia 22, estamos com uma temporada de pocket shows da Elba Ramalho com convidados. Neste ano, vamos trabalhar novas casas e entrar em novas áreas, como o Carnaval do Rio de Janeiro, com o Camarote Nº 1", detalha o responsável pelo marketing do Cafe, Cássio Pacheco. No Ceará, o Cafe de La Musique Cumbuco foi inaugurado em junho do ano passado.

Batuques

O 50º Carnaval da Saudade já tem data marcada: 18 de fevereiro. Pedro Jorge Medeiros, presidente do Náutico, formou comissão para cuidar da programação especial dos 50 anos do evento.

Giro

Para dar as boas vindas à filha Carol, que chega de intercâmbio em Barrie, no Canadá, no próximo dia 3, Beto e Lina Mendonça, com o filho Thomaz Neto, receberão turma de amigos da filha (1). /// mais registros das presenças que encheram meu coração de alegria, na missa celebrada pelo padre Eugênio Pacelli, na Paróquia da Paz. Tatiane e Everardo Telles, Danilo e Euwláudia Fontenele, muito obrigada pela presença (2) e (3). /// Denise Lafuente celebrará seu aniversario, amanhã, em Orlando, junto dos grupos que embarcaram em excursão pela Disney com sua agência de viagens (4). /// Fashion designer, Camila Targino, superestilosa, esbanjou elegância no Cafe de La Musique e, em seguida, curtiu a virada de ano no Colosso Lake Lounge (5). /// Wayne e Cláudio Moreira, com a família, retornam amanhã de tour pela Europa, que teve como último destino visitado a cidade de Milão(6).

Tatiane e Everardo Telles (2)

Carol Mendonça (1)

Cláudio e Wayne Moreira, Yago e Eduardo Moreira, Vanessa Campos, em Berlim, no Portão de Brandeburgo (6)

Danilo e Euwláudia Fontenele (3)

Camila Targino (5)

Denise Lafuente (4)