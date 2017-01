Márcia Travessoni: Presenças

00:00 · 03.01.2017

Acompanhando a posse do prefeito Roberto Cláudio no fim da tarde de domingo, na Câmara Municipal, a primeira-dama Carol Bezerra presenciou a solenidade ao lado de Patrícia Macedo, Jamile Salmito e Ivana Barreto, mulheres atentas à gestão municipal.

Registros

Em Lisboa, Márcia e Márcio Távora, Amanda e Leonardo Vidal saudaram o novo ano no Porto, mesmo cenário em que se encontram Fátima Goulart e Jeovah Lucena. ///Com filhos e netos, Clébia e José Cunha optaram pela famosa praia de Flecheiras para curtir a virada do ano.

Anete e Francisco Marinho passaram a virada do ano no Porto das Dunas, com os filhos Ana Elizabeth e Sérgio e os netos Glauco, Isabella, Lívia e Lucas. /// Fátima Baquit e Antônio Elísio Aguiar levaram toda a família para o Portamaris.

Depois do Natal na casa da mãe Eva, Maria Vital seguiu para o Beach Park com as irmãs Mara e Márcia e os sobrinhos Ian e Lara, para celebrar o ano novo. Também no Porto das Dunas, Regina Targino esteve com os filhos Elizabeth, Beto e Camilla Targino e os netos Maria Clara, Laura e Lorenzo. Abelardo Targino foi para o Marina Park com amigos.

Especial

A celebração do meu aniversário, na data de hoje, será com missa de Ação de Graças, às 19h, na Igreja da Paz. Em vez de presentes, peço doações de cestas básicas ou kit de higiene pessoal que serão encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia e o Morro Santa Terezinha.

São também aniversariantes de hoje Maria Bacelar, Paula Barreira, Sandra Pinheiro Rocha e Suzana Cabral.

Encontros

A comemoração dos 60 anos da Laura Cristina Botelho, no Regina Diógenes Buffet, contou com as presenças de Paula Frota, Excelsa Costa Lima, Carlota Fiuza, Sarah Philomeno, Anayde Gondim, Alexandrina Sancho, Jaqueline Maranhão, Ana Juaçaba e Rosângela De Francesco.

Assinaturas

Toca Fina Cozinha foi responsável pelos doces da virada do Marina Park hotel e assinou, ainda, o buffet do Réveillon Pan'o Novo, no Golfville. /// Com sua DM Eventos assinando as festas do Cafe de La Musique e Zoi, no Colosso, Dito Machado e Thiago Holanda dividiram os brindes se revezando nas festas.

Perspectivas

O mercado financeiro espera que a inflação, medida pelo IPCA, fique em 4,87% este ano. A expectativa é que o índice fique bem abaixo do projetado para 2016, que passou de 6,40% para 6,38%, de acordo com pesquisa semanal do Banco Central (BC). Diante da recessão econômica e da melhora na inflação, o BC tem sinalizado que pode intensificar o corte da taxa básica de juros.

No Ceará, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) vai se reunir hoje para traçar as metas e ações de 2017, mas a diretoria já adianta que este será o ano de seguir com esperança "de que as coisas vão caminhar bem, para a retomada do crescimento".

Ano novo

Fortaleza celebrou a chegada de 2017 em grande estilo com festas que agitaram a cidade inteira. No Aterro da Praia de Iracema, milhares de pessoas curtiram o som de Cláudia Leitte e O Rappa, e outras atrações, além dos 17 minutos de fogos, que fizeram da virada do ano o Réveillon do País.

Proporcionando uma verdadeira viagem a três refúgios do mar mediterrâneo, pelas famosas e badaladas ilhas gregas de Mykonos, Santorini e Ios, o Colosso Lake Lounge ficou ainda mais marcante e luxuoso para a virada. A Social Music e a direção do espaço fizeram uma programação para entrar na história. /// No Marina Park, a festa ficou por conta do ecletismo de Ivete Sangalo, Caribbean Kings, Márcia Felipe e tenda eletrônica com Dj.

Com vista privilegiada da orla de Fortaleza, o Réveillon Premier do Iate Clube apresentou os shows da baiana Carla Cristina, da banda Caribbean Kings e do DJ Daniel de Paula. De parabéns a diretoria pela organização e dimensão do evento. /// No Ideal Clube, com varanda exclusiva para a festa do Aterro, as atrações foram Luisinho & Banda e Dona Zefa.

No Náutico, a celebração foi comandada pela banda Nova Cor e Ciribah Soares. Após a meia noite, o tradicional "primeiro grito de carnaval" ecoou pelos salões evocando a próxima festa do calendário de Fortaleza: o Baile da Saudade. /// Os restaurantes Coco Bambu de todo o Brasil garantiram programação festiva para quem quis receber 2017 ao lado da família e dos amigos.

Agenda

O músico Edson Cordeiro faz uma viagem por variados estilos musicais, como a MPB, pop e dance, além de clássicos europeus no espetáculo The Countertainer, acompanhado do pianista Antonio Vaz Lemes. As apresentações acontecem nos dias 14 e 15 de janeiro, na Caixa Cultural Fortaleza.

A Universidade de Fortaleza (Unifor) promove, nos dias 16 e 17 de março, o I Encontro de Pesquisa em Estratégia e Sustentabilidade. O evento é organizado pelo Núcleo de Estudo em Estratégia e Sustentatiblidade (Ness), com o apoio da Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA), e contará com a participação de expoentes internacionais.

Giro

Presenças queridas no Réveillon de Erivaldo e Alessandra Arraes, Manoela e Márcio Crisóstomo (na foto acima), junto da filha Marina, celebraram a chegada de 2017 com muito estilo. O buffet da festa foi assinado pelo Gran Marquise, com direito a lentilhas e uvas para seguir as tradições da virada, enquanto a decoração exuberante foi assinada pela irmã da anfitriã, Georgia Sabóia. A animação da noite foi conduzida pelo DJ Pedro Garcia. /// Teresa e Fernando Cirino Gurgel, com todos os filhos e netos, saudaram o novo ano na espetacular noite da virada do Carmel do Cumbuco./// Do marina park, Angélica Pinto seguiu para o Réveillon privê no apartamento do irmão Sálvio Pinto e Leila Pinto. /// Dulce vieira recebeu amigos em seu apartamento da Beira Mar para virada do ano. /// Com a filha Mariana, Polyana e Renato Almeida foram curtir os encantos de Buenos Aires. /// No aniversário dela, último dia 30, Lúcia Pierre e Américo Rodrigues almoçaram com a família. /// Beatriz e geldo Machado reuniram a família em casa no dia 31.

Conquistas

Cap da agua de Coco, a querida Liana Thomaz foi uma das minhas companhias no Réveillon celebrado na casa de Erivaldo e Alessandra Arraes, no Porto das Dunas. Liana havia acabado de chegar de Trancoso, na Bahia, onde a Agua de Coco está com duas pop up stores, uma no Cafe de La Musique Beach Club e outra no Café ao Quadrado, com as novidades da coleção inspirada na Amazônia. Filho de Liana, Renato Thomaz, antes de saudar 2017 no Porto das Dunas, acompanhou a cantora Cláudia Leitte no Aterro da Praia de Iracema, ajustando os últimos detalhes do look da baiana, que foi assinado pela Agua de Coco. Com tantas conquistas assim, a família e o empreendimento de Liana só têm boas perspectivas para 2017. E que venham muitas coisas boas!

Destaque

Para o marido Bruno Tigre, a dermatologista Celina Frota prepara almoço de parabéns, hoje, reunindo a família e alguns amigos no Mandara Lanai, no Porto das Dunas

Em família

Aniversariante desta terça-feira, a designer de joias Sandra Pinheiro (na foto com as filhas Natasha e Nicole Pinheiro e Alice Ferraz) celebra a data em dois momentos: em almoço com o filho Davi, que retorna ainda hoje para São Paulo; e jantar com a filha Nicole e o neto Kim, que desembarcam em Fortaleza depois de temporada de festas na Suíça e na Itália.