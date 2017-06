Márcia Travessoni

00:00 · 07.06.2017

Com discurso que ressaltou a necessidade de estar otimista e creditando aos eleitores a responsabilidade de definir os rumos do País, a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira assumiu, na última segunda-feira, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE), em solenidade no Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). No evento, o também desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo passou a ocupar a vice-presidência do órgão eleitoral. A solenidade foi prestigiada pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito Roberto Cláudio e pelo presidente do TJCE, Gladyson Pontes, que presidiu a mesa.

Convidada

Comentarista da Globo News, a jornalista Cristiana Lôbo é a convidada desta edição do Fórum Ideias em Debate, promovido pela Fiec. O encontro acontece na próxima segunda-feira, às 18h30, marcando também a reinauguração do Auditório Waldyr Diogo, na sede da entidade.

Boas novas

Márcia e Gera Teixeira vibrando com a notícia de que estrearão como avós: Lara e Gera Laprovítera estão à espera do primeiro baby. /// Sônia e Adérito Praça também estão superfelizes com a espera da netinha Maria Victoria, filha de Victor e Camila Praça.

Iveline Silva viaja para o Canadá para assistir à formatura da neta Beatriz Ferreira Gomes em Veterinária. /// Irineide Silveira embarca rumo a Chicago, nos Estados Unidos, para conhecer o neto que nasceu para alegrar o lar de Henrique e Luiza Barteldes.

Noivos

Em encontro na casa dos pais do noivo, Rita e Paulo Cruz, Jorge Furtado Leite Neto e Raquel Costa Lima casam-se no civil, dia 10. A cerimônia religiosa será dia 14, na Igreja do Líbano com recepção no La Maison. No rol dos padrinhos: Ana e Antônio dos Santos, João Jorge e Camila Cavalcante, Sandra Fujita e Rogério Torres, Roberto e Aline Cruz, Pádua e Jô Lopes. A noiva é filha de Regina e Roberto Costa Lima.

Filhos de Cecília de Fátima e Alberto Magno Lopes, Ana Cristina Queiroz Rebouças e Laete Fernandes de Sousa Filho, Karina e Thiago casam-se nesta sexta-feira, na Catedral. A recepção será na Caramelo Bakery, com as músicas a cargo de Gilvan Magno.

Acontece

A Associação de Ex-alunas do Colégio da Imaculada Conceição promoveu, ontem, o desfile de moda vintage, marcando a abertura do Bazar das Pechinchas, que acontece até amanhã, na Sala Professora Toni Cals, para convidados.

Após visitar a filha Geórgia, Graça Romcy retornou de São Paulo trazendo novidades do ramo de gastronomia.

Em festa

Dentre os aniversariantes de hoje, Irismar Linhares, Paulo Sérgio Guimarães, Kedma Marino e Wilkenns Ponte.

Karla e Kátia Maggy empenhadas na elaboração do serviço de buffet e decoração da festa dos 80 anos de Margarida Alacoque Lima Teixeira, dia 10, no Salão Maggy do Teka's.

Agenda

Completando 10 anos em 2017, a Cia. Barbixas de Humor se apresenta em Fortaleza, nos dias 10 e 11 de junho, no Theatro Via Sul. No sábado, o grupo sobe ao palco às 19h e às 21h; e no domingo, a apresentação acontece às 20h.

Segue em cartaz, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, a Mostra VII de Maio, aberta em alusão ao Dia do Artista Plástico. Com obras de artistas como Adriano Paz, Claudio Cesar, Hirma de Castro e Vando Figueiredo, a exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, de 10h às 21h, e no fim de semana, de 15h às 21h.

Social

Diretora do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza -fundado há cinco anos pelos pais dela-, Bia Fiuza, no clique ao lado com o marido Marcondes Barros, transformou o próprio aniversário, celebrado ontem, em uma ação social: no lugar de presentes, ela pede a doação de recursos para continuar o trabalho realizado pela entidade, que hoje atende 600 crianças e adolescentes, criando com eles, a partir de aulas de música e karatê, uma nova perspectiva de futuro. "A gente constrói, com eles, outra visão de mundo, de vida, de valores. Poder se doar para uma causa tão boa e investir na formação das crianças e jovens é o caminho ideal para a construção de uma sociedade saudável", reforça. Atualmente, o Instituto tem sede em três bairros da Capital: Vila União II, Henrique Jorge e Messejana.

Estilo

A vivência nas embaixadas brasileiras no Peru e no Uruguai, os conselhos da mãe e um senso estético apurado fizeram de Lúcia Pierre um exemplo no quesito elegância. "Não é a aparência, é a essência; não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe", estabelece ela, quando perguntada sobre os pontos que considera essenciais para um porte refinado. Grifes clássicas como Chanel, Valentino e Dior são as escolhas favoritas dela, com as quais, diz Lúcia, "não há perigo de errar". E em meio à profusão de imagens, tendências e influenciadoras digitais que tornaram a moda um fenômeno instantâneo, Lúcia define uma regra para não cair em armadilhas: "Menos é sempre mais".

Festa

Em fortaleza para celebrar os 91 anos do pai, Humberto Bezerra, e do tio Adauto, Binho Bezerra aproveitou para comemorar, também, o próprio aniversário, na Capital. Junto da esposa, Luciana, e dos irmãos, sobrinhos e demais familiares, ele brindou a nova idade no dia 4, em tradicional almoço de família.