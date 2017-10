Márcia Travessoni

00:00 · 11.10.2017

Alexandra e fred Pinto prepararam sua residência, sábado, para duas ocasiões especiais: o almoço que celebrou a Primeira Eucaristia do caçula Fredinho e a festa, à noite, dos 25 anos de Mariana Pinto Ximenes - na foto com Otávio Queiroz Filho, Marcela Pinto e Lucas Ximenes. Os agitos foram Banda Kadu e Daniel e Dj Lucas da Banda São 2. Bia, Cláudia e Beto Gradvohl, Ravi Macedo, Glícia Bastos, Wagner Neto, Vinícius Machado, Clara Franck, Michele Aragão, Bruno Machado, Ronaldo Aguiar, Amanda Diniz e Bruno Parente entre os convidados.

Bastidores

Representando a Associação Internacional de Caridades, Ana Sampaio e Margarida Alacoque viajaram até Roma, onde terão uma audiência com o Papa Francisco e participarão do Simpósio da Família Vicentina.

Definido: Amarílio Cavalcante anunciou que o Réveillon 2018 do Ideal Clube terá Marcos Lessa e o Bloco das Cachorras, além do tradicional camarote com vista privilegiada para o Aterro da Praia de Iracema.

Dupla



Com um 'special lunch', Tayra Romcy e Nathália Ximenes reuniram 30 clientes VIP para lançar as coleções de suas La Vie Joias e NX, respectivamente. O encontro aconteceu no Moleskine, com decoração de Carine Moreira, que mesclou elementos das duas grifes nos detalhes do espaço. Sara Brasil, Milena Holanda, Marcela Cabral, Mariana Lima, Manuela Gladstone, Mariana Furtado, Renata Abreu e Ingrid Custódio foram algumas das convidadas.

Agenda

Rose e Maurício Benevides lançam, dia 16, o CD Paisagem de Amor, uma composição do casal. O lançamento acontece às 19h, no auditório da CDL Fortaleza, durante mais uma edição da Era de Ouro da MPB. Na entrada do evento serão arrecadados latas de leite e brinquedos, que vão ser encaminhados para o Lar Amigos de Jesus. /// A exposição Alice no País das Maravilhas segue em cartaz até dia 15, no Shopping Iguatemi.

Do bem



Os artesãos cearenses estão com espaço de destaque no Shopping Iguatemi, expondo suas criações na Loja do Bem, projeto criado por Renata Jereissati em 2015, com ações voltadas para entidades filantrópicas. Neste ano, o espaço dá oportunidade aos artesãos de todo o Estado que trabalham com várias tipologias. Desde o início do mês, vários grupos estão vendendo as peças no local. Artesãos de Aquiraz, São Gonçalo do Amarante, Palhano, Jaguaribe, Limoeiro, Nova Russas, Cascavel, Cariri e mesmo da Capital, além de outros municípios, estão sendo convidados para o espaço, que tem curadoria de Ethel Whitehurst (na foto).

Memória



O mês de outubro é dedicado, no Laboratório Emílio Ribas, às ações que homenageiam a fundadora da rede, médica Zélia Petrola (foto ao lado). As atividades deste ano incluem uma exposição, na unidade da Barão de Studart, do trabalho do designer de joias Antônio Rabelo, que se inspira no sertão de Quixeramobim para coletar as formas e matérias-primas de suas peças; e dos fotógrafos David Einstein (filho do designer de joias) e Tarcísio Filho, que eternizaram esse mesmo cenário em imagens poéticas. O Mês da Fundadora, como a rede de laboratório batizou as ações, terá ainda sábados musicais em todas as unidades de atendimento.

Gestão

O prefeito Roberto Cláudio é o convidado do próximo almoço-debate do Lide Ceará, que acontece dia 20, no Gran Marquise. O gestor vai falar sobre o futuro da cidade e a atuação da prefeitura de Fortaleza nesse cenário.

Campanha

Presidida por Chiquinho Feitosa, a Fetrans realiza hoje a entrega das doações coletadas durante a campanha Ônibus Encantado, promovida durante o mês de setembro, com apoio de diversas entidades ligadas ao setor de transportes. Foram arrecadados brinquedos, alimentos não perecíveis, roupas e livros, que serão encaminhados, este ano, às crianças do Orfanato Cristo Rei, que farão, ainda, um passeio pelo museu do transporte público.

Eurotrip

Ao encontro da família, Nadja e Jorge Parente viajaram para Lisboa. Na agenda do casal, jantar na casa de Fátima Goulart e Jeová Lucena, no Porto, e esticadinha até Viana do Castelo. Voltarão dia 18. /// Já Solange e Germano Almeida comemoram o aniversário dela num ambiente de prestígio e encanto: Casino Estoril, em Cascais, o maior da Europa.

Acompanhada de Regina Gomes, Lena Lobo, Hermosa Ruth e Silvana Parente, Marta Belchior foi espairecer pelas principais cidades de Portugal, Espanha e França. ///Salete, Ruth e Ivonilde Costa Souza retornaram de giro europeu.

Estão curtindo uns dias em Portugal: Moema e Suetônio Mota, Adauto Bezerra Jr. E Gisele Boris, Mônica Araripe e Álvaro Vale, Regina Bezerra e Eduardo Nascimento.

Em festa

Excelsa e Artur Costa Lima comemoraram Bodas de Coral (35 anos de casados) no último domingo, com um almoço em casa, quando reuniram toda a a família.

Ganham parabéns hoje pelo aniversário Otávio Queiroz, Clóvis Rolim Neto, Solange Almeida, Cláudio Cruz, Heitor Férrer e Adérito Praça. /// Lenilza Campos e Ester Lins Cavalcante dividem o parabéns em almoço, amanhã, no Dalla's.