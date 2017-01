Márcia Travessoni: Paradisíaco

00:00 · 06.01.2017

Curtindo temporada de férias de verão, Flávia Laprovítera e Daniel Simões elegeram Cancún, no México, como destino de uns dias de relax e passeios encantadores, além de muito sol, banho de mar e praias paradisíacas. O clique acima foi em Playa Marlín, onde Flávia aproveitou para saborear um frozen margarita enquanto apreciava o mar azul.

Arte

Grande apreciadora do mundo das artes, Marildes Vinhas Lopes, com Lauro e Anne Lore, visitou pela segunda vez a exposição Coleção Airton Queiroz, que está entre as mais marcantes mostras de 2016. A visitação é gratuita e segue até 19 de fevereiro na Universidade de Fortaleza.

A exposição "Miolo de Pote: a cerâmica cearense primitiva e atual" reúne uma série de peças feitas de barro, apresentando o dinamismo e a vivacidade desta arte ancestral e milenar no Ceará. A mostra segue em cartaz por todo o mês de janeiro, nas Salas 3 e 4 do Museu da Cultura Cearense. A visitação gratuita acontece de terça a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h.

Por aí

Depois de curtir férias em Boca Raton, na Flórida, Marta Philomeno segue para Orlando, onde comemora seu aniversário no próximo dia 16, acompanhada da prima Maésia Barcelos. /// Da cidade de Porto, Fátima Goulart e Jeovah Lucena foram saudar a chegada de 2017 em grande estilo, no Hotel Crownw Plaza, no Algarve, região turística de Portugal.

Roteiros

Em recente temporada de férias na Espanha, Ana Virgínia, Ricardo e Marina Martins, Ana Vládia, Cássio e Maria Eduarda Sales visitaram a região da Andaluzia e Madri, onde assistiram à passagem do ano em grande estilo.

Rose e Eliseu Batista foram para Maceió conhecer a nova residência de Gleick e Galbi Vaz e, depois, seguem todos para alguns dias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Bastidores

Nascidos no mesmo mês, Letícia e Eugênio Pequeno brindam aniversário em viagem com filhos, noras, genros e netos. Alexandre Leitão, Regina Alice Correa e Sandra Rolim também são aniversariantes de hoje. /// Socorro Moreira circulando com novo look assinado pelo coiffeur Zé Maria. /// Ivânia Araújo aniversaria dia 9 e comemora com a família. /// Micheline e Edilson Pinheiro estão de volta à clínica após recesso para celebrar Natal e Ano Novo no Portamaris, com toda a família.

Curtas

Marize Castelo Branco continua no Golf Ville curtindo as férias da neta Helena, seu xodó maior. /// Também no Porto das Dunas, Wilma e Irapuan Nobre aproveitaram uns dias na residência praiana.

Oftalmologista Edmar Guedes inicia o ano ampliando o atendimento no Ceará, no Núcleo de Oftalmologia da Torre São Mateus, com consultório no 15º andar. /// Betinho e Tânia Holanda (ela, aniversariante deste sábado) irão no fim de semana ao Carmel Charme Resort, em Aquiraz, onde se encontra o sobrinho de Brasília, Paulo Castelo Branco, com a esposa Renata e a filha Heloísa.

Agenda

A cantora Margareth Menezes apresenta, dos dias 19 a 22 de janeiro, o show "Rebeldia Nordestina", na Caixa Cultural Fortaleza. O projeto é uma ação idealizada pela artista e faz um mergulho reflexivo na obra de cantores referências da música urbana nordestina.

Academia

O presidente da Academia Cearense de Letras, José Augusto Bezerra, realiza a solenidade de posse de Flávio Leitão como titular da cadeira nº 34. A saudação será feita pelo acadêmico Pedro Paulo Montenegro, no próximo dia 10, às 19h, no Palácio da Luz.

Encontros

Cercada de carinho, Paula Barreira comemorou o seu aniversário em almoço articulado pela sogra Maria César Barreira. Estavam presentes Auriz Barreira, Auriz Neto e Paulo André, Renato Barroso, Ana Vládia e Cássio Sales com Maria Eduarda.

Na residência do Parque das Ilhas, Erilan e José Maria Girão recepcionaram a numerosa família no último fim de semana de 2016. ///Enquanto Ana Carolina Fontenele e filhos passeiam em Miami, Luiziana Esteves foi a São Paulo no fim de semana, tratar de negócios.

Giro

Com a presença do noivo Phillip Cox, vindo da Inglaterra, a estilista Naura Franco será figura central de almoço, amanhã, dia de seu aniversário. A filha Érika e Wagner Freire serão os anfitriões da homenagem.

De volta das férias na Califórnia, Thaís e Tarso Ary reúnem a família para o jantar de parabéns dele, neste sábado. /// Saile Simões iniciou o ano com tentadora promoção de férias em sua Anjo Colours.

Mosaico

Sarah Philomeno e Walkmar Santos passaram o Réveillon em casa, com família reunida, no belo apartamento da Beira Mar. A matriarca Beatriz Philomeno foi figura central do encontro (1). /// Lucia Pierre, Irene Mota, Betinha Sampaio e Ítala Ventura foram queridas presenças que me deixaram muito feliz na missa em Ação de Graças com a qual celebrei meu aniversário, na última terça, na Paróquia da Paz (2)./// Responsável pela assinatura de muitos troféus e placas, o arquiteto Wilson Loureiro brindou a troca de idade na virada do ano, na companhia de amigos queridos (3). /// sempre elegante, Sandra Rolim é a querida aniversariante de hoje (4).

Sarah e Beatriz Philomeno, Tida Leal, Júlia Philomeno e Monique Gentil (1)

Lúcia Pierre, Irene Mota, Betinha Sampaio e Ítala Ventura (2)

Arthur e Excelsa Costa Lima, Wilson Loureiro e Maria Eudes Franco (3)

Sandra Rolim (4)