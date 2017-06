Márcia Travessoni

00:00 · 09.06.2017

Clicada com Alessandra Piovesan no aniversário dos irmãos Bezerra, Ana Carolina Fontenele está cheia de novidades para as fashionistas e amantes de joias na Capital. Além de trazer novas grifes para seu acervo, ela programa, para o Dia dos Namorados, um ensaio fotográfico com alguns casais, em clima cheio de paixão.

Balões

As regiões turísticas e os parques geológicos do Cariri deverão ter, em breve, passeios de balão, semelhantes aos realizados em algumas cidades paulistas e regiões da Turquia. O projeto é iniciativa da Secretaria de Turismo de Juazeiro do Norte e deve começar a ser executado em julho, segundo as previsões do titular da pasta, José Bezerra Feitosa Júnior. Anya Ribeiro tem ajudado a secretaria, com assessoria estratégica.

Românticos

Vanêssa e Mário Queirós embarcam para Campos do Jordão, em São Paulo, onde curtirão o Dia dos Namorados. /// Enquanto isso, Lorena Ferreira Gomes e João Carlos Gondim aproveitam o fim de semana em Salvador.

Em festa

Luana Martins e Daniel Amoreira comemoram, neste domingo, o primeiro aniversário da filha Olívia, neta de Maria e Eymard Amoreira.

Bastidores

Natália Almeida, Anália Bento e Natália Melo, noivas deste fim de semana, escolheram seus buquês na Souza's. /// Psiquiatra Bob Sales participa da XIV Jornada do Núcleo de Psiquiatria do Estado do Ceará, que acontece até amanhã, na CDL Fortaleza. /// Daniel Machado, José Valdo Silva e Mairton Lucena são os aniversariantes de hoje.

No fim de semana

O Museu da Fotografia de Fortaleza recebe, no sábado, o editor de fotografia do Diário do Nordeste, Eduardo Queiroz, para oficina sobre a evolução tecnológica do fotojornalismo, das 14h às 17h.

O jornalista José Augusto Lopes fará nova sessão de autógrafos de seu livro "Legados Inesquecíveis" durante a Feijoada Cultural da Associação Cearense de Imprensa, neste sábado, das 10h às 14h.

Maria Cristina e Maria Cláudia Figueiredo, Roberto Dias e Beth Pinto promovem a segunda edição da Vendinha Chic, hoje e amanhã, a partir das 17h, no Espaço Sorella da Virgílio Távora.

O Festival Alberto Nepomuceno - Concertos Solidários garante, até domingo, variada programação gratuita em diversos espaços da cidade. Entre os espetáculos e debates, o Duo Glière de Cordas da UFC realiza concerto, dia 11, às 17h, no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar.

Beneficente

Germana Viana também incorporou uma ação social à comemoração de seu aniversário: está arrecadando toalhas e lençóis, para serem entregues para a Santa Casa de Misericórdia. O principal dia para as doações é esta sexta-feira, quando ela celebra a nova idade na praia do Presídio, na casa de amigos.

Giro

O provedor da Santa Casa de Misericórdia, Luís Marques, comemora o sucesso do bingo beneficente realizado esta semana, no Ideal Clube, que arrecadou recursos para a entidade e reuniu várias personalidades da sociedade cearense. "Ações como essa têm muito valor não apenas pelo que é arrecadado, mas pela visibilidade que dá ao trabalho que fazemos na Santa Casa, e também ajuda a conscientizar as pessoas no sentido de continuarem nos apoiando", destacou. Alimentos não perecíveis e doações em dinheiro, acrescenta Luís, são as necessidades mais urgentes (1) e (3). /// nathália Ponte se prepara para conferir, em São Paulo, as novidades e tendências em decoração e design, na Casa Cor (2). /// O presidente da Fiec, Beto Studart, é o convidado da próxima edição do Diálogos Empresariais, que acontece na próxima terça, às 18h30, na sede da CDL Fortaleza (4).

Edyr Rolim, Regina Aragão, Luís Marques e uma das coordenadoras do evento beneficente, Terezinha Ferreira Ary (1)

Joana e Ana Paula Toen, Neuzinha Rocha e Elida Escóssia, também no Ideal (3)

Beto Studart e Severino Ramalho Neto (4)

Nathália Ponte (2)

Dica Vip

Rótulos selecionados

A escolha de um bom vinho é o primeiro passo para garantir um jantar impecável, seja a dois ou em um encontro de amigos. Conhecido pelo gosto apurado para vinhos e espumantes, o desembargador Washington Araújo, vice-presidente do TJCE, selecionou alguns rótulos que trarão gratas surpresas ao paladar. A primeira indicação é o vinho branco Fleur de Cap, da adega Bergkelder, na África do Sul, que chama atenção pelo excelente frescor e acidez e harmoniza bem com frutos do mar. Já o vinho tinto Carmelo Patti, produzido com uvas Malbec de Mendoza, na Argentina, possui taninos macios e, segundo o desembargador, é perfeito para acompanhar carnes grelhadas. Para os fãs de espumantes, a aposta é o francês Perle Noire Rosé Brut, da Louis Bouillot, frutado e produzido com uvas blanc de noirs. Agora, é só apreciar!