Márcia Travessoni

00:00 · 27.04.2018

Aniversariante desta sexta-feira, Karísia Pontes - na foto com o marido Luiz - é sinônimo de elegância, delicadeza e generosidade. O desejo é de muita saúde e muitas alegrias para a quarta filha de Nilda e Petrônio Andrade e mãe de Ozires, Lucas e Gustavo Pontes, e que distribui muito amor para os quatro netinhos.

Orgânico

Os estabelecimentos de efervescência cultural da Capital vão integrar, agora, o projeto do Museu Orgânico de Fortaleza, segundo adiantou Totonho Laprovítera. Idealizada pelo prefeito Roberto Cláudio, a iniciativa consiste em inaugurar salas nesses espaços, contando a história de quem passa por ali e estimulando a fruição cultural e artística.

O primeiro espaço a integrar o Museu é o Cantinho do Frango, que terá a sala inaugurada na segunda-feira, às 18h - data que marca, ainda, o primeiro aniversário de morte do cantor e compositor Belchior. Segundo Totonho, as Secretarias Executivas Regionais vão indicar os locais, na cidade, que integrarão o Museu.

Em festa

Irancy Pinto e Cleide Collier comemoraram juntas seus respectivos aniversários, terça, com jogo e jantar. O menu teve como ponto alto o yakissoba do restô Aki, do filho de Irancy. Ítala Ventura, Mônica Arruda, Ada Faganello, Clícia Rocha, Irismar Linhares, Liliane Albuquerque, Cláudia Martins Saboya, Vitória Philomeno, Silvia Moisés, Lobelita França, Rosalinda Frota, Lisieux Chaves, Aunésia Ayres de Moura compareceram.

Uma noite de doces e amores marcará a comemoração do aniversário da chef Anna Paula Rezende, que reunirá turminha de amigos hoje, no Moleskine.

Bastidores

Representante da Fiec no segmento de laticínios, José Antunes Mota está em Brasília para uma reunião da Rede Sindical, na CNI. /// Silvinha Carneiro e Márcia Braga estão em Roma, conhecendo a Costa Amalfitana. Capri e Positano integram o roteiro, que inclui ainda um cruzeiro pela Grécia e pelas ilhas de Malta e Creta.

Na tarde deste sábado, Taís e Rafael Studart Pinto movimentam a Republic Paradise do Iguatemi com apresentação da coleção #PetsEdition. A loja estará recebendo doações de ração para o Lar Tintin.

Matriarca

No auge de seus 94 anos, Dona Florice Raposo colocará em prática seus dotes culinários na preparação do almoço deste sábado, quando a numerosa família estará reunida para cantar parabéns para a filha Maria José Emydgio.

Agenda

A Joy Party desembarca na capital cearense neste sábado, às 15h, na Barraca Gran Royal, na Praia do Futuro. Com um line-up composto por DJs de todo o Brasil, o evento promete 15 horas de festa.

Tem início neste domingo, às 17h, a versão itinerante do Projeto Pôr do Sol, com apresentações musicais ao cair da tarde. A primeira edição será no espigão do Boteco Praia, com o pianista Felipe Adjafre e convidados.

Mosaico

Tatiana Cavalcante e Desiré Macedo

Tatiana Cavalcante e Desiré Macedo na articulação de programação especial para o Dia das Mães na floricultura, data que inspira agradecimentos, homenagens e amor.

Raphaela Morais, Aurineide Barbosa, Adriana Loureiro e Martiniano Júnior

Nome que vem se destacando na décor das festas da rede Lulla's, Martiniano Júnior comemora aniversário amanhã, em família.

Naura Cox e Alysson Aragão

O estilista Alysson Aragão acabou de voltar de giro pela Europa. Na viagem, além de realizar pesquisas de moda, ele visitou importantes galerias e exposições, como a mostra "Diana: her fashion story", no Kensington Palace, em Londres, ocasião em que esteve acompanhado da amiga Naura Franco Cox.

Lourdes Nicodemos e Heliana Caracas

Lourdes Nicodemos e Heliana Caracas foram conferir e aproveitar as tendências de verão trazidas pela Anjo Colours de Saile Simões. Hoje terá almoço para a clientela (4).

Dani Gondim

Dani Gondim foi clicada recentemente em salão de beleza da cidade, com seus inseparáveis amigos caninos, Lobo e Luna. O novo espaço é aberto a receber os pets dos clientes.

Dica VIP

Sons indígenas

Referência como intérprete e pesquisadora da música indígena no Brasil, Marlui Miranda é a convidada da edição do mês de abril do projeto Encontro Mestre & Aprendiz" - Contraponto Harmônico, da ONG Tapera das Artes. Após uma semana inteira de residência artística com os aprendizes da entidade e participar de um debate com músicos, ela se apresenta amanhã, às 17h, no teatro da Tapera das Artes, em Aquiraz. No concerto "Marlui Miranda e convidados", a cantora vai contar com a participação da Orquestra Bachiana Jovem Tapera das Artes, do Grupo Catavento e do grupo Tapera das Artes Ensemble, formado pelo corpo docente de música do programa Tapera das Artes de Cultura - um Toque de Classe. A entrada é gratuita.