Márcia Travessoni

00:00 · 02.02.2017

Em solenidade realizada no Palácio da Justiça, na terça, o desembargador Francisco Gladyson Pontes foi empossado presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), sucedendo a desembargadora Iracema do Vale. Também tomaram posse os desembargadores Washington Luis Bezerra de Araújo e Francisco Darival Beserra, como vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente. Para sua gestão, o novo presidente do TJ-CE assumiu como missão modernizar a administração do Judiciário e priorizar a Justiça de primeiro grau, especialmente nas comarcas do Interior do Estado. O desembargador adiantou, durante a posse, algumas medidas que pretende adotar para otimizar o trabalho sem acarretar no aumento de custos. Entre as ações - reunidas em projeto de lei que será apreciado pelo Tribunal Pleno -, substituição de terceirizados por servidores públicos e a instituição de novo regime fiscal no orçamento do Estado.

Camilo Santana, Neide e Gladyson Pontes, Iracema do Vale e Roberto Cláudio

Izolda Cela, Mariana Lôbo e Socorro França

Paulo Albuquerque, Eráclito Vieira, Carlos Forte e Fernando Ximenes

Washington Araújo, Raul Araújo, Juvêncio Viana e Roberto Cláudio

Encontro de ideias

As discussões e pautas levantadas durante a Bienal da UNE, realizada até terça, em Fortaleza, seguiram até o gabinete do governador Camilo Santana. Na noite da terça, o gestor recebeu a presidente da UNE, Carina Vitral, a presidente da Ubes, Camila Lanes, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad - que estava em Fortaleza participando das discussões da Bienal - , e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Os assuntos ligados à administração pública e à conjuntura nacional nortearam a conversa.

Roteiros

Em busca de inspirações, conhecimento e novas experiências, Rai Meireles curtiu férias na França em roteiro que incluiu passeio pela Euro Disney, onde ele assistiu à queima de fogos que acontece em torno do castelo.

Curtindo o frio de temperaturas que chegam a -16 graus, Suzane Farias encontra-se no Canadá, em visita à filha Bruna, o genro Rafael e o netinho Gabriel, que moram em Ottawa, além de Hugo Fábio, que mora em Montreal.

Tânia e João Jorge Vieira irão comemorar o aniversário dela em romântico passeio pela Praia da Pipa, em Natal, neste fim de semana.

Registros

No aniversário dele, Roberta e Etevaldo Nogueira Filho jantaram com a família no Soho. /// Aline Teles e Emanuel Chaves completaram Bodas de Prata e comemoraram em viagem a dois. /// Ao mudar de idade, sexta-feira, Teca Leitão recebeu abraços de parabéns de Serly e Rosa Virgínia Ferreira Gomes, Adriana, Claudiana e Lucília Loureiro, Andréa Leitão, Ticiana Monteiro, Mariana Levy, Leninha Soárez, Ane Maire Bezerra, Virgínia Morais e Aurineide Barbosa.

Em festa

Thiago Furlanetti Barros Machado e Patrícia Martins Silveira trocam alianças hoje, na Igreja do Líbano, com recepção no Lulla's Athénée. A decoração será assinada por Jacaúna Aguiar e o cerimonial, pela equipe de Mafrense. Patrícia usará um modelo da LisBlu. Os noivos, filhos de Francisco José Magalhães Silveira e Conceição Silveira, e de Virgílio Gonçalves e Cleide Furlanetti, escolheram passar a lua de mel em Jericoacoara.

A festa das Vera's BFF em homenagem às aniversariantes do primeiro bimestre deste ano será dia 9. Estou entre as homenageadas, ao lado de Luciana Pearce, Ivânia Araújo, Safira Moreira, Branca Mourão, Letícia Studart, Tânia Vieira, Tânia Albuquerque, Marjorie Marshall, Lia Pinheiro, Fafá Santana, Marília Matos, Zildinha Pessoa, Marilêda Timbó, Ana Rachel, Taís Helena e Betinha Pessoa.

Agenda

Jards Macalé apresenta show intimista na Caixa Cultural de Fortaleza. Ao todo são cinco apresentações: sexta, às 20h; sábado, às 18h e às 20h; e no domingo, às 17h e às 19h.

A CDL Fortaleza e a Faculdade CDL realizam, dia 17, a 11ª edição do Cenários do Varejo, reunindo as tendências apresentadas na Retail's Big Show. O encontro acontece às 8h, no Teatro RioMar Fortaleza.

Homenagem

O chanceler Airton Queiroz será homenageado pela Academia Cearense de Letras (ACL) com a Comenda Uma Lenda do Ceará, durante evento que comemora os 120 anos da entidade. O empresário Beto Studart, o senador Tasso Jereissati e o industrial Ivens Dias Branco (in memoriam) também serão reconhecidos com a honraria no evento, que acontece dia 6, às 19h, no Palácio da Luz. O prédio centenário, aliás, foi restaurado pela atual diretoria da ACL. A academia concederá, ainda, a Medalha 120 Anos - Benemérito a outras autoridades e personalidades.

Iracema

Aniversariante da última terça, o coiffeur Marquinhos foi celebrar a data no Rio de Janeiro, em almoço do barracão da Beija-Flor, junto de alguns membros da diretoria. Na volta para a Capital, ele adiantou algumas novidades sobre o desfile deste ano da escola de samba, que será inspirado na obra "Iracema", de José de Alencar. "Ela vai quebrar a formatação de alas e vai se apresentar em cinco atos", disse Marquinhos. A apresentação em atos, explicou, parte de um documento, escrito pelo próprio José de Alencar, orientando a adaptação do romance para o formato de ópera.

Por aí

Por conta do aniversário dela, Clébia e José Cunha levaram a família para curtir o fim de semana na casa de Clóvis e Monique Rolim, no Fortim. No grupo de amigos que lá esteve: Regina Medeiros e Renato, Carmélia e Geórgia Rios e Rosalina Duarte. Hoje, a família se reúne para jantar.

Turma de desembargadores formada por Eymard e Maria Amoreira, Antônio Marques Cavalcante e Cristiane, Byron e Rita Frota, José Cláudio e Neuma Carneiro tem novo encontro marcado para o dia 4, quando celebrarão o aniversário de Neuma Carneiro.

Bastidores

Para reencontrar as amizades cultivadas no tempo de colégio, a aniversariante Solange Jucá recebeu em sua casa, no Eusébio, para um excelente fim de tarde. Presenças de Alessandra, Regina e Alysson Aragão, Maria Luiza Guerra, Sarah Bezerra, Moema Guilhon, Rita Cruz, Mirian Holanda, Helena Matos, Ruth Brasil, Vera Feijão, Maria Lúcia Costa e Lúcia Bessa, que também mudava de idade na data.

Datas

Hoje, Roberta e André Machado recebem, no Plus Buffet, para comemorar o aniversário de Romeo. Com a temática do Circo, a decoração será assinada pela equipe de Ticiana Barreira. /// Elenir e Edson Liberato, Rosângela de Francesco, Daniela Gentil, Teresa Távora e Rui Castelo Branco confirmados na Black Mask de Dito Machado e Ana Cláudia Canamary, dia 10.

Congresso

Natércia Medina comanda a agência de turismo oficial do 61º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que acontece entre 6 e 9 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. São esperados cerca de 8 mil congressistas no evento.

Selma Cabral conduziu o retorno das atividades da Associação Cearense de Lojistas e Líderes Femininas (Alfe), dia 31, na CDL Fortaleza.

Em família

Em paris, Denise Montenegro reuniu a família na semana passada para comemorar o aniversário do irmão Carlos Augusto (1). /// Na expectativa pela chegada da netinha Maria Clara, que nascerá para Estephânia Teixeira e Daniel Demicheli, Eveline Freitas movimentou sua residência para o chá de fraldas da baby (2). /// Depois de assistirem à missa que marcou os 10 anos da partida do patriarca da família Cavalcante (Amarílio), Ricardo e Amarílio Cavalcante Júnior reuniram familiares em agradecimento a Deus pela família (3).

Estephânia Teixeira e Daniel Demicheli (2)

Ricardo e Amarílio Cavalcante Jr., com a família (3)

Denise Montenegro e a família, em Paris (1)

Curtas

Cristiane e Janja Farias, Cláudia e Beto Gradvohl, Nádya e Dão Cabral e familiares curtiram o fim de semana no Cumbuco. /// Com novidades da coleção Festas, Isabel Araújo retorna amanhã de São Paulo. /// com o tema Branca de Neve, o primeiro aninho de Bianca, filha de Juliana e Eliseu Batista, será comemorado hoje, no Golden Kids. Rose e Eliseu Batista são os avós paternos. /// Mudam de idade hoje: Clébia Cunha, Alberto Figueiredo, Alessandro Belchior, Roberto Macêdo e José Carlos Godeiro. /// Sábado, os 60 anos de Alcimor Rocha Jr. Serão celebrados em happy-hour no Ideal.