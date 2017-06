Márcia Travessoni

00:00 · 12.06.2017

Filhos de Odilon Peixoto, Lúcio Salazar e Camila Moreira - clicados com Clarissa Salazar e Victor Moreira - têm dado continuidade à visão empreendedora do pai no ramo automotivo de luxo. Na última quinta, eles foram os anfitriões de uma noite de lançamentos no RioMar Fortaleza.

Os investimentos Venture Capital, modalidade que envolve negócios de expectativas de rápido crescimento e elevada rentabilidade, estarão em pauta nesta terça, durante o Fórum de Venture Capital, promovido pela Amcham Fortaleza - Câmara Americana de Comércio. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, César Ribeiro, é um dos palestrantes do Fórum, que começa às 8h, no Gran Marquise.

Antes de embarcar rumo à Atlanta, onde participará da convenção anual do Rotary Internacional, Maria Vital foi ao jantar organizado por Suzane Farias no Moranga Bistrô. Em tempo: o roteiro de Maria contempla, ainda, uns dias em Nova York.

O Capitão dos Portos, Leonardo Salema, e o comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros (EAMCE), Marcos Werneck, promoveram, semana passada, coquetel em homenagem à data magna da Marinha. Meton Vasconcelos, Rommel Azevedo, Mônica Arruda, Yara Salema e Amauri Paula Pessoa entre os presentes.

Eduardo Patrício, Gerardo Bastos e Elenir Liberato são os aniversariantes de hoje.

Regina Alice Correia e a filha Adriana estiveram no ateliê de Simone Jucá para os acertos iniciais do vestido de 15 anos que Maria Beatriz Bezerra Pereira usará em sua festa de debutante, marcada para o dia 25 de agosto.

Quem ainda não se programou para o Dia dos Namorados tem opções: Cecília Seligmann e Agustín Herrero prepararam menu exclusivo, no L'Ô, com trilha sonora de Ludmila Amaral e Banda.

A Cavalieri Confraria terá pacotes especiais, com direito a entrada, prato principal e sobremesa, e ainda a opção de harmonizar a refeição com vinhos e espumantes. As reservas são limitadas e incluem pratos como ceviche e cocada de forno.

Já o Ideal Clube abre para jantar especial, a partir das 19h30, ao som do pianista Rafael Maia. Reservas abertas também para não-sócios.

Giselle Bezerra apostou nas rendas, em um recorte moderno, no look para recente evento na Capital (1). /// Diretor da Organização Educacional Farias Brito, o educador Tales de Sá Cavalcante viajou ao Japão para conhecer o ensino nas instituições ligadas ao Programa de Escolas Associadas (PEA) da Unesco. Tales também é coordenador do PEA no Ceará (2). /// Juliana Guimarães e Wagner Almeida comemoram a conclusão do apartamento onde moram, projetado por eles (3). /// Presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão Bittencourt foi homenageado pela presidente da Skal Internacional do Brasil, Priscila Cavalcanti, com o Troféu Turismo Mundo Afora, durante o congresso nacional da entidade. A solenidade aconteceu no Marina Park (4). /// Rose batista e Nádya Cabral dividiram o parabéns em encontro no Colher Restô, onde comemoraram os respectivos aniversários cercadas das amigas (5) e (7). /// Tereza Távora aproveita o feriado de Corpus Christi para dar um toque na ambientação do novo apartamento do filho Jorginho. Dia 22, ela e Rui Castelo Branco seguem em roteiro pela Estônia, Letônia e Lituânia (6).

