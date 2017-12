Márcia Travessoni

00:00 · 13.12.2017

Filhos de Andréa e Marcus Novais e de Mardônio Coelho e Silvania Maia, Lucas Novais e Gabriela Maia selaram a união em cerimônia religiosa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha e, em seguida, receberam os votos de felicidade dos convidados e familiares em festa intimista no Pipo Restaurante. Rendas e transparência fizeram uma composição romântica no vestido da noiva, assinado por Ticiana Sampaio. Larissa Maia cuidou do cerimonial e a Cacau2You ficou responsável pelo bolo da festa.

15 anos



Com uma festa floral, toda decorada em tons de rosa e branco, Camila Freire comemorou seus 15 anos, no Alice’s Buffet, cercada do carinho da família e dos amigos. A filha de Érika e Mazine Freire foi a estrela do evento, que ganhou décor de Branca Mourão e teve o cerimonial conduzido por Mafrense. Célia Bezerra e Letícia Picanço cuidaram dos bem-vividos e brownies, respectivamente, enquanto a Banda Acaiaca e o Dj Itaquê animaram a noite.

Essência



O líder espiritual Sri Prem Baba estará em Fortaleza esta semana para lançar seu livro “Propósito”, obra que figura entre as dez mais vendidas no Brasil em 2017 e que aborda a coragem de sermos nós mesmos. O lançamento acontece dia 15, a partir das 19h, na Livraria Leitura do RioMar Fortaleza, com direito a sessão de autógrafos. No sábado, Baba realiza uma palestra aberta ao público, na Unifor, a partir das 16h, na área verde em frente ao ginásio poliesportivo da Universidade.

Expansão

A partir de 2018, o cirurgião plástico Márcio Crisóstomo passa a cumprir agenda mensal de atendimentos em São Paulo. Um dos mais renomados especialistas brasileiros na área de transplante capilar, ele receberá os pacientes em elegante consultório no bairro do Jardins, do amigo e também cirurgião plástico Rodrigo Mangaravite. Casos clínicos como a calvície avançada poderão ser diagnosticados e tratados pelo Dr. Márcio, que desenvolveu uma técnica pioneira de procedimentos capilares.

Tradições

Anfitriões de uma das mais tradicionais ceias natalinas da sociedade cearense, Norma e Humberto Bezerra farão a comentada celebração anual dia 23, no novo espaço Coco Bambu por Toca. A décor será de Gil Santos.

Por que completa 100 anos dia 31, Suzana Ribeiro, uma das fundadoras da Sociedade Amigas do Livro, será homenageada pela entidade durante almoço, hoje, no Gran Marquise. No dia 28, ela comemora a data com a família, no Ideal Clube.

Em festa

No auge de seus 70 anos, José Emygdio de Castro Filho lança hoje, no L’Ô Restaurante, seu primeiro CD, com músicas ao piano, em noite organizada pela esposa Maria José Emygdio e os filhos, às 19h.

Fernandinha e Carlos Arruda receberam, para jantar em comemoração aos 30 anos de casados, Vera e Costinha, Luciana e Alfredo Pearce. /// São aniversariantes de hoje Edgar Nadra Ary, Eliseu Barros, Luiziana Esteves, Lázaro Medeiros e Lídia Esteves.

Imagem

O Museu da Fotografia Fortaleza promove hoje, às 19h, palestra com o fotógrafo Gabriel Chaim, um dos integrantes da mostra “Na Linha de Frente”, que fica em cartaz no espaço até maio de 2018.

A 7ª edição do festival Encontros de Agosto será iniciada, em Fortaleza, com a abertura de duas exposições: “Meridianos de Infinitude”, com registros de José Pilone Costa, Roberto Fernández Ibáñez, Fernanda Chemale e Letícia Lampert; e “Fronteiras – Olhar Adiante”, que reúne os trabalhos de 20 fotógrafos cearenses. As mostras serão abertas dia 14, às 19h, no Museu da Cultura Cearense, do Dragão do Mar.

Bazar

O Maraponga Mart Moda promove, nos dias 16 e 17, o Bazar Moda do Bem, em que parte da renda obtida com as vendas será encaminhada para o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON). Mais de 250 marcas vão disponibilizar peças com desconto de até 80%.