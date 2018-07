Márcia Travessoni

00:00 · 13.07.2018



Anfitrião exemplar e sempre muito atencioso, Felipe Rocha promoveu, em parceria com a Casa Valduga, um jantar harmonizado na Cavalieri. Parceiro da confraria, o sommelier italiano Marco Ferrari - na foto acima com Felipe - foi quem combinou as receitas do menu às variações de vinho - dentre as quais, rótulos premiados nacional e internacionalmente.

Roteiros

Após temporada nos Estados Unidos, Irineide Silveira retornou a Fortaleza onde assiste, hoje, às 20h30, ao concerto organizado por Sônia Muniz de Carvalho, dentro da programação do Festival Eleazar de Carvalho, no Teatro Celina Queiroz.

Depois de tour pela Grécia, as irmãs Silvia Amora e Cristina Saboya seguiram em roteiro pela Croácia, com passeios por Zagreb, Karlovac, Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Medjugorge, Mostar, Ston e Dubrovnik.

Já estão em Campos do Jordão para curtirem festival de inverno: Ana Christina Fontoura Lima, Ângela Laprovítera, Priscila Barroso e Graça Carvalho.///Em visita a familiares, Fani Soárez retorna nesta sexta do Rio de Janeiro.

Em festa

A comemoração do aniversário de Paulo Cruz acontece de hoje até domingo, no Aquiraz Riviera, onde ele está reunido com toda a família. São também aniversariantes desta sexta-feira Jovita Câmara, Marciane Dias, Odilon Peixoto e Glauco Lobo.

Os 161 anos de criação da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) serão celebrados nesta sexta, às 11h30, em solenidade conduzida pelo Capitão de Mar e Guerra, Madson Cardoso Santana, na sede da Capitania, Larry Rabb Carvalho é um dos nomes confirmados no evento comemorativo.

Beneficente

Presidida por Gurgel do Amaral, a Associação dos Cabeleireiros do Ceará promove, no dia 20 de agosto, um série de atividades cuja inscrição é um quilo de alimento não perecível. Os recursos arrecadados serão doados à Santa Casa de Misericórdia - que segue precisando de arroz, feijão e leite em pó.

Bastidores

Foi Paula Athayde quem assinou a décor e o buffet da festa de cinco anos do netinho Mário, em Madri, na Espanha. Filho de Lana Athayde e Pablo Leon, o pequeno celebrou a nova idade com evento inspirado nos super heróis. As lembrancinhas, o bolo e os chocolates também foram de Fortaleza.

José Afonso Moraes Lima e Fabiana Galvão reuniram a família, sábado, para comemorar os dois aninhos de Júlia. A pequena é neta de Lyginha Laprovítera.

Agenda

O coronel Adyr da Silva Sampaio será agraciado com o título de Cidadão Cearense em solenidade dia 16, às 18h, no Plenário 13 de Maio.

Próximo dia 21, às 10h, o advogado e professor universitário José Luís Lira conduz palestra con o tema "Pedro I: a reconstrução de um constitucionalista", no Café Patriota. O evento tem apoio da Ordem Imperial do Brasil.

Mosaico



Nara Amaral, Roberta Ary, Martinha Assunção, Natasha Macêdo, Ana Virgínia Martins, Cristiane Faria e Cláudia Gradvohl (1)

Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl, Nara Amaral, Cristiane Faria, Roberta Ary, Natasha Macêdo e Ana Virgínia Martins desfrutaram da tarde da última quarta degustando as delícias do chef Rafael Sudatti, no Café 50. Os ovos beneditinos foram a pedida do encontro (1).



Vitória Philomeno, Fernanda Aguiar e Lúcia Pierre Rodrigues (2)

Em clima de São João, as sobralenses se reuniram último dia 9, no Dalla's (2).



Evânio Guedes e Jardson Cruz (3)

Membro do Lions Clube, o advogado Jardson Cruz prestigiou a posse do novo presidente da Academia Leonística de Cultura no Ceará (Alecce), Evânio Guedes (3).



Eduardo Queiroz e Wânia Negromonte (4)

Foi com jantar em casa, reunindo a família e os amigos, que Eduardo Queiroz celebrou a troca de idade. Por lá: Cléa e Danielle Queiroz Leite, Ivone, Claudinha e Zezinho Rebouças, Monalisa Gentil, Janice Machado, Carmen Cinira, Rosinha Gomes, Wânia e Negromonte Jr. (4).



Natália Marques e Larissa Coelho (5)

Natália Marques e Larissa Coelho preparam, pelo quinto ano consecutivo, o Lounge das Enfeitiçadas dentro do Camarote Mucuripe, no Fortal. O espaço é voltado para bem- estar, beleza, customização dos abadás (5).

Dica VIP

Mês de férias

Fortaleza tem se tornado um polo cultural cada vez mais plural. Um exemplo disso é a programação "Férias na PI", promovida pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Instituto Iracema. A ação reunirá várias opções de atividades, espalhadas pela Praia de Iracema. Neste sábado, a partir das 15h, na Praia dos Crush, a pedida é a banda Francisco El Hombre (foto acima), conhecida por sua sonoridade latina. O projeto Glue Trip e o cantor Chico Chico - filho de Cássia Eller - também são algumas das atrações musicais que poderão ser conferidas durante o mês. Além disso, o projeto contará com apresentações humorísticas, atividades esportivas, feiras e desfiles de moda. A programação completa está nas redes sociais do Instituto Iracema (www.instagram.com/institutoiracema).