Márcia Travessoni: Noite de brindes

00:00 · 28.12.2016

Após celebrarem o Natal, Branca e Racine Mourão, junto dos filhos Thiago, Ana Liz e Anik, abriram as portas do apartamento para receber os amigos na festa que comemorou mais um ano de vida de Racine - encontro regado às delícias gastronômicas do La Maison e com bolo do Bom Bocado.

Aniversário

O requinte deu o tom da comemoração do aniversário de Racine Mourão, na madrugada do sábado para o domingo. Assinada pela esposa do aniversariante, Branca Mourão, a décor teve como pontos altos as flores brancas e frutas nobres, espalhadas sobre mesas e aparadores. A filha mais velha do casal, Anik Mourão, integrou o line up de DJs que animaram os convidados, todos brindando com Old Parr e Veuve Clicquot. Vale destacar o modelo impecável de Branca, assinado pelo talentoso Lino Villaventura, que também prestigiou a festa.

Do Natal

Sandra Pinheiro e Fábio Rocha passaram o Natal com Lenise e Cláudio Rocha. As filhas Nicole Pinheiro e Natasha Maresguia estiveram com suas famílias em St. Moritz, na Suíça, e Vail, nos Estados Unidos, respectivamente.

Reunidos em almoço de Natal, no Vojnilô, César Montenegro, Jaime Machado, Assis Machado, Laurinho Chaves, Paulo Cruz, Cláudio Câmara, Lauro Fiúza, José de Almeida, Mano Rola e Lúcio Carneiro.

Acompanhado da esposa Margareth, Sancho Júnior foi brindar o aniversário em Deerfield Beach, onde a irmã Telma e Jackson Passos reúnem filhos e amigos na noite do dia 31. Na próxima semana, o casal de visitante rumará para Orlando em ritmo de férias.

Roteiros

Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso foram passar o Réveillon em West Palm Beach, nos Estados Unidos, enquanto Carlos e Carla Pereira, Maira e Aderaldo Silva ficarão em Miami. /// Para Playa Del Carmen, no México, seguiram Tane e Francisco Matos Brito, Vera e Carlos Alberto Farias, Elenir e Edson Liberato, Danísio e Regina Alice Correia, que, na volta, comemora seu aniversário, dia 6, em jantar no Chef Rouge, em São Paulo, com a turma da viagem.

Depois da noite de Réveillon em Parajuru, Ângela e Nestor Chaves e as filhas Isabel e Sofia farão um passeio pelas principais cidades do Nordeste. /// Enquanto Raquel Chaves foi findar o ano no Rio de Janeiro, a irmã Margarida Borges preferiu ficar curtindo a calmaria e sossego da cidade de Fortaleza.

Com animada turma, Talita e Clayton Timbó estarão na badalada festa da virada do Colosso Lake Lounge, dia 31. Em maio, fazem tour por Barcelona, Lisboa, Bruxelas e Paris, com grupo de amigos.

Registros

Ana e Adyr Sampaio comemoraram o Natal recebendo a família para almoço, com as graças do Menino Jesus. Após a passagem de ano, o casal viajará com os netos Gabriela, Bruno, Guilherme, Mariana e João Pedro, para um tour nas cidades históricas de Minas Gerais.

Após a comemoração natalina de Eneida e Álvaro de Castro Correia, Polyana e Michel D'Albuquerque se prepararam para encerrar 2016 no Mandara Lanai, na casa dos amigos Andréa e Flávio Timbó.

Curtas

O Réveillon de Letícia e Ricardo Studart será na casa de amigos, no Porto das Dunas. /// Patrícia e Sydrião Neto estão em Porto Alegre, em visita à filha Isabel, o neto Eduardo e o genro Felipe. /// Aniversariam hoje Marlis Figueiredo, Zuleika Silveira, Afonso Sancho Jr. E Henrique Alcântara. Amanhã será o B-Day de Fani Soárez, Geórgia Saboya e Lara Pequeno. /// Fred e Alexandra Pinto, com toda família, passarão o fim de semana de ano novo em Flecheiras.

Bastidores

Jovem juíza de Direito, Ana Luiza Madeiro Cruz brinda o aniversário hoje com sunset no Porto das Dunas. Amanhã, ela embarca para passar o Réveillon em Miami, com direito a curtir uma semana nas Bahamas. /// Kátia Maggy e Armando Martins, Karla e Ubiratan Vieira, Victor e Eduardo Martins, Nayana Vidal, Terezinha, Glaydson, Marina e Giulia Martins, Grace e Flávio Liffeman passarão o ano novo com a família no Hotel Repouso das Águas, em Capistrano.

Beneficente

O Instituto Piçarra Rocha está recebendo doações de fraldas, kits de higiene pessoal e roupas para encaminhar às entidades beneficentes, dentro do programa Notas de Natal. As doações devem ser entregues na Rua Matos Vasconcelos 52, bairro Damas.

Agenda

A Quarta White vai agitar hoje a última edição do ano da La Quarta, com Matheus Fernandes e DJs RodMac e André Guerreiro. Nesta temporada, a party acontece até janeiro, na Black Hall.

Giro

Com boa música e muitos brindes, Racine Mourão recebeu convidados VIP na comemoração de seu aniversário, ao lado de Branca Mourão (1) e (7). /// após receber toda a família para almoço natalino, em casa, Andréa Rios se prepara para inaugurar a casa de Flecheiras no Réveillon (2). /// karine e danilo coimbra reuniram-se para celebrar o nascimento de Jesus em casa, cercado de amigos e da família, com menu natalino e toques da culinária maranhense (3). /// Seguindo a tradição das celebrações natalinas, Morgana e Ivens Dias Branco Jr. Receberam os queridos, em casa, para uma ceia cheia de momentos especiais. Entre os convidados especiais, Juliana Pimentel (4). /// Especialmente para o aniversário do pai Fernô, Nicolle Cavalcante chegou do Rio de Janeiro no último fim de semana (5). /// Além da família, Suzane Farias foi abraçada pela grande amiga Maria Vital, em seu aniversário, celebrado dia 20 (6).

Cheyla e Isaac Furtado (1)

Thalita Carneiro, Marize Castelo Branco, Karine Coimbra, Thaís Carneiro e Nanette Castelo Branco (3)

Alexandre e Gabriela Montenegro, Rebeca Souza, Maria Cecília, Maria Eduarda, André Montenegro, Andréa Rios e Dani Gondim (2)

Juliana Pimentel (4)

Patrícia e Danilo Dias (7)

Maria José Machado, Maria Vital e Suzane Farias (6)

Fernô e a filha Nicolle Cavalcante (5)