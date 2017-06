Márcia Travessoni

00:00 · 15.06.2017

Fortaleza recebeu nota máxima no Ranking Nacional de Transparência da Controladoria Geral da União (CGD) este ano. O município ocupava, antes, a 14º posição.

Mercado

Antenada com as projeções do mercado - que indica um crescimento de até 15,8% na tendência de consumo de vestuário no Brasil, nos próximos cinco anos -, a presidente do Sinditêxtil-CE Kelly Whitehurst, recebeu esta semana o diretor do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), Marcelo Prado, para falar sobre os dados relacionados ao consumo de moda.

Bastidores

De férias em Fortaleza, Luca, Luciano e Lissa, trigêmeos de Morgana e Ivens Dias Branco Jr., hospedam o amigo italiano Leonardo Canotti e mais três colegas da escola onde fazem intercâmbio, na Suíça.

Bel e Osler Machado, Celma e Antônio José Bitar, Rose e Eliseu Batista, Márcia e Gera Teixeira comemoraram o Dia dos Namorados no Santa Grelha.

Registros

Completando o segundo ciclo de exposições em Portugal, o artista Vando Figueiredo abre, dia 20, a mostra AntroPop, na galeria da livraria do Centro Cultural Aziz Ab' Saber, do Instituto Universitário de Lisboa.

A Associação Casa de Afonso Maria realiza, de 16 a 18 de junho, bazar beneficente no Shopping Benfica. Sexta e sábado, das 10h às 22h, no domingo, das 15h às 21h.

Anfritriões

No feriadão, Vera e Antônio Costa hospedam, na casa do Fortim, Leninha e Nelson Porto, Conceição e João Guimarães. Anfitriões animados, o casal recebeu, domingo, Heloísa e Cel. Macedo, Christiane e Robério Leite, além de Betinha Pessoa, que preparou delicioso menu à base de frutos do mar.

Em festa

Filho de Armando e Kátia Maggy, Eduardo Martins comemora aniversário nesta sexta, em encontro com a família. /// Elenir Liberato esteve celebrando ontem seu aniversário em Lisboa, acompanhada do marido, Edson Liberato, e dos netos.

Roteiros

Claudiana, Letícia e Rodrigo Loureiro, Teka e Petrônio Leitão curtem uns dias de férias em Miami e Orlando, onde se encontram com Adriana, Sarinha e Maurício Geleilate, que moram em Boston.

Conceição e Rommel Barbosa seguiram para mini férias entre Paris e Amsterdã. /// Cristina e Chiquinho Aragão, com Manu Romcy, vistos na plateia do show de Jorge Vercilo e Paulo Façanha, ontem, no Iate Clube.

Agenda

Data lembrada pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos para a procissão, o dia de Corpus Christi será celebrado com missa às 16h, no Santuário São Benedito, com o arcebispo de Fortaleza. De lá, sairá a procissão até a Catedral Metropolitana, que se encerra com bênção solene do Santíssimo Sacramento.

As alunas de canto erudito e popular de Maninha Mota se apresentam hoje, na Cavalieri Confraria, às 20h. Maria Beatriz Bezerra estará no coral.

Mosaico

Em roteiro por Miami, Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso assistiram ao show da banda irlandesa U2, último dia 11, no Hard Rock Stadium (1). /// Clicadas no aniversário da pequena Giovanna, Graça e Gabriela da Escóssia estão a todo vapor nos preparativos para a festa de 15 anos da debutante, marcada para janeiro de 2018 (2). /// Aline e daniel Borges escolheram as festas juninas para inspirar a comemoração do primeiro aniversário de Liz, que ganhou décor de Priscila Capelo (3). /// Após oficializarem a união civil, no último dia 10, Raquel Costa e Jorge Hildo Furtado Leite Neto trocaram alianças na noite de ontem em cerimônia religiosa (4).

Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso (1)

Consuelo Dias Branco, Graça e Gabriela da Escóssia (2)

Gustavo Serpa (3)

Ila Bezerra, Liz e Aline Borges (3)