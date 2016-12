Márcia Travessoni: Natalinos

00:00 · 27.12.2016

Cumprindo a tradição da família, Norma e Humberto Bezerra, junto dos filhos Márcia, Sérgio, Binho e Denise, receberam amigos e a família, em sua cobertura, para ceia natalina no dia 23, com direito a presépio vivo encenado pela Blitz Intervenções. A décor teve a assinatura de Gil Santos, enquanto o La Maison cuidou da gastronomia.

Conquistas

Cearenses residindo em Miami, Glice e Ronaldo Parente celebraram um Natal cheio de conquistas. Ronaldo recebeu, da Universidade da Flórida, o título de Knight Ridder Fellow, tornando-se, assim, diretor do programa de Doutorado da instituição, enquanto Glice somou bons negócios no ramo de imóveis. Os filhos do casal também têm motivos de sobra para comemorar: com formatura agendada para maio de 2017, Paulinho já recebeu proposta de trabalho da IBM Consultoria, enquanto a caçula Priscilla está superempolgada com ginástica olímpica, ficando em 6º lugar no campeonato estadual da Flórida, na categoria Solo.

Registros

Anfitriões de ceia natalina, Cléa, Eduardo e Daniela Queiroz Leite tiveram como convidados, na última sexta: Monalisa Gentil, Janice e Eduardo Machado, Ivone, Cláudia e José Rebouças Neto, Isabella Ney, Wânia Negromonte e Negromonte Jr, Rosinha Gomes e Tobias Navarro. ///Lucilia e Marcelo Loureiro reuniram a família em casa para celebração de Natal.

Lia, Bárbara e Eymard Freire participaram, dia 24, do sarau de Natal de Beatriz e Lúcio Alcântara. Parte das iguarias da ceia foi do Barbra's. /// Auxiliadora Meyer recebendo elogios pelas decorações natalinas das residências de Raquel e Marco Albuquerque e de Vânia Canamary e Ivone Aguiar, assinadas por ela.

Em festa

Mana Holanda brindou o aniversário com a família reunida em Guaramiranga, no fim de semana. /// Hoje é o B-Day de Cláudio Philomeno e Ednilton Soárez. /// O brinde pelos 45 anos de casados de Dulce e João Freitas Jr. Foi no Dalla's, com a família reunida.

Sob a articulação de Sellene, Max Câmara ganhou almoço surpresa de aniversário sábado, na casa dos sogros José e Lúcia Benevides. O menu foi elaborado pela sobrinha, a chef Camila Câmara.

Cristina e César Bertosi receberam para a ceia, na casa das Dunas, os filhos Kelley, Reno e César Filho, além de Vera e Costinha, Sandra e Eduardo Rolim, Pedro Jorge Silveira e outros.

Diagnóstico

Um trabalho de diagnóstico e tratamento de leucemia realizado pelo Hemoce ganhou destaque inédito em uma revista britânica de hematologia do nível A+. A pesquisa, assinada pelos médicos Fernando Barroso, Denise Brunetta, Jacques Kaufman, Lilian Carvalho e Luciana Carlos, trata do diagnóstico - seguido de tratamento - de leucemia dado para uma paciente em 2014, a partir de uma tipagem sanguínea.

O trabalho estampa a capa do British Journal of Haematology de janeiro de 2017, que já está disponível na versão online. "Eu não tenho conhecimento de nenhum outro pesquisador brasileiro que tenha conseguido esse destaque em uma publicação como essa", comemora o Dr. Fernando Barroso, orgulhoso da conquista da equipe.

Além-mar

Vando Figueiredo encerra o ano em parceria com a conceituada Galeria Expoarte, de Brasília, onde expõe algumas de suas criações. No início do novo ano, ele viaja para Portugal, onde inaugura, em fevereiro, nova exposição individual na LIR Galeria de Arte, na cidade de Lagoa. Com essa mostra, o artista completa sua quinta individual. Atualmente, ele está com obras expostas nas Galerias Miiso Arte e Exibicionista, ambas em Lisboa.

Virada

Com a mãe Cláudia, Cristina Saboya brinda seu aniversário em cruzeiro saindo de Salvador com destino ao Rio de Janeiro, onde assistirão ao espetáculo da queima de fogos de artifício nas areias de Copacabana. /// Maninho Brígido irá passar o Réveillon com a esposa Mônica em Brasília, onde permanece até o dia 9 de janeiro.

Solange e Germano Almeida, com a filha Kátia e a neta Maria Clara, tomaram a rota da Espanha. A virada do ano será na famosa praia de Nazaré, uma das mais belas do litoral oeste de Portugal.

Online

Na última edição do programa Destaque VM, da TV Verdes Mares, a empresária Ethel Whitehurst deu dicas superpráticas e que imprimem elegância para a composição de mesas natalinas. O conteúdo também está disponível online.

Agenda

O Hotel Gran Marquise reservou dois ambientes para a celebração da virada. O salão Spazio será palco para a festa "Oceanos", inspirada no Atlântico. Na cobertura, o hotel repete o sucesso do ano passado e realiza a segunda edição do Gran Sky Party.

O Shopping Iguatemi traz uma atração inspirada nos filmes clássicos de suspense e terror: a Casa106. O espaço fica até o dia 31 de dezembro, no segundo piso da expansão, e funciona diariamente, das 13h às 22h.

O Café de la Musique se despede de 2016 em grande estilo com dois dias de festa comandada por Thiago Martins e Melanina Carioca.

Ceia tradicional

A convite da família Belchior, prestigiaram o tradicional encontro natalino na avenida Beira Mar: Mana e Manoel Holanda, Marta e Vicente Belchior, Luiziana Esteves e Seridião Montenegro, Bá e Sandoval Victor, Marta Peixe e José Valdo Silva, Dulce e Jorge Vieira, Fátima e Juvenal Duarte, Beatriz Philomeno, Constança Távora, Cláudia e Roberto Pinheiro, Sueli e Leorne Belém, Yolanda e Meton Vasconcelos. Germano, Josilda, Walter, Alessandro e Helano Belchior foram os anfitriões da noite.

Mosaico

Em uma noite inesquecível e cheia de alegria, Norma e Humberto Bezerra reuniram bons amigos para festejar o Natal. Na extensa lista de presenças, Beatriz, Henrique e Mila Bezerra (foto acima), Silvana e Adauto Bezerra, Rejane e Cap. Fujita, Gláura Férrer, Zeneida e Nizabro Fujita, Maísa e Teodoro Santos, Magda Bezerra e César Asfor, Ítala e Edson Ventura, Socorro e Olavo Moreira, Elias Salomão, Irismar Linhares, Regina e Ernando Uchoa, Mariléa e Cleuza Pontes, Sueli e Leorne Belém, Simone Bellin, Zulene Bezerra, Gabriela Castro, Lúcia Pierre e Américo Rodrigues, Teresa e Gil Bezerra de Menezes, Helena e Luís Cidrão, além de filhos, noras, genros e netos dos anfitriões./// Hildo cruz e Ednice Bezerra, acompanhados das filhas Nathália e Nahyana, fazem tour por várias cidades da Europa. /// Inês de castro Alves reuniu a família para ceia e auto natalino. /// A convite de Jane Farias, circularam na Memória Fatal: Margarida Macedo, Izabel Porto, Irene Mota, Solange Neves, Lucila Norões, Lúcia Peixoto e Sônia Montenegro.

Saudosos

Para festejar o Natal e antecipar as comemorações do ano novo, Consuelo Dias Branco recebeu a família no triplex da Beira Mar, em ocasião que não teve a mesma alegria dos anos anteriores devido à ausência do saudoso patriarca Ivens Dias Branco, mas foi permeada de momentos emocionantes. Para expressar a saudade, sem deixar de lembrar do espírito natalino, a família substituiu o tradicional vermelho pelo verde, enquanto a árvore foi decorada apenas com luzes. Hebert e Gisela Vieira, junto das filhas Giulia e Giovanna, Graça e Jório da Escóssia Jr., com Gabriela, ajudaram Consuelo na condução do encontro natalino.

Destaque

Fabiana Lustosa clicada no almoço de Natal na casa dos pais Lúcia e José Benevides.