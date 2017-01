Márcia Travessoni: Moviola

00:00 · 24.01.2017

Com a proposta de tornar a arte cada vez mais acessível ao grande público, o pianista, arranjador e compositor Ricardo Bacelar subiu ao palco do Cineteatro São Luiz, sábado, para apresentar seu aplaudido Concerto para Moviola. Ao lado da esposa, Manoela Queiroz Bacelar, ele recebeu amigos e entusiastas da música em uma noite sonora no cenário histórico do centro da Cidade.

Em festa

O cineasta Thiago Valente e a estilista Rebeca Sampaio estão de casamento marcado para o dia 4 de fevereiro, na Igreja do Líbano. A recepção será no La Maison, que terá décor de Juliana Capelo e cerimonial de Samyra e Alódia Guimarães. O casal é filho de Verinha e Luiz Carlos Valente, Fábio Cardoso e Sissi Sampaio.

A inauguração da loja Zeiss Vision Center, capitaneada por Panta Neto, marca o início das atividades dos 50 anos da Itamaraty, celebrados em 2017. O coquetel inaugural será nesta quarta, a partir das 17h, na Av. Dom Luís, 1075.

Registros

Para o casamento de Igor e Juliana Moura, o Plazzá recebeu projeto de decoração de Martiniano Jr. E Raphaela Morais. A animação foi de Gisele Café e o cerimonial, de Ana Liady Accioly. /// Maria Luísa Arruda Bezerra comemorou seu aniversário sábado, levando toda família para Guajiru.

Após ter brindado, sábado, a troca de idade com a família, Ana Maria Philomeno embarca nesta semana para temporada com a filha Jacqueline em Nova York. /// Cercados pelo carinho da numerosa família, Wilma e Irapuã Nobre comemoraram 41 anos de casamento no sábado.

Bastidores

A Pop Up Store J.Regás, no Jardins Open Mall, estará com 30% de desconto em peças selecionadas a partir de amanhã. A loja funcionará somente até dia 31 de janeiro. "Essa é uma oportunidade para quem ainda não conheceu esse novo conceito de loja", salienta Jussara Regás.

Karina Sampaio foi a anfitriã da reunião do Grupo Acad, na casa de Vera Tigre, na última quinta-feira. Compareceram ao ato Lúcia Pierre, Lúcia Castelo Branco, Eridéia Pinto, Vitória Philomeno, Fernanda Aguiar, Fátima Duarte, Miriam Almada, Elza Moreira, Fátima Sanford, Isabel Arruda, Emilse Barros de Oliveira, Ilka e Gilka Tigre, Tamires Dantas e Wânia Queiroz.

A NET foi a patrocinadora oficial do Sana Fest 2017, evento que agitou a Capital no último fim de semana, reunindo milhares de fãs da cultura pop oriental e ocidental, no Centro de Eventos do Ceará.

Hídrico

Previsto no Plano de Segurança Hídrica para Fortaleza e Região Metropolitana, o Sistema de Aproveitamento do aquífero Dunas do Pecém será inaugurado amanhã, pelo governador Camilo Santana. Formado por 38 poços interligados com 7 Km de tubos e 2 estações de bombeamento, o sistema deve trazer mais segurança hídrica para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Mas isso não quer dizer que a RMF vai ser totalmente atendida por esse sistema, precisamos continuar poupando a água da mesma maneira de antes, até que a nossa situação hídrica melhore", adverte a diretora de operações da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Débora Rios. Segundo ela, o novo sistema - que custou cerca de R$ 9 milhões - é também inovador, pois até então não tinha sido utilizado nenhum aquífero para abastecimento da RMF.

Roteiros

De Jerusalém, Cristiane e Janja Faria e os dois filhos seguem para Tel Aviv e Roma, onde encerram o tour no fim de semana. /// Já Solange e Germano Almeida, com a neta Maria Clara e a filha Kátia, retornaram de agradáveis dias em Cascais, em Portugal. Nas terras lusitanas, eles visitaram ainda o Parque Nacional da Serra da Estrela.

Gilson Holanda Almeida foi a Porto Alegre acompanhando o filho Gilson, que vai fixar residência na capital gaúcha por três anos para cumprir especialização em Psiquiatria. /// Filho de Eugênia e José Maria, o estudante de Medicina Pedro Raphael Felício Philomeno está fazendo estágio em cirurgia cardíaca no Jackson Memorial Hospital, em Miami.

Janelas

Ticiana Sanford fará parte do time do Janelar, portal virtual de arquitetura que está chegando ao Ceará. A arquiteta estreia como colunista de arquitetura, urbanismo, design e tendências.

Café

Gustavo e Eveline Espalter, Isabel e Alexandre Studart inauguraram ontem o Le Pain, Le Café Bistrô, restaurante localizado no Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza.

Agenda

Dia 25, às 18h30, Madalena Matos, em parceria com Berenice Lins, recebe convidados para o lançamento da 5ª edição do Guia de Palestrantes e Consultores do Ceará, no Hotel Seara.

Repertório boêmio e bem humorado conduz o espetáculo "Prometemos Não Chorar", musical do Grupo Ás de Teatro, que se apresenta no Sesc Iracema, dias 27 e 28, às 20h, e no dia 29, às 19h.

Nos dias 28 e 29, o Grupo Mirante de Teatro faz as últimas apresentações desta temporada de "As Aventuras de Dom Quixote", inspirado na obra de Miguel de Cervantes. Sempre às 17h, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor.

Giro

No estilo open house, a aniversariante Ila Bezerra foi parabenizada pelas amigas de longa data. No encontro, Paula Brasil, Luisiane Siaudizones, Neysse Andrade e Mariô Blum (com ela na foto), além de Emília Porto, Viena Pouchain, Sandra Vieira, Zenóbia Parente, Ticiana Philomeno, Danielle Pinheiro, Vera Belchior, Ivelise Silva, Tereza Alice, Cristina Marinho e Sílvia Moraes. Os filhos Enéas Jr., Andréa Delfino e Aline Borges dividiram com a mãe a missão de receber as convidadas. /// O Mansão Lulla's foi o local escolhido para festa de casamento de Nair Gadelha e Cláudio Bezerra, no último fim de semana. /// Sandra e horácio Bezerra de Menezes, com as filhas, retornaram encantados com os dias passados no famoso Hotel Hilton, em Miami Beach. /// Residindo em Miami, Rena Macedo comemorou o aniversário na última sexta, junto de turma de amigos./// Betinha e Tito Porfírio Sampaio estão em um cruzeiro por Santos, Buenos Aires e Montevidéo, onde celebram o aniversário dele. /// São também aniversariantes de hoje: André Albuquerque e Manoel Holanda.

Turístico

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Eliseu Barros - na foto com Lívia Rolim, da Secretaria de Turismo do Estado-, participou da 37ª Edição da Feira Internacional de Turismo, em Madrid na Espanha. Segundo ele, no momento, o Brasil passa a ser visto novamente como um destino turístico competitivo, pelo atrativo dos preços. E o Ceará ganha destaque nesse cenário devido a fatores como a estrutura turística, gastronomia, infraestrutura hoteleira, hospitalidade e belezas naturais.

Almoço

Muitos amigos estiveram no Geppo's, na última quinta, para homenagear Zeneida Rangel pela troca de idade. Por lá, Regina Koblitz e Mazé Coelho (com ela na foto), Socorro Moreira, Irisman Cidade, Cristiane Cavalcante, Graça Maia, Ivânia Araújo, Gabriela de Castro, Moema Guilhon, Vera Mota, Bárbara Busgaib, Lula Pinto, Elza e Maurílio Moreira, Lenilza Campos, Edith Bringel, Idelária Linhares, Irene Mota, Sara e Herbert Aragão, Dulce Freitas, Maria Wanda Sá, Margareth Gonçalves, Stela Salles, Glória Barbosa, Taís Vieira, Beni Maia e José Rangel com filhos e netos.

Destaque

Aniversariante de hoje, Julinho Ventura iniciou as comemorações da nova idade já no fim de semana, em Punta Del Leste