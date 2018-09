Márcia Travessoni

00:00 · 20.09.2018

No casamento de Amanda Maia e Bruno Perdigão, no fim de semana, as convidadas Fernanda Esteves, Liana, Sarah e Nathália Brasil e Caroline Ary foram destaque com produções elegantes e cheias de estilo (1). /// Paulinha Sampaio participa este ano, pela primeira vez, da cobertura dos desfiles da London Fashion Week. Ela embarcou para a capital britânica na semana passada (2). /// O Desembargador Paulo Ponte entregou, ao presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gladyson Pontes, a obra "Do direito de recorrer" da autoria do seu pai, o professor José Miramar da Ponte. A tese teve apresentação do professor Paulo Bonavides e integra o projeto Resgate Histórico de Obras Jurídicas Cearenses (3).



Fernanda Esteves, Liana, Sarah e Nathália Brasil e Caroline Ary (1)



Paulinha Sampaio (2)



Gladyson Pontes e Paulo Ponte (3)

Eventos

Docente aposentado da Faculdade de Medicina da UFC, Pedro Henrique Saraiva Leão foi titulado Professor Emérito da instituição, em solenidade no último dia 13, na Reitoria da Universidade. O evento foi prestigiado por amigos e familiares do professor (1 a 3). /// Muito feliz com o sucesso de seu novo CD "Tempo de Misericórdia", Gustavo Serpa viaja neste fim de semana para Tianguá, junto de Alódia Guimarães, para participar da festa de Bodas de Ouro de Luís e Anizete Aragão (4). /// Márcia e José Antunes Mota fizeram questão de registrar a sessão de fotos da filha Luize, que se aproxima da formatura em Medicina na Universidade de Fortaleza (Unifor) (5).



Mana e Pedro Henrique Saraiva Leão e Inês Carolina (1)



Martônio Vasconcelos e Henry Campos (2)



Bob Sales, Pedro Henrique Saraiva Leão e Luciano Pinheiro (3)



Itaquê Figueiredo, Ivo Brown e Gustavo Serpa (4)



Márcia, Luize e José Antunes Mota (5)

Encontro

Idealizadora da Loja do Bem, que promove o trabalho de artesãos cearenses no Shopping Iguatemi, Renata Jereissati participa de encontro com o mestre Espedito Seleiro, um dos ícones do trabalho manual com couro da região do Cariri, e cujas peças estão à venda na loja. O encontro terá mediação de Ana Virgínia Furlani e acontece hoje, às 18h30, na Galeria Multiarte.

Registros

Para despedida da temporada em Fortaleza de Maninha Santos, Sarah Philomeno e Walkmar Santos receberam no fim de semana, na bela casa da praia da Caponga, os amigos Tânia Sancho, Rosaly e Xico Moura.

Desenvolvido pelo arquiteto Cauê Aguiar, o espaço Austin Design, na Casa Cor Ceará 2018, terá inauguração oficial nesta quinta, com atrações musicais. O projeto segue princípios sustentáveis e se estende por três níveis de piso. Matérias primas regionais e sobras de pisos e de paredes foram utilizadas na construção, evitando a produção de resíduos sólidos.

Agenda

O cantor pernambucano Alceu Valença é a atração de mais uma edição do RioMar Music Festival, que acontece neste domingo, a partir das 15h30, no estacionamento do RioMar Fortaleza. O evento é gratuito e aberto ao público.

Consagrado como um dos maiores Réveillons do Brasil, o Marina Park Hotel já está programando a 26ª edição da festa que promete celebrar em grande estilo a chegada do novo ano. Com o tema "Living the Paradise", o evento trará Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Xand Avião e o DJ Vintage Culture.

Visitas ilustres

O influenciador digital panamenho Alejandro Garrido, esta semana, visitou as exposições do Espaço Cultural Unifor: "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" e "Santos-Dumont Na Coleção Brasiliana Itaú". Ele está em Fortaleza com o objetivo de fomentar a vinda de turistas do Panamá para a capital cearense.

CEO da Cartier no Brasil, Máxime Tarneaud visitou, esta semana, a joalheria de Tânia Leitão no Shopping Iguatemi, loja que é representante exclusiva da marca francesa no Nordeste há 30 anos. Na ocasião, ele apresentou o novo modelo da linha de relógios Santos, inspirado no inventor brasileiro pai da aviação, Santos Dumont.

Em festa

Após curtir viagem por Oxford e Paris, Yuri, filho de Synara e Cláudio Leal, finaliza a comemoração de seus 15 anos neste domingo, com um jogo de futebol com os amigos. /// No dia de seu aniversário, Aglaís Pontes comemorou ao lado das sobrinhas Isabela e Raquel O'Grady, Paula Rolim, Adriana Loureiro, Carolina e Ana Cecília Pontes, Maria de Lourdes Brasil e Maria Tereza Pontes.

Preparativos

Depois de comemorar 30 anos de casados com jantar romântico programado para este fim de semana, Claudiane e Carlos Juaçaba voltarão as atenções para o brinde dos 18 anos do filho Carlos Henrique, dia 24.

O artista Flávio Teles está nos últimos preparativos para participar da exposição de objetos de arte em Madri, marcada para acontecer em dezembro deste ano.

Curtas

Lucinho Carneiro, Valman e Marcelo Miranda e Fernando Férrer almoçaram, sexta, no novo restô Madero. /// Ana D'áurea Chaves celebrou aniversário com almoço em casa, para a família, anteontem. /// Curtindo uns dias nas praias de Fortaleza, Evandro Mansur e o coiffeur Dellalastra, amigos de Adélia e Paulo Magalhães, aproveitam temporada na capital cearense. /// Renato Barroso, aniversariante do dia 28, comemora a data no Coco Bambu, com jantar para a família. /// Vinda de Brasília, Tereza De Francesco Couto reuniu-se com as primas Clene Lamboglia, Ione Jereissati, Lygia e Ângela Laprovítera para agradável bate-papo.