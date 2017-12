Márcia Travessoni

00:00 · 21.12.2017

Junto dos filhos Renato e Manoel, Gabriela de Castro prestigiou a reinauguração do edifício Desembargador do Trabalho Manoel Arízio de Castro, cujo nome homenageia o falecido esposo de Gabriela. A obra foi entregue pela presidente do TRT-CE, Maria José Girão (1). /// Aniversariante de ontem, a designer de joias Suzane Farias ganha homenagem da família, nesta sexta (2). /// Fani Soárez aniversaria dia 29 e comemora a nova idade ao lado marido, Ednilo Soárez, em Nova York, a bordo do navio Anthen of The Seas. O Réveillon do casal será em cruzeiro pelo Caribe (3). /// O Cirurgião cardiovascular Josué de Castro Neto recebeu homenagem da Câmara Municipal de Fortaleza em reconhecimento ao seu trabalho realizado na capital cearense (4).



Renato e Gabriela Castro, Maria José Girão, Roberto Cláudio e Manoel de Castro Neto (1)



Águeda Muniz e Suzane Farias (2)



Ednilo e Fani Soárez (3)



Branca, Luísa, Josué, Carlos, Eduardo e Josué de Castro (4)

Giro

Sob a presidência de Milton Castelo, a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará (Adepol) realizou a confraternização anual no Alice's, ao som de Marcelo Melo e banda e com cerimonial de Alessandra Aragão (1). /// Atendendo a requerimento da vereadora Larissa Maia, a Câmara Municipal de Fortaleza homenageou a Associação Cearense de Imprensa (ACI) pelos 92 anos de fundação. A entidade foi representada pelo seu presidente, Salomão de Castro (2). /// Danilo e Patrícia Dias promoveram dia 18, no Coco Bambu Lounge e Music, a confraternização da equipe do Blue D (3). /// Maria Vital esteve em São Paulo para prestigiar o amigo Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que foi aprovado no concurso para Livre Docente da Faculdade de Direito da USP. A banca foi presidida pela professora titular Silmara Chinellato (4). /// De férias em Orlando, Bá e Sandoval Vitor de Alencar curtiram a companhia da neta Isabella, filha de Claudinha e Roberto Pinheiro Filho (5).



Milton Castelo, Margarida Borges de Carvalho, Alessandra Aragão e Laete Fernandes (1)



Salomão Maia e Larissa Gaspar (2)



Danilo e Patrícia Dias (3)



Maria Vital, Otávio Luiz Rodrigues Júnior e Silmara Chinellato (4)



Claudinha e Roberto Pinheiro, Isabela e Bá Alencar (5)

Beleza em destaque

A beleza cearense foi destaque nos recentes concursos que aconteceram em Mato Grosso do Sul. Isabel Pessoa conquistou as faixas de Miss Elegância e vice-Miss Brasil Pré-Teen Universe 2018. O segundo lugar na categoria Juvenil ficou com a também cearense Eduarda Freitas, enquanto Enne Liv ganhou a faixa de Miss Fotogenia Universe. Além disso, as candidatas Eduarda e Isabel ganharam o direito de participar do concurso internacional de beleza, que acontece na Eurodisney, em Paris.

Preparativos

Anfitriões de reunião familiar que acontece na noite de Natal, Fátima e Duca Salles passarão os últimos dias deste ano na praia das Flecheiras. ///Márcia e Bosco Ferreira Gomes reúnem toda a família para celebrar o período natalino domingo, brindando o tom cristão em noite cheia de alegrias.

Seguindo a tradição de todos os anos, Josilda e Walter Belchior abrem as portas do seu elegante endereço, dia 22, na Av. Beira Mar, para confraternização intimista entre a família e amigos. "É um momento para vivenciar o sentido do Natal e meditar sobre um sacramento, esse ano será o Batismo", adiantou Josilda.

Com Réveillon agendado para o Ideal Clube, Nicinha Ferreira está organizando uma linda noite de Natal em casa, reunindo as famílias Jorge Vieira, Cavalcante Rêgo, Rutowitcz e Ferreira de Souza, além de amigos de longa data. Teclinha e João respondem por boa música para embalar o aniversário de Jesus.

Natalinos

Paulinha Barreira se confraternizou em almoço de Natal com as amigas Adriana Queiroz, Martinha Assunção, Vânia Viana, Ticiana Oliveira e Silvia Moraes, no Garrafeira, para em seguida participar do jantar do Rotary Centenário.

Plena de afeto, a festa de confraternização da turma do jogo, comandada por Cláudia Martins, reuniu, além das filhas, genro e netos da anfitriã: Marly Miranda, Mônica Arruda, Ada Faganello, Lourdinha Leite Barbosa, Lobelita França, Tânia e Betinho Holanda, Marize, Luzia e Walter Castelo Branco, Betinha e Tito Sampaio, Vanda Veras, Aunésia Ayres de Moura, Fernanda Aguiar, Vitória Philomeno, Gláucia Mota, Liliane Albuquerque, Irismar Linhares, Isabel Arruda e Josephina Porto Lima.

Agenda

O Centro das Rendeiras Luíza Távora, localizado na Prainha, em Aquiraz, será inaugurado hoje, às 18h, com direito a desfile articulado por Lívia Saboya. Ethel Whitehurst fez a curadoria das peças de renda de bilro que estão à venda no espaço, idealizado pelo Governo do Estado.

Os cantores e compositores Tom Drummond e Caio Castelo fazem shows em Fortaleza nesta quinta-feira, às 20h, em apresentação no Café Pagliuca.

Acontece este sábado, nas Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa/CE), a edição de Natal da Feira Flor e Artesanato. O evento começa às 7h e vai até as 14h e é realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA).

Para celebrar o Natal, o RioMar Kennedy recebe, nos dias 22 e 23, às 18h, no piso L2, espetáculos natalinos realizados pela Casa do Saber e Comunidade Católica Shalom.

Curtas

Karla Maggy e Ubiratan Vieira recebem seus respectivos familiares para ceia de Natal, em casa, na noite do dia 24. /// Darcila e Austregésilo Rodrigues celebram o Natal com a família reunida em casa. /// Micheline e Edilson Pinheiro participarão da celebração de Natal da matriarca Helena Nogueira. /// Talysie Mihaliuc ganhou festa surpresa de aniversário, ontem, no Misaki, articulada por Alessandra Arrais. /// hoje é dia de parabenizar os aniversariantes Márcia Távora, Lúcia Liebmann, Tatiana Lins, Waleska Pombo e Maria da Graça Ponte Coelho.