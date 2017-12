Márcia Travessoni

00:00 · 14.12.2017

A partir de abril de 2018, Fortaleza terá um centro de atendimento unificado para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. O anúncio do projeto foi feito durante o Seminário Fortaleza na Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, que aconteceu esta semana, promovido pela Prefeitura de Fortaleza (1). /// Junto do filho Otávio - namorado da aniversariante -, Adriana Queiroz prestigiou a comemoração dos 20 anos de Marcela Pinto, em Flecheiras. A décor foi caprichosamente assinada pela mãe de Marcela, Alexandra Pinto, inspirada em ícones tropicais como folhagens e flamingos (2). /// Filha dos queridos Danielle e Valdísio Pinheiro, Livia completa 15 anos hoje, e celebra a data com missa de Ação de Graças, reunindo a família. Dia 16, ela ganha festa no Barbra's Eden (3). /// Márcia e Márcio Távora são só orgulho do sobrinho Rafael Bezerra, que noivou com Isabella Vasone, em São Paulo (4).



Carol Bezerra, Benedito dos Santos e Itamar Gonçalves (1)



Otávio e Adriana Queiroz e Marcela Pinto (2)



Lívia Pinheiro (3)



Márcia Távora, Rafael Bezerra, Isabella Vasone e Márcio Távora (4)

Registros

Em solenidade no último dia 11, o Skal Internacional de Fortaleza premiou o desempenho de diversas personalidades e gestores ligados ao turismo no Estado. Entre os destaques da noite, o reconhecimento de Fortaleza, Caucaia, Camocim e Juazeiro do Norte como Destinos Turísticos Inteligentes (1), (4) e (5). /// Silvinha Carneiro e Cláudia Fujita comemoraram juntas seus aniversários com o grupo das amigas Divas, em animado almoço no Gran Marquise (2). /// Dely Macêdo Sátiro e Inácio Aguiar Alves oficializaram a união em tocante cerimônia ao cair da tarde, no Grand Royal, na Praia do Futuro, registrada pelo fotógrafo José Leomar. Os noivos seguiram em lua de mel para os Estados Unidos (3).



Colombo Cialdini, Priscilla Cavalcanti, Ana Cláudia Martins e Epitácio Vasconcelos (1)



Cláudia Fujita e Silvinha Carneiro (2)



Dely Macêdo Sátiro e Inácio Aguiar Alves (3)



Rodrigo Pereira, Anya Ribeiro, Mônica Aguiar e Naumi Amorim (4) Rodrigo Pereira, Anya Ribeiro, Mônica Aguiar e Naumi Amorim (4)



Priscilla Cavalcanti e Regina Pinho (5)

Tempo de celebrar

Regina Alice e Danísio Correa receberam sábado, para confraternização, a turma de amigos da Uece, da época em que Danísio era reitor da Universidade. Próxima segunda-feira, Regina se confraterniza com Ana Maria Pinto, Ana Teixeira, Mirian Almada, Neda Gonçalves, Júlia Castelo Branco, Simone Jucá e Selma Pagneretti, ex-alunas do Colégio da Imaculada Conceição.

Sábado, Sylvia e Marcílio Fiuza receberam para confraternização natalina e comemoração dos 60 anos do anfitrião. Presenças de Excelsa, Arthur, Ana Luíza e Urbano Costa Lima, Marcy e César Fiúza, Cristina e Chiquinho Aragão, Verônica e Marcelo Gentil, Elusa e Totonho Laprovítera, Inês e Roberto Porto, Mônica e Francisco Assis.

Silvana Brígido, Sandra Fujita, Andréa Delfino, Cláudia Gradvohl, Simone Jereissati, Bebel Ary Pereira, Zilda Pessoa, Martinha Assunção, Nara Amaral, Ana Virgínia Martins, Najla Correa, Inês Cavalcante, Amélia Brandão, Bebel Ciasca e Marjorie Marshall na turma que cantou parabéns para Silvinha Carneiro e Cláudia Fujita, no Gran Marquise.

Bastidores

Denise Montenegro não cabe em si de tanta emoção: descobriu que vai estrear como avó, do baby que Rafa e Dado estão à espera.

Gabriela de Castro e os filhos participam, hoje, da solenidade de entrega do Fórum Autran Nunes, após reforma de modernização. O prédio homenageia o saudoso marido dela, desembargador do Trabalho Manoel Arízio Eduardo de Castro.

Em festa

Eveline Pessoa e Roberto Araújo Jr. Recebem amanhã, para jantar em seu apartamento, em comemoração às Bodas de Ouro de Regina Lima e Roberto Araújo. Antes, a família se reúne em missa celebrada pelo padre Eugênio Pacceli, no Santo Inácio.

Ana dos Santos ganha homenagem antecipada de aniversário, dia 15, em almoço articulado por Rita Cruz no endereço de Paulinha Bezerra.

Campanha

Às voltas com a reforma do living e da cozinha de Denise e José Bastos, a arquiteta Miriam Bastos está engajada também na campanha de arrecadação de cestas básicas e água mineral para comunidades do município de Ocara, junto do grupo articulado pela a artista plástica Patrícia Costa.

Beauty

Celebrando os 20 anos da Westfall, Morgana Ximenes lança sua própria marca de roupas, cujas peças vão se juntar às criações de grifes internacionais da loja. /// Com residência fixa em Paris, o coiffeur Marquinhos fará temporada de atendimentos em Fortaleza, entre os dias 15 e 31, no salão La Rouge.

Agenda

O governador Camilo Santana e empresário Fernando Cirino Gurgel serão os homenageados deste ano com a Comenda Sebastião de Arruda, entregue pelo Simec, em solenidade nesta sexta, no Coco Bambu por Toca.

Com Cacau Protássio no elenco, a comédia "Deu a Louca na Branca" tem apresentações marcadas no sábado e domingo, às 21h e às 19h, respectivamente, no Theatro Via Sul.

Curtas

Em semana de comemoração familiar, Kátia Maggy celebrou o aniversário do marido Armando Martins e o ABC do neto Victor, filho de Karla e Ubiratan Vieira. /// Joyce Ary Brandão e Lourdinha Rodrigues são as aniversariantes de hoje. /// Leuda Moreira hospeda a amiga de longa data, Sigrid Preuss, vinda da Alemanha. /// Ao lado dos filhos Marcos e Tarso Ary, com Thaís e filhas, Edgard Ary passou o aniversário em Orlando. /// Frankley Charles assinou, terça, produção e casting do desfile de moda Noivos da Balreis. /// Aniversariante de ontem, Juliana de Paula formou-se em Clínica de Saúde na USP.