Márcia Travessoni: Missões

00:00 · 17.01.2017

Enquanto o governador Camilo Santana está em missão oficial no Oriente Médio e Ásia Ocidental, a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Iracema do Vale, assume a gestão do Estado. "Desejo à desembargadora Iracema boa sorte na condução do nosso Estado durante os próximos dias", disse o governador em seu perfil no Facebook.

Roteiros

Após tour por Madrid, Raquel e Hugo Machado Segundo seguiram para Córdoba e Sevilha, onde os filhos Hugo e Paulo Ramos Machado assistiram à uma partida do Real Madrid.

Às voltas com os preparativos do grande encontro de profissionais do ramo de festas infantis, marcado para o dia 28 em seu Oba La Lá, Ane Freire Alcântara foi a Buenos Aires participar de mais um módulo do mestrado em Psicanálise.

Lounge

Na avant-première do Coco Bambu Lounge & Music, Carlos Otávio, Bruna Diógenes, Beatriz Tajra, Felipe Barreira, Ticiana Barreira e André Parente, Waldemar e Cláudia Cartaxo, Ana Carolina Fontenele, Ivan Bezerra, Idésio Rolim, Amazônia e Augusto Vasconcelos, Ana Cristina Camelo, Watson Viana, Munik Nunes, Ângelo Figueiredo, Sandra Mourão, Gustavo Serpa, Carla e Pedro Garcia, Fátima Duarte, Mano Alencar, Virna Frota e Felipe Alencar, Leo Gondim, Izabela Fiuza e Márcio Menezes, Branca e Racine Mourão, Synara Leal, Constantino Dias e Talynie Mihaliuc , Lorena Pouchain e Lúcio Bonfim e Lilian Porto, que atuou na organização.

Encontros

Com boa música foi comemorado, sábado, o aniversário de Irautã Freitas, no Náutico. Por lá, Carol e Ruy do Ceará Filho, Simone Bellin, Vera e Ivan Mota, Vera Rocha, Mônica Arruda, Leuda Moreira, Selene Bezerra, Myrtes Antunes, Islay Rangel, Juliana e Marcondes Viana, Fátima e Duca Salles, Regina Jereissati, Luciano Rocha, Martiniano Jr., Eduardo Galdino, Stela Salles, Selma Cabral, Lia Macedo, Camila e Fátima Duarte, Gilvan Magno, Helena Demmes, Dulce e Jorge Vieira.

No fim de semana no Cumbuco, Nádya e Dão Cabral tiveram como hóspedes Cecília Pinheiro, Joyce e Eduardo, Clarissa e Kalu Brandão, Nayana e Jonas Beker.

Por aí

Circularam na Yamor da Ethel: Ivonilde Costa Sousa, Ticiana Barreira, Ítala Padilha Forte, Lúcia e Jussara Ibiapina Machado, Franklin Gondim e Simone Guilhon.

Históricos

Apaixonada pela temática do tombamento de prédios históricos, a advogada Manoela Queiroz Bacelar, que lançou recentemente o livro "Tombamento - Afetos Construídos", participou, domingo, do passeio pelas edificações históricas do Centro de Fortaleza, ação dos 80 anos de fundação do Iphan. "É motivo de muita alegria ver que esse assunto, o patrimônio cultural, está passando por uma ressignificação, que é o que eu proponho no meu livro, ressignificar cada bem tombado", declarou ela.

Quem também participou das ações comemorativas do aniversário do Iphan foram Bia Perlingeiro, Gentil Barreira, Patrícia Veloso e Ivo Gomes, que prestigiaram a apresentação da Camerata da Unifor e o lançamento do livro Aquarelas do Ceará Oitocentista, no Theatro José de Alencar.

Setor

Presidente do Sindicato da Construção Pesada (Sinconpe-CE), o empresário Dinalvo Diniz reúne os associados, hoje, na Fiec, para tratar da criação de uma central de negócios, espécie de cooperativa do setor para baratear os custos dos insumos. A iniciativa promete movimentar a atividade, que é uma das que mais emprega no Estado e representa cerca de 18% do PIB cearense. As empresas do setor atuam na construção de estradas, portos, aeroportos, parques eólicos e barragens, por exemplo.

Em festa

Para comemorar os respectivos aniversários de Rosina Frota e Luciana Pearce, reuniram-se no Oui Bistrô para almoço Andréa Bonorandi, Lina Mendonça, Virna Fontenelle e Érica Sampaio.

Ainda por conta de seus respectivos aniversários, Dirce Albuquerque e Lúcia Liebmann ganham sessão parabéns nesta quinta, no apartamento de Zenilda Egídio.

Bastidores

Euwláudia e Danilo Fontenelle, Solange e Juvêncio Viana, Luís Dias e Maria Vital reuniram-se domingo, em animado almoço, com Alexandre Barroso, que mora em São Paulo. /// Verinha Valente está radiante: ganhará mais um netinho, desta vez de Erico e Louise Valente.

Agenda

Eduardo Carneiro e Alisson Félix homenageiam o ícone da cultura nordestina, Patativa do Assaré, com o espetáculo "Cantos de Patativa", dia 18, às 12h30, no Cineteatro São Luiz. A apresentação gratuita faz parte da programação do Curta São Luiz.

O Teatro Máquina leva ao palco do Teatro do Dragão do Mar, dia 21, às 19h, o espetáculo "Máquina Fatzer - Diga que você está de acordo!", inspirada nos fragmentos da obra de Brecht. A entrada é gratuita.

Quem passar pelo Centro da Cidade pode conferir, também, a exposição "Rio dos Mares de Morros", de Francisco Ivo, no Espaço Cultural dos Correios.

Entre amigas

Para celebrar seu aniversário entre as amigas queridas, Ana Cristina Wolf escolheu a Casa de Moá, deixando à cargo da chef Louise Benevides o preparo das delícias que regaram o encontro. Além de Karla Ito e Layla Fujita, no clique com a aniversariante, estiveram presentes nomes como Lenise Rocha, Mariana Rolim, Arlene Fialho e Anna Paula Rezende.

Giro

Performance bastante aplaudida no Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga e que rendeu a gravação de um CD e de um DVD, Concerto para Moviola, show do pianista, compositor e arranjador Ricardo Bacelar - no clique acima de Alana Andrade -, estará no Cineatro São Luiz, dia 21, às 19h30. No repertório, clássicos do jazz internacional e pérolas da música brasileira. /// luxo e elegância darão o tom do baile de máscaras organizado por Dito Machado e Ana Cláudia Canamary, dia 10, no La Maison Buffet. A Black Mask, como foi batizada a festa, será inspirada nas cores preta, dourada e vermelha. /// da filha Luiza Cristina Barteldes e de Henrique Farina, Irineide Silveira ganhará, em maio, o primeiro neto homem. /// a comemoração do aniversário de Renato Thomaz levou uma turma animada ao L'Ô 142, no último sábado. /// hoje é o B-Day de Glorinha Nogueira, Odely Viana e Sarah Rebelo que brinda ao lado da família, no Dalla's. /// com os filhos dela, Ivana Bezerra e Alexandre Rangel estão de férias por Orlando e Miami.

Comemorações

André laprovítera brinda hoje seus 33 anos recepcionando, ao lado da esposa Larissa, amigos e familiares em encontro intimista. Na última sexta, ele participou no tradicional almoço na casa dos pais, Márcia e Gera Teixeira.

Destaque

O presidente da Academia Cearense de Letras, José Augusto Bezerra, e o jornalista e escritor Lira Neto - acompanhado de Adriana Negreiros - também prestigiaram a programação do Iphan, no Theatro José de Alencar.