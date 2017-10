Márcia Travessoni

00:00 · 13.10.2017

A desembargadora Iracema do Vale (na foto com João Soares) foi empossada, na última terça, pela ministra Cármen Lúcia, como membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo a primeira a primeira desembargadora do Poder Judiciário cearense a integrar a entidade. Ela ocupará o cargo durante dois anos.

Joias

As designers Bruna Bortolotti, Carolina Figueiredo, Jamylle Weyne, Suyenne Lemos e Evelyn Matthews vão expor seus trabalhos na segunda edição da Feira de Joias da Casa Cor Ceará, em evento montado na Praça #sertaoconnect. A exposição acontece nos dias 13 e 14, das 17h às 22h; e no dia 15, das 16h às 21h.

Em família

Em meio a workshops, atendimentos e congressos na Europa, Márcio Crisóstomo aproveitou para passar um tempo com a esposa Manoela e a filha Marina. A família visitou Wroclaw, na Polônia, a capela da mais antiga mina de sal do mundo. Por lá, o médico recebeu um prêmio em reconhecimento à contribuição científica para o evento local.

Bastidores

Vando Figueiredo, Júnior Gomes e Lilian Quinderé à frente de mais um projeto de arte a ser lançado no dia 25, às 19h, no Pipo Restaurante, com participação da consultora Ignês Fiúza. /// Também no Pipo, Cláudia Rebouças comemora aniversário, na noite de hoje, com jazz session para os amigos.

Assinatura

Com um projeto superatual assinado por Brenda Rolim, a hamburgueria Ordones Sandwish Shop vai inaugurar segunda unidade ainda esse ano, na Varjota.

Casórios

Noivos de hoje, Lívia e Gustavo Linhares escolheram o Salão Prattes do Teka's como cenário da recepção de seu casamento. Para a decoração, Kátia e Karla Maggy usarão peças douradas e de cristal.

O casamento de Maristela Gomes e Márcio Gurgel, dia 14, acontecerá na Igreja do Líbano, com recepção no La Brasilerie. Cláudia Philomeno vestirá a noiva, as damas de honra e a mãe do noivo, Lúcia Gurgel.

Athénée foi palco, último dia 11, da festa nupcial de Kamylle Prado e Guarani Neto. Cerimonial de Larissa Maia, bolo do Bom Bocado e som de Nagib Acário deram a tônica.

Em festa

Cristina Miranda, Helena Cidrão, José Emygdio, José Auriz Barreira Filho, Lenilza Campos, Luciano Moreno e Lia Macedo mudam de idade nesta sexta-feira. /// Nascidos na mesma data, Mirtes Antunes e o filho Nelson Antunes dividirão os parabéns no almoço em família, amanhã.

Willian Aguiar Osterno comemorou seu ingresso nos 70 anos em bonita festa na cidade de Parnaíba (PI), com a presença dos doze irmãos, entre eles, o decorador Jacaúna Aguiar.

Plus

Dia 10 de novembro, no Theatro José de Alencar, será eleita a mais bela cearense com manequim acima do 44, na 6ª edição do Miss Plus Size Ceará.

Giro

Com decoração em clima de selva assinada pela Efestta , Carolina Aragão e João Bruno movimentaram o salão de festas do Mansão Macedo com a comemoração do primeiro aninho de João Eudes Neto. O evento teve buffet do Plus e bolo da Doceville. Monique, Clóvis e Clóvis Rolim Neto marcaram presença (1 e 5). /// Para drinques e agradável bate-papo, Nádya Cabral recebeu sua fiel turma de amigas para fim de semana na casa de praia do Cumbuco (2). /// Reunindo a família, Ada Faganello prestigiou, em São Paulo, a comemoração do segundo aniversário da netinha Lorena, filha de Priscila e Thiago, que celebraram em clima de chegada da Primavera (3)e (4).

Paixão milanesa

Milão já esteve em roteiros anteriores da dermatologista Cinira Cruz, mas o patrimônio cultural e a receptividade da cidade italiana a fizeram retornar ao local, sete anos depois da primeira visita. "Milão é uma cidade encantadora, um centro de cultura e de moda, e o que também me encanta é a receptividade e o calor humano dos milaneses. Eles são naturalmente elegantes", atesta Cinira. Na recente passagem por lá, ela assistiu, com o marido Aluisio Cruz, a um espetáculo do balé Onegin no Teatro Scalla, com direito à orquestra. "É imperdível", garante. Além disso, admirar as belezas arquitetônicas da cidade, com seus castelos e museus, foi um dos programas favoritos da dermatologista. A beleza arquitetônica do Duomo Cattedrale Di Milano, da Galleria Vittorio Emanuele II, além do Castelo Sforzesco com suas exposições permanentes e temporárias", lista.