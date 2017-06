Márcia Travessoni

00:00 · 13.06.2017

A C. Rolim Engenharia segue cumprindo a missão de florear o Parque do Cocó com 40 mil mudas nativas. No último sábado, Pio Rodrigues, Ticiana Rolim Queiroz e Edson Queiroz Neto ajudaram no plantio de mais mudas, atividade que fez parte de uma programação especial com instrutores de yoga e trilha ecológica. Na semana passada, a construtora viabilizou, ainda, a visita de alunos de escolas da rede pública ao local.

Registros

Ava Queiroz Machado nasceu no último dia 8. Marília, Did e o pequeno Ben estão radiantes com a chegada da princesa. /// Vistos no Colher Restô: Ivens Jr, Lucca e Luciano Dias Branco, Mazé Jereissati e Bonfim.

Em festa

Filha de Liliana e Fernando Linhares, Maria Eduarda completa 15 anos e celebra com party dia 14, na casa das Dunas. /// Para comemorar a nova idade, Idalmir Feitosa ganha missa de Ação de Graças, às 19h de hoje, na Igreja Nossa Senhora das Graças, no Hospital Militar.

Aniversariante de ontem, Yolanda Araújo foi para Campos do Jordão, em São Paulo, acompanhada da irmã Neuman Rocha. /// Hoje também é o aniversário de Denise Rolim, Noberto Pinheiro, Fernanda Ferreira e Afrânio Barreira.

Bastidores

Após temporada na capital cearense com os pais Wilma e Irapuã Nobre, Flávia Nobre retornou a Manchester. /// Saile Simões comanda, hoje, mais uma edição do bazar Anjo Colours, com direito a brindes.

Presenças

No relançamento do livro de José Augusto Lopes, sábado, na Associação Cearense de Imprensa (ACI): Lucila e Paulo César Norões, Marilze Studart Rocha, Diogo Fontenelle, Regina Pires do Rio, Lina Cavalcante, Ricardo Coelho, Flávio Torres, Paulo Verlaine e Salomão de Castro, além de membros da diretoria da ACI, como Emília Augusta Bedê e Ângela Marinho.

Conferindo as peças de Isaac Furtado, na mostra QR Portrait, na Brava Wine: Lúcio Alcântara, Danielle e André Linheiro, Branca e Racine Mourão, Felipe Adjafre, Marcela Feitosa, Rodrigo Maia, Wilson Loureiro, Danilo Arruda, Sobral Jr., Adroaldo Carneiro, Cláudia e Aristênio Canamary, Aparecida e Ricardo Alencar.

Por aí

Para conferir as novidade da Casa Cor São Paulo, Rodrigo Maia viaja esta semana para a capital paulista. Este ano, o arquiteto participará da Casa Cor Ceará, assinando o living. ///Beth e Lúcia Pinto receberam no fim de semana Hugo e Nilce Battaini, que vieram de Natal e São Paulo, respectivamente.

Empreendimento

Com experiência no ramo de beleza masculina, Rennan Perdigão uniu-se a Lorena e Isabela Veloso para investir em cuidados para as mulheres. O trio inaugurou recentemente um espaço na Parquelândia, que conta com serviços de beleza, estética, espaço gourmet e venda de semijoias.

Homenagem

O presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, e o deputado Leonardo Araújo realizam sessão solene em comemoração aos 88 anos de fundação do Náutico Atlético Cearense, dia 22, às 18h, no Plenário 13 de Maio.

Alianças

Nesta quarta, Raquel Costa e Jorge Hildo Furtado Leite Neto trocarão alianças em cerimônia na Igreja do Líbano. Em seguida, receberão os convidados no Salão Mar do La Maison. Décor de Márcia Mindello e cerimonial de Vitória Costa. Filhos de Regina e Roberto Costa Lima e de Rita e Paulo Cruz, os noivos passarão a lua de mel em Roma, Veneza e Paris.

"O pensamento é a grandeza do homem"

Blaise Pascal - Filósofo, físico e matemático francês

Agenda

Com programação agendada para o dia 14, no Teatro RioMar Fortaleza, a comemoração dos 20 anos da Coopercon marcará, também, a posse da nova diretoria da entidade, que terá à frente Emanuel Capistrano.

A banda Biquini Cavadão se apresenta em Fortaleza dia 15 de julho, na Praça Verde do Dragão do Mar, com o show da turnê de divulgação do novo álbum de trabalho, "As Voltas que o Mundo Dá".

Ator, comediante e mágico, Gabriel Louchard - que integrou recentemente o elenco da novela Rock Story - se apresenta em Fortaleza, dia 18 de junho, às 20h, no Theatro Via Sul, com o espetáculo "Como é que pode?".

Praianos

Na lista de convidados ilustres do casamento de Mariana Pinto e Lucas Ximenes, em Flecheiras, Desirée e Galvão Bueno (na foto acima) estavam entre os mais animados. O casal já havia prestigiado, no ano passado, as bodas de 25 anos de casados de Alexandra e Fred Pinto, pais da noiva, também em Flecheiras. O nadador Gustavo Borges integrou a lista de personalidades que compartilharam da felicidade da união de Lucas e Mariana, no último fim de semana. Também presentes na cerimônia: Adriana e Otávio Queiroz, Alessandra e Erivaldo Arrais, Patrícia e Amarílio Macedo, Bia e Cláudia Gradvohl, Adriana Bezerra, Lilian Porto, Norma Câmara, Liliana Diniz, Larissa e Pedro Neto. /// na abertura oficial da programação de São João do Estado, o Shopping Benfica, em parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce) definiu os destaques deste ano. Laila Sales, da quadrilha junina Esperancinha, foi eleita a Princesa, enquanto Taiane Mendes e Diogo Costa, da quadrilha Lenha e Fogo, venceram como Casal de Noivos, todos na categoria Mirim. /// Miriam e gerardo Bastos reuniram a família, sábado, para comemorar antecipadamente o aniversário dele, que foi na última segunda.

Roatrip

De férias no Canadá, Afrânio e Daniela Barreira dizem que estão fazendo uma das viagens mais lindas do caderninho de descobertas do casal: uma roadtrip pelas montanhas rochosas do país, roteiro de quase 1.800 Km passando por cachoeiras, lagos e animais selvagens. "Saímos de Toronto de avião até Calgary. De lá, pegamos o carro em direção ao Fairmont Chateau Lake Louise, o único que fica às margens do Lake Louise, de água transparente azul turquesa, e que se transforma ao longo do dia. Chegamos lá dois dias após a água ter descongelado", narra Daniela.

Destaque

Newton Whitehurst, Elizabeth Guabiraba, Jaqueline Medeiros e Solon Ribeiro, clicados na abertura da exposição "O olhar que espreita por meus olhos", com as obras de Solon. A mostra segue em cartaz até o dia 8 de julho, na Sem Título Galeria de Arte. Foto: Iratuã Freitas.

Negócios

Em encontro durante a Fortaleza Brazil Stone Fair, a prosperidade dos negócios esteve em pauta: enquanto o diretor da Tecer Terminais Portuários, Carlos Maia, comemorava a movimentação de mais de 5 mil toneladas de rochas ornamentais no último ano no Pecém, o diretor da CSP e presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial do Porto do Pecém (AECIPP), Ricardo Parente, enfatizava os bons resultados das empresas do porto, em especial a CSP, que já está funcionando com 100% de sua capacidade.