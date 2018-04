Márcia Travessoni

00:00 · 30.04.2018

A eleição para o membro que vai ocupar, na Academia Cearense de Letras, a vaga do acadêmico Carlos D’Alge, será dia 10, às 15h. A comissão eleitoral designada pelo presidente Ubiratan Aguiar é composta por Flávio Leitão, Giselda Medeiros e Lourdinha Leite Barbosa.

Em mais uma reunião das Amigas do Livro, as anfitriãs Núbia Nogueira e Neide Azevedo receberam quarta-feira, no Oba La Lá: Celma Prata, Cybele Pontes, Constança Távora, Bernadete Bezerra, Suzana Ribeiro e Margarida Magalhães.

Anfitriões

Em seu endereço na capital paulista, Ravi Macedo recebeu, para drinques e bate-papo, Bruna Magalhães, Bia Gradvohl, Wagner Teixeira Neto, Bruno Parente, Vinícius Machado, Dácio e Ismara Pontes.

Para o feriado, Andréa e Dante Bonorandi foram para a Lagoa do Uruaú levando Rebecca, Lucas e Dante Filho, Marina Severiano, Lina e Beto Mendonça, Carol Mendonça e Pedro Jereissati.

Em família

Para a filha Emanuelle, Emmanuel Arruda ofereceu um jantar para a família, no Dallas. Adriana e Samuel Arruda, Danielle e Antônio Gomes e filhos, Mônica Arruda, Nina Martorano, Margarida Borges, Narcélio Miranda e Albanisa Frota prestigiaram.

Flávia Mendes Bezerra e Mateus Moraes receberam a família, quinta-feira, para comemorar os 75 anos do pai dela, Ademar Mendes Bezerra.

Bastidores

Inês e César Cals Neto participaram na última semana, em São Paulo, da solenidade de abertura de capital do Hapvida, na Bovespa. O processo foi conduzido pelo filho deles, Bruno Cals, CFO do grupo Hapvida. O casal aproveitou o fim de semana na capital paulista para curtir o filho Cesinha e a família.

Regina Alice já se organizando para receber a família no Dia das Mães, com um bom sambinha, ao som de Carlinhos Palhano.

Em festa

Ao mudar de idade, Marcília Tavares recebeu homenagem surpresa articulada pela neta Marcilinha, com direito a bolo e velinhas, quarta, no Quintal da Yamor da Ethel. ///Hoje mudam de idade Helena Macedo, Michel d’ Albuquerque e Rosane Quezado.

Preparativos

Claudiana Loureiro e Viviane Almada se reuniram na última semana para acertar detalhes do evento de noivas que acontecerá dia 22 de maio, no Lulla’s. Elas adiantaram que uma convidada surpresa irá agitar o mercado.

Agenda

Um dos espetáculos mais aclamados da música brasileira, o Grande Encontro está de volta a Fortaleza com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. A esperada apresentação acontece no dia 5 de maio, às 21h, no Centro de Eventos do Ceará.

Kátia Freitas faz a estreia do show “Cantar Sozinho” dia 6 de maio, no Cineteatro São Luiz, às 18h. A direção musical é de Cristiano Pinho.

Novo espaço

A família Ventura recebeu, na última quinta, amigos, clientes e autoridades para inauguração da nova loja da Ford, na Av. Barão de Studart. Com um layout moderno, a nova unidade do grupo foi planejada segundo as últimas tendências de visual merchandising do mundo. A decoração do evento foi assinada por Dito Machado.

Solenidade

Em solenidade bastante concorrida, último dia 26, o advogado Meton César de Vasconcelos recebeu a maior comenda do Náutico Atlético Cearense: o título de Sócio Grande Benemérito. Entre as personalidades que prestigiaram o evento, o empresário Roberto Macêdo; o comandante da 10ª Região Militar, Gen. Fernando Mattos; os comandantes do 3º Distrito Naval, vice-Almirante Joése Leandro, Capitão dos Portos do Ceará e Capitão de Mar e Guerra, Madson Cardoso Santana, e o Comandante da Base Aérea de Fortaleza, Coronel Aviador Alex Pereira de Sousa; Regina e Avelino Dutra, Edite Bringel, Waldiyr Diogo Siqueira, Expedito Borges, Henrique Alcântara, Rubens Studart, Affonso Taboza, Rafael Pordeus, Guedes Neto, José Rego, Henrique Vasconcelos, Rui Guilhon e Ana Flávia Vasconcelos e muitos outros.