Márcia Travessoni

00:00 · 10.07.2018

Liana e renato Thomaz celebraram, com encontro cheio de brasilidade, a chegada da Água de Coco na Casa Pau-Brasil, concept store sediada em Lisboa que reúne apenas marcas brasileiras. A beachwear cearense chegou no mercado europeu com as peças da coleção "Brazil com Z", lançada no último SPFW. Rui Gomes Araújo e Teresa Nogueira Pinto - clicados com Liana e Renato -, foram alguns dos nomes que prestigiaram o evento.

Anfitriã

Sandra Mourão é quem está responsável pelas boas-vindas, em nossa cidade, à jornalista Chris Rudge Leite e à empresária paulista Thaiz Pitt.

Congresso

Com o tema "A cultura do Nordeste", o VI Congresso de Escritores, Poetas e Leitores do Ceará acontece nos dias 24 e 25 de julho, na Casa de José de Alencar. Articulado pelo líder cultural Auriberto Cavalcante, o evento terá entre os palestrantes nomes como Batista de Lima, Oswald Barroso, Roberto Moreira e Júnior Bonfim.

Balanço

Coordenada pela deputada Augusta Brito, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará visitou, do ano passado até junho de 2018, 23 escolas em todo o Estado, realizando debates e ações de conscientização para combater a violência doméstica e promover a equidade de gênero. Além disso, a Procuradoria estimulou a implantação de uma iniciativa semelhante nas câmaras municipais de Frecheirinha, Meruoca e Trairi.

Grande prêmio

Apaixonados por cavalos, os proprietários do Haras Primavera, Haras New Cruxaty e Fazenda Haras Claro promoveram, no fim de semana, mais uma edição do Grande Prêmio e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show no Jockey Club Cearense. Rafael Leal - clicado acima com Silvinha e Eduardo Leal e Aline Vilar - foi um dos anfitriões do evento, que contou com Rancho RM e Fazenda São Francisco como convidados. A vitória foi da Fazenda Haras Claro, que conquistou o primeiro lugar com o cavalo Luck Bryan Corona, montado por L. S. Pereira. O segundo lugar foi de Yndiana Lake Ease, do Haras New Cruxaty, montado por V. Barroso.

Decisões

O jornalista Alexandre Garcia resumiu muito bem o impasse jurídico: o desembargador plantonista não tinha atribuição para decidir; Sérgio Moro recebeu a ordem ilegal; consultou o desembargador relator do caso e recebeu a determinação para não soltar o ex-presidente Lula, preso desde abril deste ano. O desembargador plantonista insistiu, então, que era competente e aí se instaurou o que se chama de "conflito positivo", quando dois julgadores entendem, ao mesmo tempo, que são competentes.

Até que o presidente do TRF-4, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, decidiu que o competente mesmo era o desembargador relator, e que Moro tinha razão.

Bastidores

Jeritza Gurgel é só orgulho do trabalho da mãe, Ângela Gurgel, que assina, em parceria com Vinícius Augusto Bozzo, o documentário "Luz, Câmera e Barreto", que conta a história do produtor Luiz Carlos Barreto. A obra foi produzida para a TV Assembleia e está disponível no YouTube.

O Lide Ceará inicia, próximo dia 18, uma série de debates com os coordenadores dos planos econômicos nos candidatos à presidência líderes nas pesquisas. O primeiro convidado é o economista Paulo Guedes, fundador da Bozano Investimentos e coordenador do plano econômico do presidenciável Jair Bolsonaro. O encontro é fechado para convidados.

Memórias de viagens

Lúcia Praciano e Tadeu Costa voltaram recentemente ao arquipélago de Fernando de Noronha, destino que o casal visitou, pela última vez, há 25 anos. No retorno ao lugar paradisíaco, onde ficaram por uma semana, acompanhados da família, os dois constataram as mudanças pelos quais o local passou, e boa parte delas com aspecto positivo: a infraestrutura evoluiu, junto do cuidado com a preservação do meio ambiente.

Manifesto sustentável

Administrador de dois shoppings em Fortaleza, o Grupo JCPM lançou, no último dia 4, o Manifesto de Sustentabilidade, que reúne premissas e ações que estão sendo desenvolvidas nos shoppings do Grupo para estimular as boas práticas de cuidado com o meu ambiente no dia a dia das pessoas. Lala Deheinzelin e Chico José - no clique acima com Gian Franco e Michele Ribeiro - foram os convidados para palestrar no evento de lançamento do manifesto.

Destaque

A nutricionista Ana Cristina Wolf acabou de retornar de São Paulo, onde participou de um curso focado na individualidade genética, ministrado pelos médicos Victor Sorrentino e Luciano Bruno, clicados acima com ela.

Em festa

Cristina e Chiquinho Aragão celebraram 35 anos de casados com roteiro romântico por Buenos Aires e Mendoza, na Argentina. /// Flávio e Roberto Fontenele receberam em seu apartamento, sábado, para comemorar o aniversário dela com almoço em família, cercados de carinho.

Eduardo Queiroz Leite muda de idade nesta terça-feira. /// Quarta, é a vez de parabenizar Ana Cristina Camelo.

Com a presença da filha Ana Luiza - que reside em São Paulo e veio para Fortaleza especialmente para celebrar a data - Adriana e Cláudio Cruz brindaram o aniversário dela ontem, com a família reunida em casa.