Márcia Travessoni

00:00 · 27.02.2018

Bastante representativa a presença de mulheres empresárias no encontro com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, promovido pela presidente do Lide Ceará, Emília Buarque. Graça da Escóssia, Regina Dias Branco e Ticiana Rolim Queiroz foram algumas das personalidades que ouviram a fala do ministro, pré-candidato à presidência. Na ocasião, além de falar sobre desenvolvimento econômico, Meirelles admitiu a possibilidade de se integrar ao MDB de Temer para a candidatura, mas ponderou que somente em abril terá uma resposta oficial.

Registros



Semana passada, a advogada Imaculada Gordiano recebeu, no lobby de seu escritório, empresários e advogados para o lançamento do livro "O Direito Imobiliário como Vetor da Retomada de Crescimento", publicação na qual o escritório dela contribuiu com um artigo sobre a alienação dos terrenos da Marinha. /// De São Paulo, onde organiza o próximo desfile do São Paulo Fashion Week (SPFW) para o fim de abril, Inês Villaventura coordena, até o dia 28, a promoção nas lojas de Lino. /// Clébia Cunha reuniu a família domingo, no Regina Diógenes, em volta do marido José Cunha, que mudava de idade. /// dia 21 de março, Adélia e Paulo Magalhães inauguram a marca Haus, de móveis planejados, em uma festa superbacana e cheia de surpresas, com a apresentação musical de Camila Marieta. /// Tida Leal hospedando em Fortaleza as primas Marianne Gentil, do Rio, e Patsy Gentil, de São Paulo. /// Paula Athayde acaba de retornar de São Paulo com novidades das feiras de festas e decoração.

Hípicos



Após temporada de férias na Suíça, Sérgio e Alessandra Bezerra retomaram os treinos na Hípica Jundiaí, preparando-se para competir nos próximos fins de semana no Clube Hípico Santo Amaro, em São Paulo. Em dezembro do ano passado, Sérgio recebeu prêmios com seus cavalos Chicago (primeiro lugar) e Tocantins Bawani (terceiro), durante a XX Copa Santo Amaro.

Acadêmicos

Em mais uma iniciativa de resgate da cultura e da memória histórica de personalidades cearenses, o Instituto Myra Eliane e a Universidade Federal do Ceará (UFC) lançam hoje, às 10h, o Concurso de Monografias "O Cearense 2018 - uma releitura da obra clássica de Parsifal Barroso", no gabinete do reitor da UFC.

Rosângela De Francesco muito orgulhosa da filha, a oftalmologista Ticiana De Francesco, que está indo morar em Campinas para cursar uma especialização na Unicamp, no renomado centro de glaucoma.

Raquel Machado foi para Minas Gerais, sexta-feira, para proferir palestra sobre como fazer pesquisa no Direito, na Faculdade Dom Hélder, e passou o sábado avaliando trabalhos científicos.

Da Europa

Um time de gente bonita e antenada circulou, semana passada, na Lisieux Maison para conferir de perto o lançamento da coleção da grife francesa Dior, capitaneada pela italiana Maria Grazia Chiuri. Na lista de presenças, Lúcia Praciano - que evidenciou sua paixão pela Itália indicando o vinho Lunático, da região da Puglia.

Exposição

Já se encontram em Roma para abertura da exposição Arte Moderna in Brasile da Coleção da Fundação Edson Queiroz: Lenise e Cláudio Rocha, Renata Jereissati, Paula e Sílvio Frota, Felipe Rocha, Mirella e Cláudio Rocha, Bruna Waleska e Rodrigo Frota.

Encontros

Sábado, Cristiana e Lucinho Carneiro receberam, para almoço, Aline Félix e Igor Queiroz Barroso, Maira e Aderaldo Silva, Eveline e Lisandro Fujita, Carla e Carlos Pereira.

Regina Alice e Danísio Correa recepcionaram sexta-feira, para happy hour, os filhos e o casal francês Katia e Bernard Letretollec para ouvir o relato de Marcelo Bezerra sobre a Transilvânia, onde esteve recentemente.

Bastidores

As arquitetas Priscilla Távora Ximenes Becco e Naiana Lima estão encantadas com o curso de História da Arte ministrado por Sandra Viana. /// Izabeli Leitão, Safira Moreira e Márcia Andréa, mais turma de amigas, preparam uma homenagem para comemorar o aniversário de Betinha Pessoa, dia 1º, no Balcone Restô.

Jacaúna Aguiar convocado para assinar a decoração da festa de formatura da turma de Engenharia Civil, dia 3, no Salão Cidade do La Maison. Mafrense cuida do cerimonial.

Literários

Sexta-feira aconteceu a solenidade de posse da presidência da Academia Metropolitana de Letras, na sede da Academia Cearense de Letras (ACL), situada no Palácio da Luz. Acompanhado da esposa Aurila, das filhas e dos genros, Régis Frota assumiu a direção da entidade, e foi prestigiado, ainda, pelo presidente da ACL, Ubiratan Aguiar. Marimilia e Flávio Leitão, Júnior Bonfim, Luiziana Esteves e Seridião Montenegro, Neuma e José Cláudio Carneiro, Stela e Marco Salles, Cláudia e Marcos Fernandes e Grayciane Cordeiro entre os presentes na cerimônia.

Preparativos

Toca Couto chegou da Bélgica e da Alemanha com muitas novidades em chocolate para a Páscoa e lançamento para mesas de doces.

Agenda

Para comemorar os aniversários das alunas nascidas em janeiro, fevereiro e março, a Associação das Ex-Alunas do Colégio da Imaculada Conceição (Aecic) promove hoje, às 16h, a "Revoada ao Viveiro Adorado". Além do tradicional Bolo de Velas, haverá apresentarão da programação anual e o início do processo de seleção das candidatas à Comenda Mulheres em Destaque 2018.

O lançamento do livro "Ausência - Memórias Ancoradas", de Rian Fontenele, em São Paulo, será dia 13, às 19h30, no Itaú Cultural. /// O próximo show do Jazz em Cena, no CCBNB, acontece sábado, às 19h, com a cantora Anna Canário.

Destaque



Último dia 21, o empresário Joel Pivotto – no centro do clique com Eugênio Mendonça e João Almeida – recebeu arquitetos e designers para uma experiência imersiva que explora nuances do design. Os convidados conferiram as últimas novidades e experimentações da área.