Márcia Travessoni: Lagostada

00:00 · 05.01.2017

A última sexta-feira de 2016 foi celebrada, no Cafe de La Musique, no Cumbuco, com a Lagostada, agito já consolidado no calendário de festas da casa. Vários ritmos deram o tom da festa, que contou com atrações como André Guerreiro e Sax in the House. A rede Cafe de La Musique, fundada em 2005 e hoje com várias casas espalhadas no País, fechou o ano passado com um sucesso estrondoso.

Luís Antonio Valadares, Rayssa Cavalcante, Carol e Bruno Borges

Ítalo Girão, Greg Guardião e Clara Franck

Cristiane e Fernando Gurgel

Fernanda Abreu, Carina Tavares e Aléxia Duarte

Mercado premium

Tem DNA cearense a quarta rede de lojas Apple Premium Reseller que está prestes a inaugurar no País: a iOne, do grupo Ibyte. A primeira loja, com sede no North Shopping Fortaleza, deve abrir até o fim de janeiro, segundo adianta o gerente de marketing da Ibyte, Nelson Gurgel. "Estamos com uma expectativa muito grande e já estamos prospectando lojas fora do Nordeste. A iOne tem ainda outro diferencial, que é a assistência técnica credenciada pela Apple, dentro da loja", destaca ele.

Uma unidade em Teresina (PI) e outra em Campina Grande (PB) também já estão confirmadas. Dentre as redes de lojas exclusivas da Apple no Brasil, a iOne não é apenas a primeira cearense, mas também nordestina a ingressar nesse mercado de tecnologia premium, diz Nelson.

Registros

Este ano, Wayne e Cláudio Moreira e os filhos Yago e Eduardo (com Vanessa Campos) passaram o Réveillon em Chamonix / Mont-Blanc, na França. /// Para o Mandara Lanai, seguiram para alguns dias de férias e celebração do Ano Novo: Isabela Markan e Fábio Albuquerque, Patriciana Queirós e David Rodrigues, Ana Cláudia Macedo e Leo Brasil, Melânia e Fernando Rodrigues.

Assíduas presenças nas praias, casas de espetáculos e peças teatrais do Rio de Janeiro, Geórgia Philomeno e Silvinha Carneiro foram assistir à esplêndida queima de fogos da praia de Copacabana.

Por aí

Fãs de Fórmula 1, Verônica e Ricardo Caminha levaram Ana Paula e Pedro Caminha, Atalita e Giovani Castro para assistir ao GP de Abu Dhabi, com direito a passeio em Dubai. /// Rafaela Leal, Leonardo Oliveira e o filhinho Enzo retornaram hoje para os Estados Unidos, onde residem, depois de curtirem as festas de fim de ano em Fortaleza.

Noivos

Adélia e Paulo Magalhães, Ana Lúcia e Paulo Albuquerque, Luiza e José Mário Magalhães serão padrinhos, neste sábado na cidade de Sobral, do casamento de Helaine, filha de Danielle e Raimundo Nonato Medeiros e Francisco José, filho de Micheline e José Crisóstomo Ibiapina.

Nesta sexta-feira, no Teka's Buffet (Salão Prattes), a festa do casamento de Lianna de Alencar Mendonça e Daniel Lopes Correia receberá o toque de Maggy Decorações. /// Noivas do dia 6, Alana Autran, Ana Luiza e Nádia Santos Costa escolheram seus buquês na Souza's floricultura.

Bastidores

Em dias de relax, com filhos e netos no Porto das Dunas, Lourdes Meira aproveitou a noite da virada no apartamento de Érica e Epitácio Oliveira. /// Carol Porto e Maurício Vieira, acompanhados da mãe dela, Ticiana Philomeno Gomes, receberam Patrícia e Adriano Pinheiro Maia em casa para a chegada de 2017.

No aguardo do quarto netinho, que nascerá por esses dias para Mariana e Maikell Victor Santa Cruz, Simone e Sérgio Jereissati passaram o último fim de semana do ano com a família reunida na Lagoa do Uruaú.

Gratidão

Meu sentimento é de gratidão a todas as mensagens de felicitações recebidas pelo meu aniversário, a todos que estiveram presentes na missa de Ação de Graças e, em especial, por todas as cestas básicas e produtos de higiene pessoal recebidos para doação à Santa Casa de Misericórdia e ao Morro Santa Terezinha. Muito obrigada!

Orações

Familiares de Geni Farias estarão orando em sua Missa de Sétimo Dia, hoje, às 19h, na Igreja de Nossa Senhora da Saúde. Na sexta-feira, a missa será para Marfisa Fujita, às 19h, na Igreja do Cristo Rei.

Posse

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE), conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar, realiza nesta sexta, às 9h, sessão solene de posse dos novos dirigentes para o biênio 2017/2018, no Plenário do TCM.

Parabéns

Aniversariante de hoje, Leuda Moreira comemora a data jantando com a família. Hoje, também é o B-Day de Maria Clara Dal'Olio, Jeritza Fontenele, Tarso Ary, Otacílio Vasconcelos e Virgínia Morais. /// Em homenagem a Fernandinho Bezerra, Renata Ribeiro recebeu em festa surpresa toda a família Ribeiro e Bezerra para jantar, festejando a nova idade do marido.

Startup

Idealizado pelos sócios Raphael Santana e Edivando Alves, o aplicativo PedGanha chegou como alternativa aos serviços de delivery. Com uma pegada regional, já que o aplicativo é 100% cearense, o diferencial do PedGanha é o programa de pontuação em que, dependendo do número de pontos que o cliente acumule, ele pode trocar por descontos em seu próximo pedido, troca por produtos, ou fazer doações para instituições de caridade cadastradas, como Iprede e Lar Amigos de Jesus.

Intercâmbio

Até o dia 13 de janeiro, a Pós-Unifor receberá 15 alunos de pós-graduação da Marketing da Antwerp Management School, da Bélgica. Os alunos farão um curso na Unifor e terão a oportunidade de conhecer o marketing no Brasil. Os participantes visitarão empresas locais, como Grupo Edson Queiroz. A iniciativa faz parte do Continent Master in Strategic Marketing Program.

Agenda

Localizado na Praça Luiza Távora, o Espaço Mais Infância está com programação diversificada para a criançada curtir as férias de janeiro. Construção de brinquedos, contação de histórias e exibição de filmes são algumas das atividades oferecidas no espaço, que funciona de terça a domingo, das 9h às 12h, para visitação, consulta e informações, e de 14h às 20h, desenvolvimento de atividades fixas da programação mensal.

Dia 11, às 12h30, o Cineteatro São Luiz exibe o curta "Eles Passarão, Feito Passarim", do grupo Oxente Uai. A entrada é gratuita./// Dia 20, o cantor Johnny Hooker apresenta, o show do disco "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!", também no cineteatro.

Mosaico

Titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Nicolle Barbosa, que também é presidente do PSC, acompanhou a posse do prefeito Roberto Cláudio e de Gilberto Bastos - este último, seu companheiro de partido, que foi nomeado para gerir a Regional I (1). /// Aniversariante de hoje, Virgínia Morais recebe a família em reunião íntima, em casa (2). /// junto da vice, Denise Menezes, Bismarck Maia tomou posse como prefeito de Aracati, no último domingo. Investimentos em turismo serão algumas das prioridades do novo gestor, segundo ele havia adiantado para a coluna (3).

Gilberto Bastos e Nicolle Barbosa (1)

Denise Menezes e Bismarck Maia (3)

Virgínia Morais e Lucília Loureiro (2)