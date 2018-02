Márcia Travessoni

00:00 · 21.02.2018

Com festinha inspirada no fundo do mar, os primos Matheus e Luiza comemoraram juntos seus respectivos aniversários. Filhos de Guilherme Becco e Mila Ary e de Priscilla Ximenes e Bruno Becco, eles se divertiram bastante junto dos amiguinhos e da família, no evento decorado por Aline Paes. Os doces foram do Empório Brownie e o bolo, da Marta Bolos.

Bastidores

Bárbara Freire já iniciou os preparativos da marcante festa de aniversário da filha Lia Freire, que completa 50 anos dia 11 de abril. O evento acontecerá no Barbra's Éden, buffet da família que passou por recente reforma. A party receberá decoração de Juliana Capelo e cerimonial de Mafrense Sousa.

Tendo sua Pinakotheke como produtora da exposição com as peças do brasileiro Luís Paulo Montenegro em Madri, Bia e Max Perlingeiro permanecem na cidade espanhola até sexta-feira.

Roteiros

Graça Ponte Monte Coelho, Maria de Jesus e Sílvio Frota na turma que prestigiará, sábado, no Iate Clube do Rio de Janeiro, a festa dos 90 anos de Teresinha Monte Coelho Câmara.

Enquanto Andréa Baquit e Lívio Araripe foram espairecer na Europa, Fátima e Elísio Aguiar, com as filhas Gabriella e Rafaella, e suas famílias, estiveram no Porto das Dunas.

Geração



O registro é novembro de 2017, de uma tarde ensolarada em que se reuniram, no rooftop da Desconexo Design, alguns dos nomes por trás das marcas e criações que vêm dando uma nova identidade ao cenário fashion cearense. E agora, quando começam a ferver as semanas de moda europeias, decidimos dar destaque às nossas criativas, ao trabalho feito na terrinha: Gabriela Fiúza; Karina Jalles, Amanda e Natália Viana, da Lisblu; Alix Pinho; e Ticiana Machado e Deborah Bandeira, da Les Alis.

Tedx



Comunicador, pesquisador e estudioso de tudo o que se relaciona com o consumo de moda e Economia Afetiva, o jornalista Jackson Araújo é um dos nomes confirmados para palestrar no TEDX Blumenau Salon Moda, que acontece neste sábado, em Santa Catarina. Economia Afetiva será o tema da fala de Jackson, que dividirá o palco do evento com Marina Santa Helena, Chiara Gadaleta e Renan Serrano.

Design



Crescida em meio à profusão de cores do trabalho do pai, o artista plástico Vando Figueiredo, a designer de interiores Annelise Franco elegeu o minimalismo e as cores clean como assinatura de seu ofício. Nos projetos que assina, o estilo contemporâneo é evidente, mas sempre pautado pela atemporalidade das peças-chave que compõem aquele ambiente. Para 2018, ela já está com a agenda cheia de novos projetos.

Multi

Com peças expostas na Galeria Multiarte, em Fortaleza, os artistas plásticos Totonho Laprovítera e Mano Alencar fizeram uma participação no filme "O Filho Único do Meu Pai", de Jotapê Lima e Danilo Carvalho, e dirigido por Dado Fernandes. No elenco estão ainda Beatriz Feitosa, Jotapê Lima e Kal Aragão, dentre outros. Na direção de fotografia, Alex Meira, e figurino de Cândida Lopes.

Expansão

Estendendo suas atividades e transformando a vida de mais crianças e adolescentes por meio da arte marcial, o Instituto Beatriz e Lauro Fiúza (IBLF), a partir de hoje, terá ampliação das atividades desenvolvidas pelo Programa de Karate Bushi No Te, que passará a funcionar na Casa de José de Alencar, no bairro José de Alencar. A expansão reflete a competência do trabalho desenvolvido pelo IBLF, que passa a atender, agora, 700 alunos em Fortaleza.

Em festa

Ana dos Santos recepcionou cerca de 40 mulheres em casa para a sessão parabéns da filha Antonianna e da nora Camila Cavalcante. Entre as presenças, Juliana Melo, Alessandra, Cristina e Melissa Cysne, Eveline Fujita, Raquel Teixeira, Ana Virgínia e Natasha Martins, Carmem Elizabeth Holanda, Ana Cecília Ponte, Carina e Paula Bezerra, Raquel Furtado e Sara Alencar. DJ Luciano e comidinhas do La Maison foram as sensações.

Agenda

Instituído há 17 anos, o Grupo Mulheres in Foco - que congrega mulheres cearenses através de encontros e ações para o fortalecimento pessoal e profissional - promove solenidade de entrega do Troféu Mulheres Empreendedoras dia 14 de março, às 19h, no Salão Nobre do Náutico Atlético Cearense.

A peça "Enfim, Nós" chega a Fortaleza com elenco formado pelos atores cearenses Larissa Goes e Luís Costa, com estreia para convidados dia 23, no Theatro Via Sul. As apresentações para o grande público acontecem nos dias 9, 10 e 11 de março, às 21h na sexta e no sábado, e às 20h no domingo.