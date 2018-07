Márcia Travessoni

00:00 · 09.07.2018



Luiz Garcia, Igor Queiroz Barroso e Luiz Alexandre Garcia

Está se consolidando como um hub de telecomunicações. O cenário se tornou ainda mais promissor com a recém-iniciada atuação da Algar Telecom no Estado. Com um investimento inicial de aproximadamente R$10 milhões, a companhia já instalou 80km de cabos de fibra ótica na Capital, pretendendo chegar a 110 km até o fim do mês de julho. A entrada da Algar no mercado cearense foi celebrada em evento no Hotel Gran Marquise, na última semana. A empresa é a única representante brasileira no consórcio composto por Angola Cables, Google e Anatel, responsáveis por operar o cabo submarino Monet, que conecta Fortaleza e Praia Grande (SP) à cidade de Boca Raton, na Flórida.



Eliane Garcia e Samy Dana Marcio Sams e Danilo Serpa Ruy do Ceará e Davi Rodrigues



Augusto Salomão e Maurício Filizola

Celebração



Francisco e Dora Mendes, Sandra Mourão e Vera Costa

Na última semana, o desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes lançou seu livro "O Tempo e Outros Escritos", no Palácio da Justiça. Na ocasião, estiveram presentes amigos, colegas de trabalho e familiares, que prestigiaram e parabenizaram o autor da obra. Junto ao título jurídico e o de escritor, Filgueira também acumula outras funções, como professor assistente da Universidade Federal do Ceará (UFC) e professor convidado da Universidade de Fortaleza (Unifor). No livro recentemente lançado, ele resgata textos inéditos de autoria própria e discorre, misturando as linguagens literária e jurídica, sobre a vivência como jurista do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Essa, inclusive, não é a primeira vez que o desembargador imerge na atuação de escritor e no mercado editorial. Ele já tem pelo menos outras duas obras lançadas: "Credo" e "Perfis Doutrinários de Direito Concreto - Variações Sobre Temas Jurídicos - Livro II".



Ademar Bezerra, Nailde Pinheiro e Paulo Ponte Gladyson Pontes Ana Alice e Regina Câmara

Cordel em SP

O Ceará será um dos grandes representantes da cultura nordestina do repente e cordel durante a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 3 a 12 de agosto. No espaço "Cordel e Repente" - organizado pela editora IMEPH em parceria com a Câmara Cearense do Livro (CCL) e Câmara Brasileira do Livro (CBL) -, cearenses como o músico e compositor Adelson Viana, o cordelista Klévisson Viana e Paôla Torres se apresentarão no caminhão personalizado que estará na feira, uma grande palco para artistas que se expressam através dessa literatura.

Musicais

Nova York é o destino do cantor Paulo José em setembro, onde ele fará dois shows: um no dia 14, no Zinc Bar; e outro no dia 17, no Nublu Jazz Bar.

Juliana e George Alexandre foram até a capital carioca para conferir o espetáculo "O Homem de La Mancha", protagonizado por Cleto Baccic e Sara Sarres - que é também coordenadora do curso de canto da escola de música do casal. O musical, que tem direção de Miguel Falabella, está em cartaz no Teatro Bradesco e também conta com a participação de Giovana Bezerra, aluna da escola.

Registros

Lia e Gentil Linhares celebraram a colação de grau em Arquitetura da filha Lara com um jantar em família. /// Germano Almeida comemorou aniversário sábado, na residência de Guaramiranga.

Ângela Machado, Erilan Girão, Prisco Bezerra, Adriana Cruz, Regina Aragão e Marilza Pessoa são os aniversariantes desta segunda-feira.

Cerca de 25 mil pessoas lotaram a praça do Boulevard do Arco, em Sobral, durante os shows da virada cultural que marcaram o aniversário de 245 anos da cidade.

Ana Vládia e Cássio Sales receberam em casa, sexta, para assistir ao jogo do Brasil, Ana Virgínia e Ricardo Martins, Luciana e Lula Lobão, Guedes e Georgiana, Marcus e Gisele, Leo Alcântara, José Olavo e os amigos da filha Maria Eduarda.

Michele Aragão embarca nesta segunda, com a filha Bianca, para temporada de férias na Europa. Milão, Firenze, Roma e Capri estão no roteiro delas.

Presidente da C. Rolim Engenharia, Pio Rodrigues Neto recebeu homenagem do Governo do Estado, semana passada, pela atuação da construtora em benefício do Parque Estadual do Cocó.

Atividade

Cerca de 100 crianças e adolescentes com autismo participaram, sábado, de uma visita às instalações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, promovida pela Associação Fortaleza Azul (FAZ). A atividade contou com passeio em viaturas, exposição de equipamentos, muro de escalada e interação com os cães da corporação.

Agenda

A Caixa Cultural Fortaleza preparou uma extensa programação de oficinas para os pequenos, no mês de julho. Entre as ações, oficina de origamis ministrada pela pesquisadora em dobraduras Natália Maranhão, nos dias 24 e 25 de julho, das 14h às 16h. As inscrições são feitas pelo email gentearteira.ce@caixa.gov.br