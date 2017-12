00:00 · 18.12.2017

Niedja Bezerra, Adriana Queiroz e Mirella Rocha Raquel Machado Janice Machado, Sandra Pinheiro, Márcia Travessoni, Mônica Arruda e Maria José Jereissati Bruna Magalhães Morgana Dias Branco e Liliana Farias Fernanda Gurgel, Lizie Aguiar e Jaqueline Mota Diogo, Luigi, Aline e Márcia Ferreira Gomes Giovanna e Geórgia Forte Liz e Aline Borges

O município de Quixeré, no Vale do Jaguaribe, receberá em breve um nova fábrica de calçados. A informação é da presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Nicolle Barbosa, que esteve em São Paulo, semana passada, em missão empresarial, quando visitou indústrias dos setores calçadista e farmoquímico, além de empresas de varejo.

Errata

Foi do jornalista José Augusto Lopes o primoroso texto da capa do caderno Gente do último fim de semana, sobre a atriz Julianne Moore. Os devidos créditos vêm, agora, reconhecidos nesta errata.

Em festa

O convite da festa já adianta o espetáculo que será a comemoração do primeiro aninho do pequeno Bento, filho de Denise Bezerra e Gil Santos, dia 19, no Let's Party. Em vez de presentes, as mães do aniversariante pedem toalhas e lençóis, que serão doados para entidades beneficentes. A décor de Duda Baluza, inspirada nas diversões do Bento, terá direção da própria Gil.

Em parquinho da cidade, Adriana e Raphael Loureiro reuniram a família e os amigos do filho Gabriel para comemorar os 2 aninhos dele. O baby é neto de Lucília e Marcelo Loureiro.

Joias

Rebeca Holanda Palácio está exibindo, para as mulheres de bom gosto, coleções de lindas semijoias. ///Jussara Regás vem recebendo as amigas para mostrar as novidades da coleção Space, composta de peças lindas em opala mosaico, pérolas e pedras brasileiras.

Registros

Com serviço de Izabella Fiúza e decoração de Willfridy Mendonça, Freitas Junior recebeu, para confraternização, os amigos Letícia Studart, Raquel Mendonça, Régis Vieira, Armando Barroso, Jack Maia Aninha e Wlad Pontes, Zilda Pessoa, Lídia Oliveira, Veri Bessa e Fred Carioca.

Carmen Cinira, Camile Rôla e Tici Brígido articularam festa surpresa para a amiga Jória Araripe, no Pulcinella. Por lá, Janice Machado, Viviane Goyanna, Juliana Cordeiro, Nicole Vasconcelos, Joselle Araripe, Melânia Torres, Ana Kert e Emanuelle Milfont.

Na última terça feira, Adyr Sampaio comandou confraternização da Sociedade dos Amigos da 10ª Região Militar, da qual ele é presidente. O jantar foi no Dallas e reuniu Estevam e Liane Theóphilo, Ana Sampaio, Margarida Borges, Mônica Arruda, Crisóstomo Sousa e muitos outros.

Roteiros

Para visitar os familiares dele, Mônica e Hervê Tassigny viajam esta semana para Paris. Já Vera e Ivan Mota reunirão a família para o tradicional almoço de Natal, dia 25.

Acompanhada de Paula e Juliano Viana, Tida Leal segue hoje para os Estados Unidos, onde passa o Natal e o Réveillon com as filhas Rafaela e Mariana, que moram lá. /// Maria Eduarda, Ana Vládia e Cássio Sales passam as festas de fim de ano em Orlando.

Logo após o centenário da mãe Alberta Aguiar, dia 29, Rochelle Bonorandi e o marido Franco seguem para temporada de três meses em Miami.

Safári do Luigi

Os famosos personagens Mickey e Minnie acompanharam o pequeno Luigi no safári que marcou a comemoração do primeiro aninho dele, em casa. Os pais do baby, Aline e Diogo Ferreira Gomes, cuidaram dos detalhes da festa, que teve décor de Raquel Fiúza, bolo de Marta Bolos e serviço de buffet do Plus. A turma da Blitz Intervenções assumiu a animação do evento, que reuniu várias crianças cheias de energia - que se divertiram bastante.

Tempo de Natal

A Uma semana do Natal, as festas, confraternizações, encontros e reencontros entre amigas - amizades que aconteceram recentes ou vêm se consolidando de longas datas - enchem nossos dias de energias e incentivo para receber o ano que vem. O desejo é de abraçar cada uma dessas pessoas que faz a diferença em nossas vidas, e foi essa intenção que gerou o encontro de mulheres especiais, na última quarta. Com direito a sorteio de amigo secreto, que foi seguido de troca de presentes e afetos, amigas queridas fizeram um brinde à vida.