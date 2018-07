Márcia Travessoni

00:00 · 17.07.2018



Com muito sol e céu azul, um time de celebridades fez a festa, na manhã de sábado, para inaugurar o mais novo brinquedo Beach Park. O nome do brinquedo, "Vainkará", já é desafiador para quem gosta de muita adrenalina. O mestre de cerimônias foi o humorista Ceará, que veio acompanhado da família para também curtir o fim de semana no resort. Rômulo Estrela, Mirella Santos, Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão, Whindersson Nunes, Larissa Manoela, Leonardo Cidade e Mariana Ximenes - que roubou a cena com sua beleza, elegância e simpatia - foram outras personalidades convidadas para o evento.

Destaque



Diretor de Arte e Cultura do Iate Clube, Totonho Laprovítera - na foto com Elusa Laprovítera e Cristina Aragão - articula programação para o dia 26, quando o clube receberá Manassés de Sousa, Adriano Azevedo e Miqueias dos Santos, a partir das 20h.

Ampliação



R$ 15 milhões foi o valor investido no Vainkará, nova atração do Beach Park, inaugurada no último sábado. Parte dos recursos vieram de financiamento do Banco do Nordeste, segundo pontuou um dos sócios do empreendimento, Ednilton Soárez - no clique acima com a esposa Leninha e a neta Tereza. /// A Cerimonialista Teresa Borges foi comemorar o aniversário aproveitando a semana com amigos no Rio de Janeiro. /// São também aniversariantes desta terça-feira Graça Dias Branco da Escóssia, Rita Frota e Síria Asfor Rocha. /// Bá Alencar e Nellie Lafuente foram vistas cuidando do visual no salão do amigo e coiffeur Fernô. /// Lara e Luís Eugênio Pequeno estão passando as férias com os filhos Álvaro e Eugênio no Mandara.

Adrenalina



Tecnologia e exclusividade são os pontos fortes da nova atração do Beach Park, lançada sábado: segundo brinquedo do estilo Tornado Wave no mundo - segundo enfatizou o diretor-geral do parque, Murilo Pascoal, na foto com a esposa Violeta -, o Vainkará conta com um sistema que grava a reação do usuário na descida e, em seguida, envia as imagens via SMS.

Carinho de vó



Monalisa Gentil era só alegria paparicando a netinha Mona Lisa Bezerra Gentil, filha de Luciana e Luiz Gentil Neto. A foto foi feita durante o aniversário do irmão dela, Eduardo Queiroz.

Espaço delas

Entre os dias 15 e 28, os mais relevantes cargos da Justiça do País serão ocupados por mulheres: Cármen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, Laurita Vaz no Superior Tribunal de Justiça, Raquel Dodge na Procuradoria Geral da República, Grace Mendonça na Advocacia-Geral da União e Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral.

Jussara Regás participa, em setembro, da Madrid Joyas 2018, junto do grupo Mujeres Brillantes, reunião de mulheres designers de joias que vivem no Brasil, Panamá e Espanha.

Bastidores

Às voltas com os preparativos da grande festa de 15 anos da Jorge Bischoff, Vivi Almada viajou ontem para São Paulo, de onde trará novidades da recém-lançada coleção. A comemoração nacional será realizada na capital cearense, na loja do Shopping RioMar Fortaleza, em outubro.

Em temporada na Bahia, Júlia Pinto - filha de Fred e Alexandra Pinto - fez dueto com Durval Lelys, na tarde do último domingo. Eles interpretaram sucessos como "Trem Bala", "O Sol" e "Quase".

Encontros

Karísia e Luiz Pontes, Rose e Eliseu Batista, Celma e Antônio José Bitar, Bel e Osler Machado jantaram quinta-feira no Marcel. /// Suyane e Cláudio Dias Branco passaram o fim de semana no Fortim, tendo como hóspedes o casal Brena e Luca Baldasso e uma turma de amigos da filha Marcela.

Cristina e Chiquinho Aragão retornaram de Mendoza, na Argentina, onde foram convidados para visitar as mais famosas vinícolas da Argentina. /// Quem também curtiu temporada na Argentina foram os médicos Fernando Guanabara e Isa Xavier, que foram com os filhos Arthur e Maria Fernanda para a Patagônia. O passeio foi também para comemorar o aniversário de 4 anos da caçula da família.

Business

Médico e gestor, Elias Leite foi convidado para ministrar palestra no III Fórum Médicos S/A, que acontece no mês de setembro, em São Paulo. O presidente da Unimed Fortaleza apresentará seus conhecimentos em gestão, com a temática "Liderança na busca por resultados".

Ex-secretário municipal de Turismo e vice-presidente da Fiec, Alexandre Pereira será agraciado com a Medalha Boticário Ferreira em solenidade marcada para o dia 2 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal de Fortaleza.

Com 25 anos de atuação no setor, o empresário Vicente Junior é o novo presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará. Ele assume no lugar de Paulo Cesar Baltazar Viana.

Anfitriã

Leuda Moreira ofereceu jantar, quinta-feira, em casa para a turma da História da Arte. No cardápio, mariscos e o elogiado bolo de blackberries, trazido por ela dos Estados Unidos. Mônica e Emanuelle Arruda, Zélia Henriques, Fátima Câmara, Maryane Machado, Ana dos Santos, Cristiana Carneiro, Cristina Miranda, Ana Virgínia Carneiro, Ana D'Áurea Chaves e Mirian Holanda foram algumas das presenças.

Agenda

A dupla Simone e Simaria é a atração do primeiro dia do Camarote Mucuripe no Fortal 2018. O espaço receberá convidados musicais exclusivos, entre os dias 26 e 29 de julho.

A banda Jazzmin, de Sobral, apresenta o show "Elas, a força do jazz", um tributo às mulheres que foram sujeitadas a diversas situações de abuso e opressão no mundo musical. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Peggy Lee, Anita O'day, Amy Winehouse serão algumas homenageadas no show, que acontece nesta sexta, às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar.