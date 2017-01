Márcia Travessoni: Ideias em debate

00:00 · 27.01.2017

O entendimento da crise como um processo cíclico da economia e um tom otimista para o desempenho dos setores produtivos neste ano - essas foram as grandes mensagens que o economista Ricardo Amorim, da Ricam Consultoria, levou à primeira edição de 2017 do Fórum Ideias em Debate, promovido pela Fiec. O presidente da entidade, Beto Studart, ficou honrado em receber o especialista.

Black Mask

Márcio e Márcia Távora, Amanda e Leonardo Vidal, Marília Queiroz, Adriana e Otávio Queiroz, Lisieux Brasileiro, Wayne e Cláudio Moreira, Ivan Bezerra Filho e Ana Carolina Fontenele, Júlio Ventura, Jaqueline e Tales de Sá Cavalcante, Sandra e Eduardo Rolim, Patrícia e Amarílio Macedo, Bosco e Márcia Ferreira, Katherine e Emílio Ary, Andréa e Cláudio Aguiar, Annie e Carlos Benevides, Afonsina e Júlio Militão, Sarah Philomeno e Valkemar Santos, Elenir Sales e Edson Liberato na extensa lista de participantes do baile de máscaras organizado por Dito Machado e Ana Cláudia Canamary, dia 10 de fevereiro, no La Maison Buffet.

Encontros

Marlene Pessoa movimentou o espaço de festas do Dallas Grill no chá de panela da neta Lívia Mendes Pessoa, que casará em setembro, com Ronaldo Ribeiro Filho, na Itália.

Regina, Alessandra e Alysson Aragão, Cristina Auipe, Clícia Rocha, Erlane e Joisa Sá, Maria Vanda, Mazé Coelho, Deborah Campos, Vera Rocha, Clébia Cunha e Guadelupe Pessoa - que formam o grupo Poderosas de Maria - se reencontraram anteontem, no endereço de Lucila Norões, uma das integrantes da turma.

Em festa

Alessandro Belchior comemorará seu aniversário na companhia de familiares e amigos no Pipa Privilege, na Praia de Tibáu do Sul (RN).

Priscila Hernandez e Alcy Rebouças Neto casam-se dia 28, na Igreja do Líbano. Após a cerimônia, os convidados serão recepcionados no Lulla's Plazzá. /// Regina Dall'Olio comemora a troca de idade com roda de samba no Cumbuco, neste sábado.

Sarau

Na casa dos pais Salma e Mozart Machado, Tiziane Machado promoveu Sarau Literário com apresentações de Juarez Leitão e André Távora, que falaram sobre diversos assuntos do Estado, enaltecendo os escritores e benfeitores da nossa terra.

Foi do Bom Bocado o artístico bolo do aniversário dos irmãos Isabela e Julinho Ventura, que completaram idade no mesmo dia . A reunião familiar teve como cenário a casa dos pais, Ítala e Édson Ventura.

Projetos

Sandra Mourão, Fátima Duarte (recentemente eleita presidente da BPW Fortaleza) e Eunice Cruz, presidente da BPW Brasil, reuniram-se ontem em almoço de negócios para traçar projetos sociais da nova gestão da entidade. À noite, a cúpula da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais jantou com Eunice Cruz, no Coco Bambu.

Coleção

Em clima de Carnaval, Saile Simões prepara, para o dia 8, o lançamento de mais uma coleção da Anjo Colours, com direito a marchinha carnavalesca.

Bastidores

Na agenda de Teresa Távora e Ruy Castelo Branco, show de Preta Gil e outras atrações, no Sun Experience, evento que acontece durante o fim de semana no Cumbuco. /// Gabriela Castro e Vicente Fialho são os aniversariantes de hoje.

90 anos

Escritor, pesquisador e historiador Airton Fontenelle completa 90 anos hoje e celebra a ocasião amanhã, em almoço, no Restaurante Pipo, recebendo os familiares e amigos junto da filha Elizabeth Fontenele. O aniversariante, que há mais de 20 anos é colaborador do Diário do Nordeste, é autor de oito livros relacionados ao Brasil nos torneios de Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa América.

Solidariedade

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC), mantedor da Casa Vida, que apoia pacientes com câncer vindos do Interior, iniciou nova campanha para arrecadação de fraldas geriátricas. Quem estiver interessado em ajudar o abrigo pode entregar as doações na sede da casa, localizada na Rua Major Pedro Sampaio, 901, Rodolfo Teófilo.

Assembleia

Sob o comando do professor Roberto Victor Ribeiro, a I Assembleia Geral da Academia Cearense de Direito, ocorrida dia 25, deliberou que sua sessão de instalação será no Theatro José de Alencar, na segunda quinzena de março. O presidente de honra da entidade é o jurista e professor Raimundo Bezerra Falcão.

Denise Bezerra e Gil Santos estrearam um grande apartamento na avenida Beira Mar, cujo projeto foi executado com maestria pelo arquiteto Marcos Novaes.

Mosaico

À espera do baby Pedro, Mariah Fujita reuniu amigas e familiares para chá de fraldas, junto da irmã Larissa Fujita e da mãe, Sandra Fujita. A décor delicada e cheia de mimos foi assinada pela Lê Festive, e as guloseimas foram da Mari Mari (1). /// Adriano e Taís Pinto reuniram a família para o parabéns do filho Felipe, que completou 18 anos (2). /// após temporada de férias nos Estados Unidos, com a família, o empresário Horácio Bezerra de Menezes Filho volta às atividades, no ramo de locação de veículos (3). /// Passeios por galerias de arte, fotos em painéis de grafite e experiências gastronômicas inesquecíveis com receitas asiáticas são alguns pontos altos do roteiro de Natália Nogueira por Miami, onde desfruta as férias, junto das amigas (4).

Larissa, Guilherme, Mariah, Sandra Fujita e Felipe Furtado (1)

Rafael, Maria Eugênia, Felipe, Adriano Filho, Adriano, Taís e João Vitor Pinto (2)

Sandra e Horácio Bezerra de Menezes com as filhas Antonietta e Inês (3)

Natália Nogueira (4)

Dica VIP

Atrações de inverno

Em viagem recente ao Canadá com o marido e a filha, Metoniza Vieira, procuradora da Fazenda Nacional em Fortaleza, dá a dica de lugares que devem ser visitados. "Liard Hot Springs e o Northern Lake Lodge são, disparados, os primeiro desses pontos, e no inverno fica tudo ainda mais mágico para quem gosta de aventura", conta. Nos dois locais, os pinheiros ficam completamente cobertos de neve, tornando o cenário deslumbrante. Outro lugar que vale a pena conhecer é Whitehorse, em Yukon. "Ponto de parada para quem quer literalmente caçar a aurora boreal, além de atrações tipicamente de inverno: dog sledding, ice fishing, snowmobile, local para esquiar, fogueira com marshmallows e pirulitos de maple syrup esfriados em mesas de gelo. Tudo muito rústico e belo, mas só recomendável para os amantes de aventura", salienta Metoniza.