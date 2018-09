Márcia Travessoni

00:00 · 19.09.2018

O clima de romance dominou a tarde paulista, no último sábado, no casamento de Isabella Vasone e Rafael Bezerra. Filhos de Cecília e Marcelo Vasone e de Luciana e Binho Bezerra, os noivos disseram "sim" em cerimônia na Igreja Matriz São José, em São Paulo. Depois, os convidados foram recepcionados em luxuosa festa no Clube Hípico Santo Amaro, também na capital paulista, que recebeu decoração marcada pelo glamour.

Registros

O presidente da OAB-CE, Marcelo Mota, prestigiou, no Ideal Clube, o lançamento do livro "Teoria da Empresa para o Direito do Trabalho Brasileiro", do advogado e professor universitário Eduardo Pragmácio Filho, baseado em sua tese de doutorado pela PUC-SP.

Integrantes do Grupo das Azuis, Tane Albuquerque, Wilma Patrício, Mana Holanda, Márcia Medeiros, Nadja Parente, Marciane Dias, Glaura Férrer, Fátima Goulart, Taís Vieira, Maria Vital e Maria Wanda Sá se reuniram ontem, na Varjota.

Agenda

Com participações de Catherine Furtado e Calé Alencar, o show "Encontro de Tambores Rio-Fortaleza" marca o fim da programação do Intercâmbio Cultural Rio Pandeiro, neste sábado, às 19h, no Cineteatro São Luiz. O evento tem apoio da Secultfor e a entrada é 1kg de alimento não perecível.

Eleições em debate

Assuntos como a cota de gênero, registros de candidatura e prestação de contas no processo eleitoral serão debatidos no encontro que o Grupo Ágora, da Faculdade de Direito da UFC, promove dia 25, às 9h, na sede da Faculdade. O evento será voltado para mulheres candidatas na disputa eleitoral e contará com a participação da membro-fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Isabel Mota; e dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE), Adriana Alcântara e Rodrigo Cavalcante. A ação será aberta com uma homenagem a Zélia Mota, primeira deputada estadual do Ceará. O evento é gratuito e aberto ao público.

Acadêmicos

Atendendo ao convite do presidente do Instituto do Ceará, Lúcio Alcântara, o arquiteto José Henrique Braga ministra a palestra "Salto Sobre o Lago - Aí a Guerra Chegou ao Ceará". O encontro é gratuito, aberto ao público e acontece hoje, às 15h, na sede do Instituto do Ceará.

José Emílson Barros Oliveira Júnior e Salomão de Castro coordenam, dia 21, o lançamento do livro de poesia "Lampejos" de autoria de Diogo Fontenelle, às 18h, no auditório da Associação Cearense de Imprensa. A obra será apresentada por José Augusto Lopes e Guto Benevides.

Nova idade

Pelo terceiro ano consecutivo, Maria de Jesus e Silvio Frota celebram o aniversário dela em Belém do Pará, em momento de oração na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. /// Guadelupe Pessoa brindou o aniversário dia 17, em Recife, onde reside.

Bastidores

Sábado, Excelsa, Arthur, Ana Luíza, Urbano e Valéria Costa Lima, Hugo Granjeiro e Lázaro Medeiros foram ao Iate Clube ver o pôr do sol ao som de jazz.

Mayara e Daniel, filhos de Natércia e Artur Bruno e de Zoia Ayres de Moura e Gilberto Rebelo, casam-se sábado, ao cair da tarde. /// Branca Mourão às voltas com o projeto da festa de 60 anos de Gerardo Albuquerque, dia 22.

Lua de mel

Após comemorarem o casamento em festa intimista no Pipo Restaurante, Lara Pouchain e Rivaldo Holanda seguiram em lua de mel para a ilha de Hvar, na Croácia, com passagem por Amsterdã. No registro ao lado, o casal posou com os pais da noiva, Lúcio Bomfim e Lorena Pouchain.

Na França

Diretora criativa da Catarina Mina, a designer Celina Hissa acabou de retornar da França, onde participou de uma das maiores feiras de moda do País, a Premiere Vision, e expandiu ainda mais a presença da marca cearense ao redor do mundo. Segundo ela, agora as famosas bolsas de crochê estarão à venda também no museu de Chicago, nos Estados Unidos. E a repercussão da Catarina Mina terras francesas não parou por aí: até o fim deste mês, as peças estarão à venda em Paris, na pop up store da Blanc, plataforma multimarcas que leva brands brasileiras para diversos lugares do mundo.

Pesquisa

Designer de joias e diretor de uma joalheria na Capital, David Maia está em viagem de pesquisa para visitar grandes produtores e mercados de joias em diferentes países. Coletando informações sobre novos materiais e tendências de moda, ele pretende aplicar todo o conhecimento em novas coleções, além de fechar parcerias exclusivas para sua empresa. No itinerário, David Maia viaja por Dubai, Grécia, Croácia, Itália e China. Entre os diferenciais das peças assinadas por David estão a customização e o acabamento impecáveis - características essenciais em qualquer peça desse tipo.