Márcia Travessoni

00:00 · 19.12.2017

Com mensagens acerca do autoconhecimento e harmonia, o líder espiritual Sri Prem Baba inspirou uma enorme plateia, sábado, na área verde da Unifor. Recebido por Ticiana Rolim Queiroz - que acompanha os ensinamentos do guru -, Prem Baba conduziu a plateia por meio da prática hinduísta "satsang", na qual os ouvintes compartilham vivências sentados sobre o chão.

Natalinos

Cláudio e Wayne Moreira receberam grupo de amigos, sábado à noite, em clima de Natal. Por lá: Cláudia e Aristênio Canamary, Eveline e Lisandro Fujita, Rafaela e Deib Otoch, Márcia e Márcio Távora, Liana e Célio Thomaz, Adriana Miranda e Fernando Férrer, Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra Filho, Roberta e Etevaldo Nogueira Filho, Renata e Assis Ciriaco, Marília e Pompeu Vasconcelos, Philip e Sakie Brookes. O menu ficou a cargo do chef Alain Tortosa.

Também em clima de Natal, as integrantes do Consórcio Amigas para Sempre se reuniram na casa da Bel Machado. Karísia Pontes, Celma Bitar, Márcia Teixeira, Silvia Campos, Rose Batista, Beta Mota, Bel Machado, Inês Cals, Venúsia Ribeiro, Nadja Cabral, Silvana Vasconcelos, Clícia Rocha, Gina Schlater e Valéria Andrade estiveram presentes.

Logo após participarem da ceia natalina na casa de Silvana e César Parente, Marta e Vicente Belchior irão para o Vila Galé Cumbuco. /// Consuelo Dias Branco, Gabriela, Graça e Jório da Escóssia Jr, Gisela e Hebert Vieira, Regina Dias Branco e os filhos curtem o Réveillon no Coco Bambu Miami.

Novo conceito

Grande incentivador dos escritores cearenses, o ex-governador Gonzaga Mota criou uma nova proposta para a Livraria Escritores do Ceará: o Pegue e Pague. Nesse sistema, cada pessoa pode entrar na livraria, pegar um livro e depositar o dinheiro da compra em uma urna, sem auxílio de funcionários. "Além de divulgar mais ainda o autor cearense, pretendo criar a mentalidade de cidadania. Creio que aquelas pessoas que escolherem os livros vão pagar", diz ele.

Bastidores

Totonho Laprovítera muito feliz com a posse como conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará.

Na recente vinda a Fortaleza para proferir palestra sobre o combate à corrupção, na Procuradoria Geral de Justiça, o ex-procurador Rodrigo Janot jantou na residência de Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira, tendo como convidados Andréa e Nelson Gesteira, Plácido Rios, Luciana e Eduardo Frota.

Em festa

Neta de Cristina e Chiquinho Aragão, Giovanna teve seu primeiro aninho registrado sexta-feira, com festinha natalina, no apartamento dos pais Ana Paula e Daniel Aragão.

Balanço

À frente do Visit Ceará/Fortaleza Convention & Visitors Bureau, Régis Medeiros promove café da manhã de confraternização, hoje, no La Maison Buffet, quando serão apresentadas as principais ações realizadas pela entidade e os resultados positivos gerados com a captação de eventos para o Ceará.

Rumos

O presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão Bittencourt, e as diretoras regionais do Sesc-CE e Senac-CE, Regina Pinho e Ana Cláudia Martins, respectivamente, assumiram interinamente, desde ontem, a direção da Fecomércio, Sesc e Senac do Rio de Janeiro. O convite veio da Confederação Nacional do Comércio (CNC), após o gestor da entidade carioca, Orlando Diniz, ter sido afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido ao envolvimento dele nas investigações da Lava-Jato.

Agenda

O Cineteatro São Luiz será palco de apresentações emocionantes, esta semana, dentro da programação do Natal de Luz. Na quarta-feira, a Blitz Intervenções leva a Vila do Papai Noel para o espaço, às 16h e às 19h. Na quinta, a Orquestra do Maestro Poty sobe ao palco do cineteatro às 19h, e na sexta, o público confere a apresentação de um dos espetáculos mais aplaudidos da Edisca, o Religare, às 19h.

Segue até o dia 13 de janeiro a campanha Réveillon Solidário, por meio da qual as pessoas podem fazer doações, via telefone e internet, para a ampliação do Centro Pediátrico do Câncer. Mais informações pelo telefone 4008 4109.

Mosaico

Um dos fundadores do Instituto Povo do Mar (Ipom), Dado Montenegro - na foto acima com Rafa Scienza, Deco Montenegro e Dani Gondim - participou, no fim de semana, do Leilão Beneficente Bagatelle, no Rio de Janeiro. O Ipom foi uma das entidades beneficiadas pelo evento.

Logo após o encontro natalino com a família, dia 24, Martinha Phlomeno toma a rota do Rio de Janeiro, onde passará os primeiros dias de 2018.

Por conta de seu aniversário, Suzane Farias ganha homenagem dia 22, na casa dos pais Maria José e Hugo Machado.

Miriam Almada celebra o Natal em casa, com as filhas, genros e netos.

Zilda Pessoa passa o Natal em Lisboa e o Réveillon na Ilha da Madeira, acompanhada da mãe Fátima e da sobrinha Brena Pessoa.

Feliz com a notícia de que o terceiro netinho está a caminho, Fátima Guimarães aniversaria dia 20 e comemora a data cercada pelo carinho do marido Regis e demais familiares.

Vera e Costinha receberam, como hóspedes no Fortim, a juíza Marileda e o desembargador Paulo Timbó.

Duplo brinde

Por terem nascido no mesmo dia, Lucília e Rodrigo Loureiro, mãe e filho, receberão o carinho da família em almoço reunindo a família e amigos mais chegados.

Destaque

Paulo César Norões prestigiou, no fim do mês passado, o lançamento do livro "A Face Oculta da Barragem do Castanhão", de autoria de Cássio Borges, ex-diretor do Dnocs.

Cerimônias

O mês de dezembro tem sido de comemorações importantes para a Paróquia de São Vicente de Paulo: no dia 4 de dezembro, o padre Neto celebrou 30 anos de ordenação sacerdotal, ocasião em que foi fotografado com o arcebispo de Sobral, Dom José Luís Gomes de Vasconcelos, que presidiu a celebração. Já no último sábado, o padre Neto conduziu a cerimônia de reinvestidura dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão de seis comunidades.